В последний путь. Поэтапная инструкция по ликвидации юридического лица

После того, как решение о ликвидации принято, у компании есть еще три дня, чтобы отправить информацию в регистрирующий орган от лица руководителя ликвидационной комиссии. За нарушение сроков могут оштрафовать на 5 000 рублей.

Комплект документов:

Решение о старте ликвидации, назначении руководителя ликвидационной комиссии;

Уведомление о ликвидации ООО (по форме Р15016).

Документы на ликвидацию в налоговую может представить лично заявитель или представитель с нотариально удостоверенной доверенностью. Также можно отправить документы по почте или через интернет с помощью электронной подписи физлица ликвидатора.

Информация о ликвидации и о начале ликвидационного процесса будет отображается в ЕГРЮЛ.