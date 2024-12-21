Изменения в уголовном законодательстве, касающиеся военной службы

Недавно были внесены значительные изменения в уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за преступления, связанные с военной службой.

Вот основные изменения:

1. Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК РФ):

- За оставление части на срок от 2 до 10 суток:

- Было: до 1 года лишения свободы.

- Стало: до 5 лет лишения свободы.



- За оставление части на срок от 10 дней до месяца:

- Было: до 3 лет лишения свободы.

- Стало: до 7 лет лишения свободы.



- За оставление части на срок более месяца:

- Было: до 5 лет лишения свободы.

- Стало: до 10 лет лишения свободы.

2. Неисполнение приказа (статья 332 УК РФ):

- Введена новая часть, предусматривающая наказание до 3 лет лишения свободы за отказ от выполнения приказа в период:

- Военного времени,

- Военного положения,

- Либо в условиях вооруженного конфликта или боевых действий.

3. Обстоятельства, отягчающие наказание (статья 63 УК РФ):

- Введено новое отягчающее обстоятельство:

- Совершение преступления в период мобилизации, военного положения или военного времени.

4. Новые статьи:

- Добровольная сдача в плен (статья 352.1 УК РФ):

- Наказание от 3 до 10 лет лишения свободы, если сдача в плен произошла без признаков государственной измены.

- Мародерство (статья 356.1 УК РФ):

- До 15 лет лишения свободы.



Также введены изменения в статьи, связанные с неисполнением государственного оборонного заказа и нарушением условий государственных контрактов (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК РФ).



Эти изменения направлены на усиление дисциплины и ответственности в условиях мобилизации и вооруженного конфликта. Соблюдение законов — обязанность каждого гражданина и военнослужащего.