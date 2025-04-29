Поправки к ТК РФ о расширении права на отпуск за свой счет вступили в силу

Неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней в году предоставили родственникам (родителям, супругам и детям) пострадавших военнослужащих, добровольцев и ряда других сотрудников. Условие – наличие медзаключения.
Отпуск за свой счет до 14 календарных дней в году теперь могут взять:
• дети погибших военнослужащих и других сотрудников (ранее он был положен только родителям и супругам);
• родители, супруги и дети погибших добровольцев.
Ущерб здоровью или гибель должны наступить в связи с исполнением обязанностей.
Поправки вступили в силу 7 апреля 2025 года.
Документ:
Начать дискуссию