С 1 октября 2026 года в России запускается лицензирование табачной и никотинсодержащей продукции — оптовой, розничной и развозной торговли. Уже с 1 марта 2027 года продажа табака и никотинсодержащей продукции без лицензии будет полностью запрещена. Это означает, что все участники рынка — от дистрибьюторов до небольших торговых точек и передвижных киосков — должны пройти процедуру лицензирования, чтобы продолжить работу легально. Важное уточнение. Между октябрём 2026 и мартом 2027 года действует переходный период. То есть до 1 марта 2027 года торговать без лицензии можно. Запрет вступает в силу именно с 1 марта.

Кто выдаёт лицензию

Оптовые лицензии выдаёт Росалкогольтабакконтроль — федеральный орган по контролю и надзору. Розничные и развозные лицензии оформляют органы исполнительной власти субъектов РФ. Принцип тот же, что в торговле алкоголем: одна лицензия — на один торговый объект. Если у продавца пять точек, потребуется пять отдельных лицензий.



Оптовые лицензии выдаёт Росалкогольтабакконтроль (Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками). Розничные и развозные лицензии оформляют органы исполнительной власти субъектов РФ .

Принцип «одна лицензия — на один объект» действует: для розницы лицензию оформляют отдельно на каждую торговую точку (магазин, павильон). Если у вас пять точек — нужно пять лицензий. Для развозной торговли (автолавки) лицензию тоже выдают на каждое транспортное средство отдельно. Важное уточнение: это правило касается новой нормы, которая заработала с 1 октября 2026 года. Речь о лицензировании табачной и никотинсодержащей продукции (сигареты, вейпы, табак для кальяна и т.п.). Раньше такое лицензирование касалось в основном алкоголя, и принцип с разделением полномочий (центр — опт, регионы — розница) уже был отработан. Коротко подытожу: Опт (закупка, хранение, поставка) — Росалкогольтабакконтроль.

Розница и развозная торговля — региональный орган.

Одна точка — одна лицензия. Совет: перед подачей документов советую заглянуть на сайт регионального ведомства (например, в вашем субъекте) — иногда субъекты перенимают опыт и назначают выдачу лицензий тем же ведомствам, что регулируют алкоголь.

Зачем нужно лицензирование табачной продукции

Введение лицензии на продажу табака — часть государственной стратегии по сокращению нелегального оборота и повышению прозрачности рынка. По данным оператора системы маркировки «Честный ЗНАК» — Центра развития перспективных технологий, с 2019 года доля нелегального оборота табачной продукции уже сократилась почти на 40% и составила 9,4%.

Переходный период для розничных продавцов

Для розницы предусмотрен переходный период до 1 марта 2028 года. В течение этого времени торговые объекты должны привести свою деятельность в соответствие с лицензионными требованиями, по которым установлена отсрочка. В первую очередь это касается требования к минимальной площади торгового объекта.

Требования для получения лицензии на продажу табака

Чтобы получить лицензию на табачную продукцию в 2026–2027 году, необходимо выполнить следующие условия: Регистрация в системе маркировки «Честный ЗНАК». Без участия в государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ) заявление на лицензию не примут. «Честный ЗНАК» обеспечивает прослеживаемость каждой пачки от производителя до конечного потребителя — маркировка табачной продукции работает с 2020 года, но теперь регистрация в системе становится обязательным условием лицензирования. Отсутствие задолженности по единому налоговому счёту (ЕНС) свыше 3 000 рублей. Проверка отрицательного сальдо ЕНС проводится на 1-е число месяца подачи заявления на лицензию. Уплата государственной пошлины за выбранный срок действия лицензии. Требования к помещению. Сейчас (до 1 марта 2028 года) ограничений по площади нет. Но с 1 марта 2028 года для розничной торговли потребуется торговый объект площадью не менее 5 кв. м (в собственности, аренде и т.п.). При этом регионы могут повысить этот порог, но не более чем вдвое. Лицензия выдаётся отдельно на каждый торговый объект (для розницы) или на каждое транспортное средство (для развозной торговли).

Площадь торгового объекта: новые требования

С 1 марта 2028 года вступает в силу требование к минимальной площади торгового объекта — не менее 5 кв. метров. До этой даты оно не применяется, что даёт розничным продавцам время на переоборудование или переезд. Регионы вправе увеличить минимальную площадь, но не более чем в два раза — то есть до 10 кв. метров. В отдельных субъектах РФ порог входа на рынок табачной розницы может оказаться выше.

Региональные запреты на продажу вейпов

Отдельная норма касается электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них. С 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года субъекты РФ получат право полностью запрещать розничную продажу вейпов на своей территории. Решение принимает региональный законодательный орган — федеральный запрет при этом не вводится, но регионам даётся инструмент для самостоятельного регулирования.

Краткая шпаргалка по срокам

Дата Что происходит 1 октября 2026 Начало выдачи лицензий на оптовую, розничную и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией 1 марта 2027 Продажа табака без лицензии запрещена 1 марта 2027 – 1 марта 2032 Регионы могут вводить запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина 1 марта 2028 Начинает действовать требование к минимальной площади торгового объекта (от 5 кв. м)

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