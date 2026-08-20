Декларирование пищевого желатина. Когда ТР ТС 029 не нужен и как обосновать позицию

В чём суть проблемы

При оформлении декларации на пищевой говяжий желатин нередко возникает спорная ситуация: орган по сертификации настаивает на включении ТР ТС 029/2012 («Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»), даже если продукт заявлен как «желатин пищевой» и не позиционируется как добавка или вспомогательное средство.

Это создаёт избыточные требования: испытания по ТР ТС 029 сложнее и дороже, а сам подход не всегда обоснован нормативно. Ниже — экспертный разбор, как определить, нужен ли этот регламент, и как действовать, если позиция органа отличается от вашей.