Сергей Пропастин
Интеллектуальные права

Название вашей фирмы забрал конкурент — география спасет или...

Со временем имя вашей компании становится брендом и тянет вверх кривую продаж. Но узнаваемость имеет обратную сторону — она угрожает вашему бизнес.

Ситуация 1. Когда ваш бизнес работает на узкой территории

Например, вы создали компанию по перевозке грузов "Столичные перевозки". Вам хватает рынка Москвы, вы развиваетесь: улучшаете продукт, работаете с персоналом и двигаете маркетинг.

Внезапно на горизонте появляется фирма с тем же или весьма похожим названием ("Ваши столичные перевозки"). И оттягивает на себя ваших клиентов.

Ситуация 2. Когда ваш бизнес продвигается точечно

Допустим, вы регистрируете организацию "Интернет везет к вам" и торгуете в глобальной сети нужными товарами.

Рекламируете свой сайт по ключевым локальным словам: "товары в Санкт-Петербурге" или "купить в рассрочку в Питере". Все хорошо.

Как вдруг на глаза попадается конкурент, продающий в соседнем регионе. Названия ваших компаний идентичны или сильно похожи. Целевая аудитория та же.

В обоих случаях вы вправе защищаться: подать иск к конкуренту и попытаться лишить его права на использование вашего названия.

Но на стороне конкурента география. Он заявит, что ваши бизнесы не пересекаются: у вас разная территория работы и продвижения.

Вам придется ответить на вопрос:

Вправе ли конкурент использовать название вашей компании, если его бизнес территориально другой?

(К слову, ответ на этот вопрос важен для бизнеса, который только выходит на рынок.)

Ответ отрицательный. И вот почему:

1. Название компании и компания неразлучны.

Название компании - это синоним "фирменного наименования", которое дается коммерческой организации для  исключения путаницы в отношениях.

Право на фирменное наименование принадлежит лишь одной организации и не может быть передано другой организации.

2. В пределах страны компания вправе получать прибыль в любом месте.

В законе отсутствует норма, ограничивающая территорию деятельности компании. Принцип гражданского права: что прямо не запрещено, то разрешено.

3. Название компании относится к области интеллектуальной собственности.

Фирменное наименование - это вид средства индивидуализации. Оборот таких средств регулируется нормами об интеллектуальной собственности.

В России использование фирменного наименования территориально не ограничено.

"Конкурент", "конкуренция" и тому подобные категории подчиняются нормам о защите конкуренции.

Поговорите с вашим адвокатом. Он определит доказательства, которые нужно собрать для защиты названия вашей фирмы.

Как давно вы заглядывали в реестр юридических лиц?

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Сергей Пропастин

Сергей Пропастин

адвокат в Коллегия адвокатов

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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