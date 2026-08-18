Переписка в мессенджере может быть достаточной, чтобы требовать оплатить работы или услуги

ВС поддержал вывод нижестоящих судов: переписка в мессенджере, плюс фактическое выполнение работ и отсутствие возражений заказчика, подтверждают заключение договора (в том числе субподряда) и право исполнителя на оплату.



Ключевой акцент: если работы реально сделали, заказчик их принял (допустил на объект, пользовался результатом, не заявил мотивированный отказ), а в переписке обсуждаются условия, объём и цена, - этого достаточно, даже если письменный договор не подписан.



💡Договор признается заключённым и подлежащим оплате, если из переписки видно:



- кто с кем переписывается (идентификация сторон и их представителей);



- о чём договорились: предмет, объём, цена, сроки или хотя бы понятный порядок расчётов;



- последующее поведение сторон подтверждает договорённости: перечислялся аванс, допускались на объект, принимались отчёты, не заявлялись возражения по сути работ.



Чтобы переписка в мессенджере сработала в суде, стоит обеспечить:

• фиксацию переписки (нотарильный осмотр, сервисы веб-фиксации, скриншоты + + выгрузка сообщений, логи мессенджера);



• доказательство принадлежности аккаунта/номера конкретной стороне или её сотруднику;



• логическую связку: переписка - выполнение конкретных работ - отсутствие мотивированного отказа/претензий - выставление требования об оплате.



Желательно прямо в переписке проговаривать цену, сроки, объём, порядок приёмки и оплаты, а также фиксировать факты: «работы выполнил», «принял без замечаний», «оплачу до…» - это повышает доказательственную ценность диалога.



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