Арслан Тажбаев

Может ли инвестор вернуть свои вложения в бизнес?

Рассказываем о новом судебном подходе
Может ли инвестор вернуть свои вложения в бизнес?

Бизнес может финансироваться разными способами (вклады в уставный капитал компании, займы и пр.). Одним из наиболее удобных и относительно простых в реализации механизмов является вклад в имущество общества.

Данный механизм предполагает, что собственники компании принимают соответствующее корпоративное решение, далее вносят вклады в имущество общества пропорционально долям (если иной порядок не установлен в уставе). При этом ни размер уставного капитала, ни номинальная стоимость долей / акций не меняется, поэтому не требуется вносить изменения в устав и ЕГРЮЛ. Кроме того, с точки зрения налогообложения доходы, полученные в качестве вклада, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Но есть один важный вопрос, по которому до сих отсутствует консенсус, а именно — может ли участник / акционер потребовать возврата внесенного в имущество вклада?

Корпоративное законодательство (ГК РФ, ФЗ об АО/ООО) не регулирует процедуру и условия возврата вклада, внесенного в имущество общества. Судебная практика по данному вопросу не отличается единообразием.

Недавно Арбитражный суд Московского округа высказался о допустимости возврата вкладов.

Фабула дела достаточно проста. Два акционера обратились в суд с исками к Обществу о взыскании ранее внесенных вкладов в имущество Общества в размере более 500 млн рублей. Истцы указали, что они внесли вклады, а другие акционеры соответствующие вклады не внесли.

Первая инстанция согласилась с доводами Истцов, иски удовлетворила.

Апелляция встала на сторону Общества, в удовлетворении исков отказала.

Кассация поддержала первую инстанцию и написала так:

  • Законом об АО, как и нормами ГК РФ не предусмотрено требований к форме договора о внесении вклада. Кроме того, гражданское законодательство не содержит такого вида договора, единственное, что установлено в названном законе, это то, что к такому договору не применяются положения о договоре дарения, в связи с чем, к нему применимы общие нормы о сделках.

  • В законе прямо не зафиксирована безвозвратность внесения вклада (при этом понятия безвозмездности и безвозвратности не являются тождественными).

  • В связи с чем, вклад акционера, внесенный в имущество общества в порядке ст. 32.2 ФЗ об АО при его безвозмездности не становится безвозвратным.

  • Положения ст. 32.2 ФЗ об АО, а равно как иные положения данного закона, не содержат запрета на возврат акционеру внесенного им в имущество общества вклада.

  • Если в Уставе общества не закреплена обязанность участника по внесению вклада, но участник все же добровольно внес его (как в рассматриваемой ситуации), участник сможет потребовать возврата внесенных денег как неосновательное обогащение и проценты на эту сумму.

  • В данном случае, ни нормы ФЗ об АО, ни положения Устава Общества запрет на возврат вклада не устанавливают.

  • Кроме того, из подпункта 11.1 п.1 ст. 251 НК РФ вытекает, что вклад может быть возвращен.

Вывод: рассматриваемая позиция кассационного суда имеет практикообразующее значение (как минимум для судов Московского округа) и создает определенность и предсказуемость для участников корпоративных отношений по такому чувствительному вопросу, как возврат вложенных в бизнес инвестиций.

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