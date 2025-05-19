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Налоговая Правда
Ведение бизнеса

Начать с нуля или приобрести уже готовый бизнес?

Можно начать дело с нуля или купить сразу готовый бизнес с его репутацией и историей. В какой-то степени это будет проще, но важно знать риски. Перед открытием своего бизнеса, у вас будет несколько путей, основные из которых: начать с нуля или приобрести готовый бизнес?

Основные критерии схожести и различия

 Свой бизнес:

  • Свобода в принятии решений;

  • Вся ответственность ложится на вас вместе с рисками;

  • Возможность сменить название организации под то, что вам необходимо;

  • Отсутствие готовой репутации, большой вклад в маркетинг;

  • Отсутствие «очереди» из клиентов;

  • Начать бизнес с нуля можно и с минимальными вложениями;

  • При необходимости заполнять заявления и получать все необходимые разрешения и лицензии;

  • Финансовая и юридическая история компании начнётся с вас.

Готовый бизнес:

  • Свобода в принятии решений;

  • Вся ответственность ложится на вас вместе с рисками;

  • Возможность сменить название организации под то, что вам необходимо;

  • Есть история фирмы и готовая репутация на рынке;

  • Имеющаяся клиентская база;

  • Необходимо иметь средства на покупку готового бизнеса;

  • Можно купить бизнес с действующими лицензиями и разрешениями;

  • Собственник может скрыть информацию о долгах перед поставщиками, острых конфликтных ситуациях с работниками или клиентами, проблемах с проверяющими органами.

Кому подойдёт покупка готового бизнеса

Каким бы заманчивым предложение не казалось, покупать готовый бизнес стоит только в ряде случаев, и желательно обладая нужными компетенциями.

  • У вас есть опыт в выбранной сфере или похожем типе бизнеса (Так вам будет проще оценить состояние бизнеса и перестроить процессы под себя);

  • Сильная команда (Если вы знаете, что в компании есть компетентные и профессиональные сотрудники, это будет вашим преимуществом);

  • Уникальный продукт или разработка (Важно при этом, чтобы технология была эффективной и приносила прибыль);

  • У вас достаточно собственных средств для покупки (Брать кредит, приобретая готовый бизнес, нежелательно. Вы рискуете остаться без компании, зато с долгами);

  • У вас есть опыт ведения бизнеса (Это в любом случае будет преимуществом при покупке готового бизнеса).

Ответственность за принятие решения ложится именно на ваши плечи. Покупать готовый бизнес стоит только просчитав все возможные риски. 

Вопрос «начать с нуля или купить готовое» — это не только про комфорт, но и про контроль. Собственный бизнес даёт гибкость, но требует выносливости. Покупка готового — сокращает путь, но увеличивает долю скрытых рисков. И в том, и в другом случае налоговая и юридическая безопасность должны быть на первом плане. От решений на старте зависит устойчивость вашего бизнеса в будущем.

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Налоговая Правда

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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