Декларирование пищевого желатина. Когда ТР ТС 029 не нужен и как обосновать позицию

В чём суть проблемы
При оформлении декларации на пищевой говяжий желатин нередко возникает спорная ситуация: орган по сертификации настаивает на включении ТР ТС 029/2012 («Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»), даже если продукт заявлен как «желатин пищевой» и не позиционируется как добавка или вспомогательное средство.
Это создаёт избыточные требования: испытания по ТР ТС 029 сложнее и дороже, а сам подход не всегда обоснован нормативно. Ниже — экспертный разбор, как определить, нужен ли этот регламент, и как действовать, если позиция органа отличается от вашей.
Когда ТР ТС 029 применять не нужно
Если в технической документации (ТУ, СТО, спецификации, маркировке) продукт однозначно описан как «желатин пищевой», а не как пищевая добавка (например, Е441) и не как технологическое вспомогательное средство — ТР ТС 029 не применяется.
Критерии, которые подтверждают отсутствие необходимости в ТР ТС 029:
В наименовании и назначении нет терминов «пищевая добавка», «функциональная добавка», «технологическое вспомогательное средство».
Не указан функциональный класс добавки (например, «загуститель», «гелеобразователь» в значении «пищевой добавки»).
Назначение сформулировано как «ингредиент для производства пищевой продукции» (а не как средство для улучшения технологии).
В составе не выделены добавки, влияющие на классификацию продукта.
В таком случае достаточно следующих регламентов:
ТР ТС 021/2011 — общие требования безопасности пищевой продукции.
ТР ТС 022/2011 — требования к маркировке, “Пищевая продукция в части её маркировки” .
ТР ТС 034/2013 — если сырьё животного происхождения (актуально для говяжьего желатина).Это технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».
Важно: ТР ТС 029 регулирует именно пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Если желатин — это конечный продукт (сырьё/ингредиент), а не функциональное средство, он под действие этого регламента не подпадает.
Почему органы иногда требуют ТР ТС 029
Есть несколько типичных причин, из‑за которых возникает расширительная трактовка:
Смешение понятий «ингредиент» и «добавка». Для непрофильного специалиста любой компонент, который добавляют в продукт, может казаться «добавкой». На практике это разные категории.
Формулировки в протоколе или заявке. Если в документах есть фразы вроде «используется как гелеобразователь», орган может посчитать это признаком отнесения к ТР ТС 029. Важно разделять: «как используется» ≠ «что это такое».
Вспомогательные вещества на производстве. Если в процессе производства применялись какие‑то вспомогательные средства, орган может ошибочно распространить требования ТР ТС 029 на сам продукт. Это не соответствует логике регламента.
Шаблонные решения. В ряде органов используют типовые перечни регламентов для «мясных/белковых продуктов» без учёта конкретной формулировки назначения.
Как обосновать исключение ТР ТС 029: практические шаги
Чтобы избежать необоснованных требований, действуйте по алгоритму:
Проверьте формулировки в ТУ/СТО/спецификации. Убедитесь, что нет маркеров ТР ТС 029 (термины «добавка», «вспомогательное средство», функциональный класс). Если есть — скорректируйте документацию.
Подготовьте краткое обоснование. В свободной форме укажите: «Продукт заявлен как „желатин пищевой“, назначение — ингредиент, не является пищевой добавкой или технологическим вспомогательным средством. На основании ТР ТС 029/2012 не применяется». Приложите выдержки из ТУ и маркировки.
Запросите письменное обоснование от органа по сертификации. Если орган настаивает на ТР ТС 029, запросите ссылку на конкретный пункт регламента, который требует его применения в вашем случае. Часто этого достаточно, чтобы снять вопрос.
Направьте официальный запрос при необходимости. Если спор не удаётся урегулировать, отправьте запрос в Росстандарт (они отвечают за разъяснение требований техрегламентов) или в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). В запросе чётко опишите продукт, назначение и формулировки из ТУ.
Куда направить официальный запрос: контакты и логика
Росстандарт — за разъяснениями по применению техрегламентов и трактовке терминов.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — если вопрос касается межгосударственных норм и согласованной практики.
Орган по сертификации — за письменным обоснованием требований (это обязательный шаг перед обращением в надзорные органы).
Источники и нормативные ссылки
ТР ТС 029/2012 («Требования безопасности пищевых добавок…») — определяет, что относится к пищевым добавкам и вспомогательным средствам.
Решение Совета ЕЭК от 20.07.2012 № 58 — о принятии ТР ТС 029/2012.
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 034/2013 — основные регламенты для желатина как пищевого продукта из животного сырья.
ГОСТ 11293‑2017 «Желатин. Технические условия» — содержит описание продукта и терминологию, полезную для обоснования классификации.
Дисклеймер: трактовка требований техрегламентов зависит от формулировок в документации и практики конкретного органа. При наличии спорных моментов рекомендуется получить письменное разъяснение до подачи заявки на декларирование.
Что сделать прямо сейчас: чек‑лист
✅ Проверьте ТУ/спецификацию: нет ли терминов «добавка», «вспомогательное средство», функционального класса.
✅ Подготовьте обоснование исключения ТР ТС 029 в свободной форме (1 абзац + ссылки на ТУ).
✅ Запросите у органа по сертификации письменное обоснование, если они настаивают на ТР ТС 029.
✅ При необходимости направьте запрос в Росстандарт или ЕЭК с приложением документов.
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