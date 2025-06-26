Процедура ликвидации и исключение организаций из ЕГРЮЛ: в чем различие?

Ликвидация организации

Ликвидацией называется полное прекращение компанией хозяйственно-экономической деятельности. Чаще всего она начинается по инициативе учредителей, которые решили закрыть бизнес. Процедура идет в несколько этапов и занимает от 3 месяцев до 1 года.

На сегодняшний день используются основная и упрощенная ликвидации.

Основная процедура включает в себя принятие решения о ликвидации, уведомление налоговой и фондов, извещение работников и кредиторов, публикацию в СМИ.

Она подходит для любых предприятий вне зависимости от количества сотрудников и оборотов. В ходе данной процедуры в том числе закрываются долги перед кредиторами, определяется судьба активов и имущества компании. Благодаря упрощенной процедуре достаточно только принять решение и подать заявление в налоговую. Это сильно экономит время и силы учредителей.

Однако упрощенная ликвидация доступна не для всех компаний. Среди условий: отсутствие долгов и ценного имущества, налогообложение без уплаты НДС, вхождение в реестр МСП.

Кроме того, ликвидацию организации может инициировать контролирующий орган. Такой обязанности у налоговой нет, но право она имеет. Процедура может быть запущена, если компания в течение 12 месяцев не отправляла отчеты (даже нулевые) и не проводила операции по своим расчетным счетам. В результате у собственников возникает целый ряд сложностей. Например, они могут получить штраф и запрет на регистрацию новых компаний в течение 3х лет. Налоговая может через суд обязать учредителей ликвидировать компанию, то есть пройти все перечисленные выше этапы с закрытием оставшихся обязательств.

Результатом любой ликвидации будет исключение юридического лица из ЕГРЮЛ. С этого момента компания прекращает свое существование.