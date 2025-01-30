ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

Налог на солнце и курортный сбор: как переродились в туристический налог.

Туристический налог на солнце ☀️или налог за солнечные лучи платят желающие отдохнуть на курортах Ивисы, Майорки, Менорки, Форментера и ряда других Балеарских островов (провинция в Испании).

Туристы заплатят €1 в день за возможность побыть на солнце, а на эти деньги местные власти обещают усовершенствовать туристическую инфраструктуру, очищение территории пляжа и самих островов.

Налог начали собирать с 2000 года. По официальным данным в 2019 г. острова посетило около 13 млн.человек. Налог на солнце приносит казне этих островов немалый доход.

В других странах, включая и Россию, для этих целей применяют термин «курортный сбор».

Так, согласно Федеральному закону от 29.07.2017 N 214-ФЗ по 31 декабря 2024 года в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге, федеральной территории «Сириус» проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры посредством введения платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор).

Ставки курортного сбора в этих регионах составляют от 10 до 100 руб. в сутки с человека.

С 2025 года курортный сбор преобразовался в туристический налог. Для этого в НК РФ появилась новая глава.

Основные моменты:

решение о введении туристического налога и о его размере будут принимать муниципалитеты. Также они смогут устанавливать дополнительные льготы;

плату начнут взимать за услуги по временному проживанию;

предусмотрят постепенный рост ставок: с 1% от цены проживания в 2025 году, прибавляя по 1% в год до 2029 года (далее - не выше 5%);

муниципалитеты смогут устанавливать дифференцированные ставки с учетом сезонности и категории средств размещения. При этом установят минимальный налог;

налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции. Муниципалитеты смогут расширять перечень категорий;

налог нужно будет уплачивать по итогам квартала. Срок - не позднее 28-го числа месяца, который следует за истекшим кварталом;

декларацию потребуется подавать не позднее 25-го числа месяца, который следует за истекшим кварталом по месту нахождения гостиницы.

👇Также с 2025 г.обеспечат взимание туристического налога в виде единого налогового платежа. Цель - повысить эффективность исполнения обязанности по уплате налога, а также снизить издержки налогоплательщиков.

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