Чужой товарный знак в TITLE вашего сайта: есть ли риск судебного иска?

В чем проблема?

Давайте на примере.

Сайт моей адвокатской практики включает страницу "Главная", которая знакомит с моей юридической помощью: сообщает предложение, показывает его ценность, описывает пользу для каждого профиля и так далее.

Моя специализация - юридическая помощь по интеллектуальной собственности. Поэтому в код элемента TITLE этой веб-страницы я поместил ключевую мысль: "Защита интеллектуальной собственности | Адвокат С.В. Пропастин".

Поисковый робот считывает код и учитывает текст из TITLE при выдаче ссылки на веб-страницу. По запросу пользователя "защита интеллектуальной собственности".

Я порылся в реестре товарных знаков Роспатента и нашел комбинированный товарный знак условного конкурента. На нем изображены щит и словосочетание: Патентное бюро "Защита интеллектуальной собственности" (заявка 2019763408).

Ключевая мысль "защита интеллектуальной собственности" в TITLE кода моего сайта и словесный элемент товарного знака бюро сильно похожи!

Отсюда вопрос: Застрахован ли я от судебного иска на том лишь основании, что фрагмент чужого товарного знака прописан в невидимом для пользователя месте - коде сайта?

(Сознательно опускаю другие фрагменты товарного знака бюро: текст "патентное бюро" и изображение. В жизни может быть буквальное совпадение.)

Вопрос не праздный.

Гипотетически я могу отбирать клиентов у бюро: пользователи ищут в интернете именно бюро, за счет моего title наталкиваются на мой сайт и переходят на него, оценивают преимущества и обращаются ко мне за помощью.

Бюро вправе защищаться - подать на меня в суд. Потребовать, чтобы я перестал нарушать их права на товарный знак и возместил ущерб.

С такой ситуацией может столкнуться любой бизнес: малый, средний или крупный...

Ответ на вопрос мне не нравится, но истина дороже -