Нагрузка на игорный бизнес может вырасти. Игорный бизнес втягивает россиян в процесс отмывания средств

По мнению Миронова, необходимо увеличить налоговую нагрузку на компании, которые не занимаются производственной деятельностью, а получают прибыль исключительно от финансовых операций.

Причина пересмотра налоговой политики в отношении игорного бизнеса - рост доходов в этой сфере.

По имеющимся данным, в 2024 году общий доход крупных букмекерских компаний составил 1,7 триллиона рублей, что на 500 миллиардов рублей больше, чем в предыдущем году

Также Миронов напомнил, что в 2024 году в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривал увеличение налога на прибыль для игровых автоматов, азартных столов и пунктов приема ставок до 50%. Однако этот законопроект не был принят и не прошел даже первое чтение.

Активизировавшиеся в последнее время нелегальные онлайн-казино и букмекеры распространяют схемы по втягиванию россиян в процесс отмывания средств. Люди становятся дропами — через их счета переводятся преступные средства. Кто-то осознанно, а кто-то даже не подозревает, что после похищения у него персональных данных его используют в цепочке перевода средств в пользу злоумышленников.

Самые распространенные схемы — это P2P-платежи (способ прямой передачи денежных средств между двумя физическими лицами без участия посредников), в том числе переводы по СБП, но есть также две более сложные схемы для отмывания нелегалами средств.

Пример: через сервис «Чаевые».

Проблема в том, что для регистрации в сервисе в качестве получателя не требуется практически ничего кроме номера телефона и карты, куда поступит денежная благодарность.

Злоумышленники регистрируют похищенные или полученные от владельца данные, чтобы стать получателем в этой системе. Вторая часть схемы уже происходит на стороне человека, который захотел легких денег и согласился сделать ставку, вдохновившись рекламой про джекпот.