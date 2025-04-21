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Налоговая Правда
Ликвидация бизнеса

В последний путь. Поэтапная инструкция по ликвидации юридического лица

Решение о том, что ООО должно быть ликвидировано, принимается на собрании участников ООО, или это решение принимает единственный учредитель. Там же необходимо решить о создании специальной ликвидационной комиссии, которая управляет компанией, пока идет ликвидация.

После того, как решение о ликвидации принято, у компании есть еще три дня, чтобы отправить информацию в регистрирующий орган от лица руководителя ликвидационной комиссии. За нарушение сроков могут оштрафовать на 5 000 рублей.

Комплект документов:

  • Решение о старте ликвидации, назначении руководителя ликвидационной комиссии;

  • Уведомление о ликвидации ООО (по форме Р15016).

Документы на ликвидацию в налоговую может представить лично заявитель или представитель с нотариально удостоверенной доверенностью. Также можно отправить документы по почте или через интернет с помощью электронной подписи физлица ликвидатора.

Информация о ликвидации и о начале ликвидационного процесса будет отображается в ЕГРЮЛ.

Оповещаем заинтересованные стороны

Просто так ликвидировать ООО, никому об этом не сказав, нельзя. У компании есть кредиторы, перед которыми могут быть долговые обязательства, требующие урегулирования (законодательное требование).

Поэтому компании, прекращающие свое существование, публикуют информацию об этом в «Вестнике государственной регистрации».

Естественно, одной публикации недостаточно. Кредиторов также необходимо уведомить письменно — и о решении, и о начале процесса. При этом вам должны подтвердить (то есть выслать уведомление), что кредитор получил письмо.

Вносим сведения о ликвидации в Федеральный ресурс

Организация обязана внести в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление о ликвидации юридического лица на сайте Федресурса — fedresurs.ru (п. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129).

Срок для публикации сообщения на Федресурсе — 3 рабочих дня с момента принятия решения о ликвидации. За отсутствие публикации грозит административная ответственность в виде штрафа на сумму от 5 000 до 50 000 рублей на должностное лицо. 

Налоговая инспекция может отказать в ликвидации в связи с несоблюдением требований об обязательной публикации в реестре.

Чтобы опубликовать уведомление о ликвидации, нужно выполнить следующие шаги:

  • получить квалифицированную электронную подпись для Федресурса;

  • установить крипто провайдер для обеспечения работоспособности электронной подписи;

  • зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте;

  • подготовить текст для публикации, содержащий сведения о принятом решении о ликвидации юрлица, ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описание порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторами и иных сведений;

  • оплатить и разместить публикацию.

Рассчитываемся с работниками

Не позднее, чем за 2 месяца до ликвидации нужно уведомить сотрудников и службу занятости. 

Согласно новой норме ст. 178 ТК РФ выплата среднемесячного заработка за период трудоустройства в любом случае должна быть произведена до завершения ликвидации. Без этого процедуру закончить нельзя.

Ждем проверки из налоговой

Пока вы еще не составили промежуточный ликвидационный баланс, налоговая инспекция устроит свою проверку — эта норма закреплена законодательно (ст. 89 НК РФ). Если ее представители при проверке обнаружат у компании какие-либо несоответсвия, то процесс ликвидации будет остановлен (п. 3 ст. 44 НК РФ). 

В любом случае, если проверка налоговой уже назначена, пока не будет результата — дальнейшие действия невозможны.

Готовим промежуточный ликвидационный баланс

У ликвидационного баланса нет установленной законом формы, чаще всего он делается на основе текущего баланса с добавлением необходимых реквизитов. 

Рассчитываемся по долгам

Гражданским кодексом установлена очередность расчетов по долгам. Сразу после утверждения промежуточного ликвидационного баланса рассчитайтесь по очереди:

  • С гражданами, которым ваша компания нанесла моральный вред, ущерб жизни и здоровью.

  • С работниками на трудовом договоре: выплата зарплата, выходного пособия и компенсаций.

  • С налоговой и государственными фондами по налогам, взносам, пеням и штрафам.

  • Оставшиеся долги.

Если денег для покрытия долгов не хватает, комиссия распродает имущество организации на торгах, а если не хватит и этого, начинается процедура банкротства.

Финал: сдаем ликвидационный баланс и ликвидируем ООО

Последняя ступень всего процесса — это уничтожение печати, закрытие счетов компании в банках и передача документов в архив. Все, с этого момента ваше ООО стало историей.

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Налоговая Правда

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