Столица довольна: УФНС по Москве заявило, что Налоговые поступления в бюджет столицы выросли на 20%.

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве стабильно обеспечивает позитивную динамику налоговых поступлений. Об этом сообщила руководитель управления Марина Третьякова, выступая 22.05.2025 на заседании Московской городской Думы.

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Что важно знать на сегодняшний момент:

В консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 6,6 трлн руб., или 125% к предыдущему году. Московским управлением обеспечена почти четверть доходов общероссийских поступлений во внебюджетные фонды, или более 3 трлн руб.; Рост регионального валового продукта на 4%, высокие темпы развития производственно-технологического сектора и потребительского спроса определили увеличение объема налоговых поступлений в бюджет города на 20% - до 4,5 трлн руб.; Динамичный рост заработной платы москвичей и системная работа налоговых органов по легализации доходов сказались на росте отчислений по налогу на доходы физических лиц. За 2024 год они составили почти 2,4 трлн руб., из которых 155 млрд руб. зачислено в федеральный бюджет; В отношении 5,3 тыс. лиц переданы сведения на контроль в правоохранительные органы, возбуждено 13 уголовных дел, инициированы проверки в отношении более 350 организаций, заключивших трудовые договоры с иностранными гражданами. Всего по итогам контроля рынка труда в 2024 году налоговым органам Москвы удалось легализовать трудовые отношения более 80 тыс. физических лиц, из которых 40% составляют мигранты; Акцент на повышение качества контрольных мероприятий по пресечению налоговых правонарушений, полноты и обоснования доказательственной базы является одним из главных направлений работы УФНС России по городу на предстоящий период;

Также Третьякова добавила, что в условиях сложной экономической ситуации ФНС Москвы не только обеспечивает стабильность бюджетных поступлений, но и продолжает совершенствовать контрольные механизмы, используя современные аналитические инструменты.

А это значит, что проверки бизнеса становятся все детальнее, жестче и автоматизированнее.

К чему быть готовыми, как не допустить элементарных ошибок и не привлечь к себе дополнительное внимание ФНС — читайте в “Налоговой правде”.