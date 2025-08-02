Доменное имя — не место для чужого товарного знака?

Иногда приходится выбирать: или оставить в прошлом свое доменное имя, или работать в ожидании письма от правообладателя товарного знака.

Доменное имя - это набор символов, с помощью которого пользователь находит сайт в сети "Интернет".

Потенциальные клиенты все чаще ищут продукты в сети "Интернет". И я не удивлюсь, если вы подсуетились и заняли доменное имя, облегчающее путь покупателя к вашей компании.

Например, продаете настольные игры и подобрали доменное имя с элементом "nastolki". Или ремонтируете автомобили и выложили сайт на "remont-avto".

(В этом примере совпадения доменных имен случайны.)

Но заветное доменное имя - только часть дела. Важно успеть связать имя со средством индивидуализации. Например, с товарным знаком.

В противном случае вам придется отвечать на вопрос -

Вправе ли ваша компания использовать в доменном имени своего сайта чужой товарный знак без разрешения его владельца?

Ответ на этот вопрос зависит от конкретных обстоятельств. И все-таки в большинстве случаев разгадка будет не в вашу пользу, на то есть четыре аргумента:

1. Товарный знак может законно использоваться только правообладателем или с его согласия.

Товарный знак есть средство индивидуализации продуктов компании-владельца. Благодаря товарному знаку в сознании потребителя укрепляются ассоциации между продуктом и этой компанией. Такая связь подталкивает клиента к выбору продуктов именно компании-владельца.

Компании-владельцу принадлежит исключительное право на товарный знак. Такое право дает только своему обладателю возможность использовать товарный знак: самостоятельно или передав право по соглашению.

2. Включение товарного знака в доменное имя - один из способов использования такого знака.

В законе прописаны способы использования товарного знака, причем список открыт. Вы используете этот знак на этикетке или упаковке продуктов, на фирменной документации и в иных ситуациях.

Отдельный способ - использование товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

3. В доменном имени нельзя использовать слова, сходные до степени смешения с чужим товарным знаком.

Элементы и товарного знака, и доменного имени могут выражаться в словесной форме.

Если товарный знак и доменное имя состоят из одних и тех же слов, то это признаки нарушения закона. Такие же признаки присутствуют, если совпадает звучание товарного знака и доменного имени.

4. Товарный знак имеет приоритет перед доменным именем.

Товарный знак - средство индивидуализации, интеллектуальные права на которое охраняет закон.

Доменное имя - это не средство индивидуализации, поэтому в сегменте интеллектуальной собственности имя априори проигрывает знаку.

(По моим наблюдениям, подавляющее число исков поступает исключительно в этом сегменте отношений.)

Поговорите со своим адвокатом. Он назовет условия, при которых можно защитить доменное имя от недобросовестного владельца товарного знака. Например, задействуя модель недобросовестной конкуренции.