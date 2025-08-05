Название вашей фирмы забрал конкурент — география спасет или...

Ситуация 2. Когда ваш бизнес продвигается точечно

Допустим, вы регистрируете организацию "Интернет везет к вам" и торгуете в глобальной сети нужными товарами.

Рекламируете свой сайт по ключевым локальным словам: "товары в Санкт-Петербурге" или "купить в рассрочку в Питере". Все хорошо.

Как вдруг на глаза попадается конкурент, продающий в соседнем регионе. Названия ваших компаний идентичны или сильно похожи. Целевая аудитория та же.

В обоих случаях вы вправе защищаться: подать иск к конкуренту и попытаться лишить его права на использование вашего названия.

Но на стороне конкурента география. Он заявит, что ваши бизнесы не пересекаются: у вас разная территория работы и продвижения.

Вам придется ответить на вопрос: