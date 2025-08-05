Название вашей фирмы забрал конкурент — география спасет или...

Ситуация 1. Когда ваш бизнес работает на узкой территории
Например, вы создали компанию по перевозке грузов "Столичные перевозки". Вам хватает рынка Москвы, вы развиваетесь: улучшаете продукт, работаете с персоналом и двигаете маркетинг.
Внезапно на горизонте появляется фирма с тем же или весьма похожим названием ("Ваши столичные перевозки"). И оттягивает на себя ваших клиентов.
Ситуация 2. Когда ваш бизнес продвигается точечно
Допустим, вы регистрируете организацию "Интернет везет к вам" и торгуете в глобальной сети нужными товарами.
Рекламируете свой сайт по ключевым локальным словам: "товары в Санкт-Петербурге" или "купить в рассрочку в Питере". Все хорошо.
Как вдруг на глаза попадается конкурент, продающий в соседнем регионе. Названия ваших компаний идентичны или сильно похожи. Целевая аудитория та же.
В обоих случаях вы вправе защищаться: подать иск к конкуренту и попытаться лишить его права на использование вашего названия.
Но на стороне конкурента география. Он заявит, что ваши бизнесы не пересекаются: у вас разная территория работы и продвижения.
Вам придется ответить на вопрос:
Вправе ли конкурент использовать название вашей компании, если его бизнес территориально другой?
(К слову, ответ на этот вопрос важен для бизнеса, который только выходит на рынок.)
Ответ отрицательный. И вот почему:
1. Название компании и компания неразлучны.
Название компании - это синоним "фирменного наименования", которое дается коммерческой организации для исключения путаницы в отношениях.
Право на фирменное наименование принадлежит лишь одной организации и не может быть передано другой организации.
2. В пределах страны компания вправе получать прибыль в любом месте.
В законе отсутствует норма, ограничивающая территорию деятельности компании. Принцип гражданского права: что прямо не запрещено, то разрешено.
3. Название компании относится к области интеллектуальной собственности.
Фирменное наименование - это вид средства индивидуализации. Оборот таких средств регулируется нормами об интеллектуальной собственности.
В России использование фирменного наименования территориально не ограничено.
"Конкурент", "конкуренция" и тому подобные категории подчиняются нормам о защите конкуренции.
Поговорите с вашим адвокатом. Он определит доказательства, которые нужно собрать для защиты названия вашей фирмы.
Как давно вы заглядывали в реестр юридических лиц?
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