В последний путь. Поэтапная инструкция по ликвидации юридического лица

После того, как решение о ликвидации принято, у компании есть еще три дня, чтобы отправить информацию в регистрирующий орган от лица руководителя ликвидационной комиссии. За нарушение сроков могут оштрафовать на 5 000 рублей.
Комплект документов:
Решение о старте ликвидации, назначении руководителя ликвидационной комиссии;
Уведомление о ликвидации ООО (по форме Р15016).
Документы на ликвидацию в налоговую может представить лично заявитель или представитель с нотариально удостоверенной доверенностью. Также можно отправить документы по почте или через интернет с помощью электронной подписи физлица ликвидатора.
Информация о ликвидации и о начале ликвидационного процесса будет отображается в ЕГРЮЛ.
Оповещаем заинтересованные стороны
Просто так ликвидировать ООО, никому об этом не сказав, нельзя. У компании есть кредиторы, перед которыми могут быть долговые обязательства, требующие урегулирования (законодательное требование).
Поэтому компании, прекращающие свое существование, публикуют информацию об этом в «Вестнике государственной регистрации».
Естественно, одной публикации недостаточно. Кредиторов также необходимо уведомить письменно — и о решении, и о начале процесса. При этом вам должны подтвердить (то есть выслать уведомление), что кредитор получил письмо.
Вносим сведения о ликвидации в Федеральный ресурс
Организация обязана внести в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление о ликвидации юридического лица на сайте Федресурса — fedresurs.ru (п. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129).
Срок для публикации сообщения на Федресурсе — 3 рабочих дня с момента принятия решения о ликвидации. За отсутствие публикации грозит административная ответственность в виде штрафа на сумму от 5 000 до 50 000 рублей на должностное лицо.
Налоговая инспекция может отказать в ликвидации в связи с несоблюдением требований об обязательной публикации в реестре.
Чтобы опубликовать уведомление о ликвидации, нужно выполнить следующие шаги:
получить квалифицированную электронную подпись для Федресурса;
установить крипто провайдер для обеспечения работоспособности электронной подписи;
зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте;
подготовить текст для публикации, содержащий сведения о принятом решении о ликвидации юрлица, ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описание порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторами и иных сведений;
оплатить и разместить публикацию.
Рассчитываемся с работниками
Не позднее, чем за 2 месяца до ликвидации нужно уведомить сотрудников и службу занятости.
Согласно новой норме ст. 178 ТК РФ выплата среднемесячного заработка за период трудоустройства в любом случае должна быть произведена до завершения ликвидации. Без этого процедуру закончить нельзя.
Ждем проверки из налоговой
Пока вы еще не составили промежуточный ликвидационный баланс, налоговая инспекция устроит свою проверку — эта норма закреплена законодательно (ст. 89 НК РФ). Если ее представители при проверке обнаружат у компании какие-либо несоответсвия, то процесс ликвидации будет остановлен (п. 3 ст. 44 НК РФ).
В любом случае, если проверка налоговой уже назначена, пока не будет результата — дальнейшие действия невозможны.
Готовим промежуточный ликвидационный баланс
У ликвидационного баланса нет установленной законом формы, чаще всего он делается на основе текущего баланса с добавлением необходимых реквизитов.
Рассчитываемся по долгам
Гражданским кодексом установлена очередность расчетов по долгам. Сразу после утверждения промежуточного ликвидационного баланса рассчитайтесь по очереди:
С гражданами, которым ваша компания нанесла моральный вред, ущерб жизни и здоровью.
С работниками на трудовом договоре: выплата зарплата, выходного пособия и компенсаций.
С налоговой и государственными фондами по налогам, взносам, пеням и штрафам.
Оставшиеся долги.
Если денег для покрытия долгов не хватает, комиссия распродает имущество организации на торгах, а если не хватит и этого, начинается процедура банкротства.
Финал: сдаем ликвидационный баланс и ликвидируем ООО
Последняя ступень всего процесса — это уничтожение печати, закрытие счетов компании в банках и передача документов в архив. Все, с этого момента ваше ООО стало историей.
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