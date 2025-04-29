Поправки к ТК РФ о расширении права на отпуск за свой счет вступили в силу

Государственная инспекция труда в Томской области сообщает о вступивших в силу поправках к ТК РФ о расширении права на отпуск за свой счет.

Неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней в году предоставили родственникам (родителям, супругам и детям) пострадавших военнослужащих, добровольцев и ряда других сотрудников. Условие – наличие медзаключения.

Отпуск за свой счет до 14 календарных дней в году теперь могут взять:

• дети погибших военнослужащих и других сотрудников (ранее он был положен только родителям и супругам);

• родители, супруги и дети погибших добровольцев.

Ущерб здоровью или гибель должны наступить в связи с исполнением обязанностей.

Поправки вступили в силу 7 апреля 2025 года.

Документ:

Федеральный закон от 07.04.2025 N 64-ФЗ.