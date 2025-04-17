Кошелек? Горячий? Холодный? Я что — суп?

Когда я только начала разбираться в крипте, мне казалось, что самое сложное — это понять, какую монету купить. Но потом я узнала, что мало купить. Надо ещё где-то хранить. И вот тут началось самое веселое.

Мне сказали: «На бирже не храни, лучше в кошельке». Окей. Я полезла искать, что это вообще значит. Первая фраза, которую я увидела: «горячий кошелёк для повседневного использования, холодный — для долгосрочного хранения». Я зависла. Горячий? Холодный? Это что, инструкция к обеду?

Оказалось, всё логично. Горячий кошелёк — это приложение на телефоне или в браузере. К нему легко получить доступ, но он подключён к интернету, а значит, теоретически — уязвим. Холодный кошелёк — это как флешка. Он отключён от сети, и чтобы им воспользоваться, нужно специально подключать его к устройству. Надёжно, но неудобно. Плюс дорогие — цена нормального холодного кошелька в 2025 году начинается от 7–8 тысяч рублей, а более продвинутые модели могут стоить 15–20 тысяч.

Я скачала горячий кошелёк — выбрала Trust Wallet. Интерфейс приятный, всё выглядит понятно. Но при первом запуске он показал мне фразу из 12 слов, и написал большими буквами: «Запишите её и никому никогда не показывайте». Я запаниковала. Сразу представила, как теряю телефон, забываю пароль, и всё — мои 17 долларов в крипте исчезают навсегда.

Я записала фразу на бумажку. Спрятала в книгу. Книгу положила в шкаф. Через два дня не могла найти, куда именно. Перерыла полку, достала всю стопку — нашла. Теперь бумажка лежит в коробке с носками. Вторая копия — у мамы. Она не знает, что это, но я сказала: «Если я вдруг попрошу — дай этот листочек. Только не выбрасывай». Мама кивнула и положила его рядом с инструкцией от пылесоса.

Я даже попробовала установить второй кошелёк — Tonkeeper. Для монет в сети TON он действительно удобный. В нём даже можно оплачивать покупки и пересылать деньги по номеру телефона. Но опять — сид-фраза. Бумажки кончаются.

Что я поняла:

— Не бывает идеального кошелька. У каждого — свои плюсы и минусы

— Если не хочешь терять деньги — сделай несколько резервных копий сид-фразы

— Никогда не фотографируй эту фразу и не храни в заметках телефона

— Хранение крипты — это не шутка, даже если ты держишь 20 долларов на лягушке Pepe

Ещё есть так называемые кастодиальные кошельки — это когда доступом к твоим средствам управляет третья сторона. Например, биржа. Удобно, но не ты владеешь ключами. А значит, при любом сбое, блокировке или взломе можно остаться ни с чем. Я пока решила доверять только себе — пусть даже с коробкой носков в качестве системы безопасности.

А ещё мне нравится, как вся эта тема учит ответственности. Тут нет кнопки «восстановить доступ по номеру телефона». Нет «забыла пароль — пришлите код». Всё на тебе. В крипте нет папы, который спасёт. Но это не страшно. Это просто — по-взрослому.

Я пока не уверена, что готова покупать Ledger и устраивать себе домашний сейф. Но уже уверена: хранить крипту на бирже — плохая идея. Пусть у меня немного. Зато спокойно.

Теперь я хотя бы знаю, что когда говорят «холодный кошелёк», речь не о супе. Хотя ощущения при первом знакомстве очень похожи — ты сидишь, растерянная, с ложкой в руке, и не понимаешь, с чего начать.