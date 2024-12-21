Изменения в уголовном законодательстве, касающиеся военной службы

Вот основные изменения:
1. Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК РФ):
- За оставление части на срок от 2 до 10 суток:
- Было: до 1 года лишения свободы.
- Стало: до 5 лет лишения свободы.
- За оставление части на срок от 10 дней до месяца:
- Было: до 3 лет лишения свободы.
- Стало: до 7 лет лишения свободы.
- За оставление части на срок более месяца:
- Было: до 5 лет лишения свободы.
- Стало: до 10 лет лишения свободы.
2. Неисполнение приказа (статья 332 УК РФ):
- Введена новая часть, предусматривающая наказание до 3 лет лишения свободы за отказ от выполнения приказа в период:
- Военного времени,
- Военного положения,
- Либо в условиях вооруженного конфликта или боевых действий.
3. Обстоятельства, отягчающие наказание (статья 63 УК РФ):
- Введено новое отягчающее обстоятельство:
- Совершение преступления в период мобилизации, военного положения или военного времени.
4. Новые статьи:
- Добровольная сдача в плен (статья 352.1 УК РФ):
- Наказание от 3 до 10 лет лишения свободы, если сдача в плен произошла без признаков государственной измены.
- Мародерство (статья 356.1 УК РФ):
- До 15 лет лишения свободы.
Также введены изменения в статьи, связанные с неисполнением государственного оборонного заказа и нарушением условий государственных контрактов (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК РФ).
Эти изменения направлены на усиление дисциплины и ответственности в условиях мобилизации и вооруженного конфликта. Соблюдение законов — обязанность каждого гражданина и военнослужащего.
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