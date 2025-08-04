Nоп-6 AI-агентов, которые автоматизируют отдел продаж и реально экономят время

Если вы предприниматель или руководите отделом продаж, вы знаете, на что уходит время:

— обработка первичных заявок,

— напоминания клиентам,

— отчёты для руководства,

— ответы на повторяющиеся вопросы.

AI-агенты — это не тренд, а рабочий инструмент, который внедряется за 5–7 дней и уже через неделю снимает с команды рутину.

Делюсь 6 AI-агентами, которые можно успешно внедрить в бизнес в 2025 году.