⚡️С 1 апреля 2025 года в России вступил в силу закон, обязывающий участников рынка интернет-рекламы отчислять 3% от квартального дохода в федеральный бюджет

✔Кто платит?



1) Рекламораспространители (блогеры, владельцы сайтов, Telegram-каналов).

2) Операторы рекламных систем (например, Яндекс.Директ, VK Реклама).

3) Посредники и агенты, заключившие договор с рекламодателем.

4) Рекламодатели обязаны удерживать сбор при работе с иностранными компаниями или гражданами.



✔ Освобожденные от сбора:



1) Маркетплейсы (их деятельность классифицируется как «продвижение», а не реклама).

2) Государственные СМИ, федеральные телеканалы, радио, информагентства, а также сайты изданий с крупным тиражом.



✔ Механизм уплаты:



1) Сбор исчисляется с дохода, полученного за распространение рекламы, а не с общего бюджета кампании.

2) Платежи вносятся ежеквартально до 5-го числа третьего месяца следующего квартала. Расчеты контролирует Роскомнадзор через Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).



✔Почему вообще ввели этот сбор 3% :



Как заявляют инициаторы этого изменения, средства направляются на поддержку российского ПО, развитие инфраструктуры Рунета и реализацию нацпроекта «Экономика данных».



✔ Какая ответственность за неуплату:



За неуплату предусмотрены штрафы: до 2,5 тыс. руб. для физлиц, до 500 тыс. руб. для юрлиц по ст. 14.3 КоАП РФ.



✔Какие последствия для бизнеса:



1) Рост стоимости рекламных услуг

Новый сбор увеличивает расходы участников рекламной цепочки (рекламные агентства, блогеры, платформы). Это может привести к повышению цен на рекламу на 3–5%, а в случае каскадного налогообложения — до 10–15%.

Уже зафиксированы случаи, когда компании закладывают 3% в стоимость услуг, что усиливает инфляционное давление на рынке.



2) Риск двойного или многократного налогообложения

При длинных рекламных цепочках (например, рекламодатель → агентство → посредник → площадка) сбор взимается с каждого звена, получающего доход. Например, если агентство работает по договору оказания услуг, 3% рассчитываются с полной суммы, а не только с вознаграждения. Это приводит к повторным выплатам с одной и той же суммы.



3) Административная нагрузка и неопределенность

Отсутствие четких подзаконных актов создает сложности с расчетами и отчетностью. Например, нет ясности в определении «дохода» (выручка или прибыль) и порядке учета расходов.



4) Роскомнадзор использует данные Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), но система не учитывает расходы участников, что усложняет справедливое распределение платежей.



5) Влияние на конечных потребителей

Рост цен на рекламу может привести к удорожанию товаров и услуг. По оценкам экспертов, медиаинфляция, которая сейчас составляет 20–25%, усилится.



Дополнительные сложности:



1) Маркетплейсы и серая зона



Хотя маркетплейсы временно освобождены от сбора, существует риск, что их деятельность могут переквалифицировать в рекламу. Это приведет к повышению комиссий для продавцов.



2) Проблемы с иностранными площадками



Рекламодатели, сотрудничающие с зарубежными платформами (например, Telegram), обязаны удерживать сбор самостоятельно, что усложняет процессы и увеличивает риски ошибок.



💡На мой взгляд это нововведение в первую очередь ударит по бизнесу, рекламодателям.

С Яндексом и другими системами, все понятно.

В Яндексе заявляют, что стоимость кликов, показов и конверсий определяется в результате торгов и зависит от ставок рекламодателей. Новый сбор никак не повлияет на логику работы аукциона.

Но те же самые блогеры, владельцы каналов и сайтов просто поднимут цены на размещение рекламы. Это уже будет явно ощущаться. И такое никак не скроешь под "схемой аукционов и торгов".

Так или иначе стоимость привлечения клиента для бизнеса точно увеличится.



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