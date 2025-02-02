Может ли инвестор вернуть свои вложения в бизнес?

Бизнес может финансироваться разными способами (вклады в уставный капитал компании, займы и пр.). Одним из наиболее удобных и относительно простых в реализации механизмов является вклад в имущество общества.



Данный механизм предполагает, что собственники компании принимают соответствующее корпоративное решение, далее вносят вклады в имущество общества пропорционально долям (если иной порядок не установлен в уставе). При этом ни размер уставного капитала, ни номинальная стоимость долей / акций не меняется, поэтому не требуется вносить изменения в устав и ЕГРЮЛ. Кроме того, с точки зрения налогообложения доходы, полученные в качестве вклада, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.



Но есть один важный вопрос, по которому до сих отсутствует консенсус, а именно — может ли участник / акционер потребовать возврата внесенного в имущество вклада?



Корпоративное законодательство (ГК РФ, ФЗ об АО/ООО) не регулирует процедуру и условия возврата вклада, внесенного в имущество общества. Судебная практика по данному вопросу не отличается единообразием.



Недавно Арбитражный суд Московского округа высказался о допустимости возврата вкладов.



Фабула дела достаточно проста. Два акционера обратились в суд с исками к Обществу о взыскании ранее внесенных вкладов в имущество Общества в размере более 500 млн рублей. Истцы указали, что они внесли вклады, а другие акционеры соответствующие вклады не внесли.

Первая инстанция согласилась с доводами Истцов, иски удовлетворила.

Апелляция встала на сторону Общества, в удовлетворении исков отказала.



Кассация поддержала первую инстанцию и написала так:

Законом об АО, как и нормами ГК РФ не предусмотрено требований к форме договора о внесении вклада. Кроме того, гражданское законодательство не содержит такого вида договора, единственное, что установлено в названном законе, это то, что к такому договору не применяются положения о договоре дарения, в связи с чем, к нему применимы общие нормы о сделках.

В законе прямо не зафиксирована безвозвратность внесения вклада (при этом понятия безвозмездности и безвозвратности не являются тождественными).

В связи с чем, вклад акционера, внесенный в имущество общества в порядке ст. 32.2 ФЗ об АО при его безвозмездности не становится безвозвратным.

Положения ст. 32.2 ФЗ об АО, а равно как иные положения данного закона, не содержат запрета на возврат акционеру внесенного им в имущество общества вклада .

Если в Уставе общества не закреплена обязанность участника по внесению вклада, но участник все же добровольно внес его (как в рассматриваемой ситуации), участник сможет потребовать возврата внесенных денег как неосновательное обогащение и проценты на эту сумму.

В данном случае, ни нормы ФЗ об АО, ни положения Устава Общества запрет на возврат вклада не устанавливают.

Кроме того, из подпункта 11.1 п.1 ст. 251 НК РФ вытекает, что вклад может быть возвращен.

Вывод: рассматриваемая позиция кассационного суда имеет практикообразующее значение (как минимум для судов Московского округа) и создает определенность и предсказуемость для участников корпоративных отношений по такому чувствительному вопросу, как возврат вложенных в бизнес инвестиций.

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