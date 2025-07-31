Чужой товарный знак в TITLE вашего сайта: есть ли риск судебного иска?

Такая оптимизация подталкивает поискового робота к тому, чтобы он приблизил к пользователю конкретную веб-страницу — поместил ссылку на нее как можно выше в выдаче по запросу.
Место страницы сайта в поисковой выдаче выше за счет текста внутри элемента TITLE
Элемент TITLE размещается вверху кода веб-страницы между служебными символами
Пользователю не виден код сайта, но код видит поисковый робот. Он переходит на веб-страницу, изучает сведения внутри TITLE и помещает ссылку на эту страницу в выдачу по соответствующему запросу пользователя. Повыше.
В чем проблема?
Давайте на примере.
Сайт моей адвокатской практики включает страницу "Главная", которая знакомит с моей юридической помощью: сообщает предложение, показывает его ценность, описывает пользу для каждого профиля и так далее.
Моя специализация - юридическая помощь по интеллектуальной собственности. Поэтому в код элемента TITLE этой веб-страницы я поместил ключевую мысль: "Защита интеллектуальной собственности | Адвокат С.В. Пропастин".
Поисковый робот считывает код и учитывает текст из TITLE при выдаче ссылки на веб-страницу. По запросу пользователя "защита интеллектуальной собственности".
Я порылся в реестре товарных знаков Роспатента и нашел комбинированный товарный знак условного конкурента. На нем изображены щит и словосочетание: Патентное бюро "Защита интеллектуальной собственности" (заявка 2019763408).
Ключевая мысль "защита интеллектуальной собственности" в TITLE кода моего сайта и словесный элемент товарного знака бюро сильно похожи!
Отсюда вопрос: Застрахован ли я от судебного иска на том лишь основании, что фрагмент чужого товарного знака прописан в невидимом для пользователя месте - коде сайта?
(Сознательно опускаю другие фрагменты товарного знака бюро: текст "патентное бюро" и изображение. В жизни может быть буквальное совпадение.)
Вопрос не праздный.
Гипотетически я могу отбирать клиентов у бюро: пользователи ищут в интернете именно бюро, за счет моего title наталкиваются на мой сайт и переходят на него, оценивают преимущества и обращаются ко мне за помощью.
Бюро вправе защищаться - подать на меня в суд. Потребовать, чтобы я перестал нарушать их права на товарный знак и возместил ущерб.
С такой ситуацией может столкнуться любой бизнес: малый, средний или крупный...
Ответ на вопрос мне не нравится, но истина дороже -
Маскировка чужого товарного знака в элементе TITLE кода веб-страницы не защищает меня от иска правообладателя знака
Почему?
1. Товарный знак включает словесный элемент "защита интеллектуальной собственности". Ключевая мысль в TITLE моего сайта тоже сформулирована в словесной форме с таким же наполнением.
Словесная форма товарного знака и ключевой мысли, их одинаковый текст - аргумент в пользу использования на сайте именно товарного знака, принадлежащего бюро.
2. Один из способов использования товарного знака - его размещение в сети "Интернет".
Сайты являются обязательным звеном этой сети. Без них линии связи теряют смысл: нечего соединять. Именно использование товарного знака без согласия его владельца - повод для судебного иска.
3. Без специальных сервисов элемент TITLE в коде сайта невидим пользователю. Но именно в случае с TITLE пользователь видит результат исполнения кода, так как ключевая мысль:
1) выводится в виде заголовка и подсвечивается системой на странице выдачи по поисковому запросу;
2) выводится на персональном компьютере в адресной строке браузера при переходе на главную страницу сайта.
Поговорите со своим адвокатом. Он назовет условия, когда допустимо использовать чужой товарный знак без ущерба для кошелька. В моей ситуации, например, такие условия есть.
Интересно, вы проговариваете со спецами по SEO использование чужих товарных знаков?
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