Доменное имя — не место для чужого товарного знака?
Доменное имя - это набор символов, с помощью которого пользователь находит сайт в сети "Интернет".
Потенциальные клиенты все чаще ищут продукты в сети "Интернет". И я не удивлюсь, если вы подсуетились и заняли доменное имя, облегчающее путь покупателя к вашей компании.
Например, продаете настольные игры и подобрали доменное имя с элементом "nastolki". Или ремонтируете автомобили и выложили сайт на "remont-avto".
(В этом примере совпадения доменных имен случайны.)
Но заветное доменное имя - только часть дела. Важно успеть связать имя со средством индивидуализации. Например, с товарным знаком.
В противном случае вам придется отвечать на вопрос -
Вправе ли ваша компания использовать в доменном имени своего сайта чужой товарный знак без разрешения его владельца?
Ответ на этот вопрос зависит от конкретных обстоятельств. И все-таки в большинстве случаев разгадка будет не в вашу пользу, на то есть четыре аргумента:
1. Товарный знак может законно использоваться только правообладателем или с его согласия.
Товарный знак есть средство индивидуализации продуктов компании-владельца. Благодаря товарному знаку в сознании потребителя укрепляются ассоциации между продуктом и этой компанией. Такая связь подталкивает клиента к выбору продуктов именно компании-владельца.
Компании-владельцу принадлежит исключительное право на товарный знак. Такое право дает только своему обладателю возможность использовать товарный знак: самостоятельно или передав право по соглашению.
2. Включение товарного знака в доменное имя - один из способов использования такого знака.
В законе прописаны способы использования товарного знака, причем список открыт. Вы используете этот знак на этикетке или упаковке продуктов, на фирменной документации и в иных ситуациях.
Отдельный способ - использование товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
3. В доменном имени нельзя использовать слова, сходные до степени смешения с чужим товарным знаком.
Элементы и товарного знака, и доменного имени могут выражаться в словесной форме.
Если товарный знак и доменное имя состоят из одних и тех же слов, то это признаки нарушения закона. Такие же признаки присутствуют, если совпадает звучание товарного знака и доменного имени.
4. Товарный знак имеет приоритет перед доменным именем.
Товарный знак - средство индивидуализации, интеллектуальные права на которое охраняет закон.
Доменное имя - это не средство индивидуализации, поэтому в сегменте интеллектуальной собственности имя априори проигрывает знаку.
(По моим наблюдениям, подавляющее число исков поступает исключительно в этом сегменте отношений.)
Поговорите со своим адвокатом. Он назовет условия, при которых можно защитить доменное имя от недобросовестного владельца товарного знака. Например, задействуя модель недобросовестной конкуренции.
Интересно, когда вы в последний раз сравнивали доменное имя своего сайта и товарные знаки, зарегистрированные в вашей рыночной нише?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию