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Ликвидация бизнеса
Процедура ликвидации и исключение организаций из ЕГРЮЛ: в чем различие?

Процедура ликвидации и исключение организаций из ЕГРЮЛ: в чем различие?

Зачастую ликвидацию и исключение компании из реестра юридических лиц считают равнозначной процедурой. Однако, согласно действующему законодательству, это не совсем так. Процедуры могут проводиться совместно, но имеют существенные различия. В связи с этим возникают спорные ситуации между собственниками и контролирующими органами, которые решаются в суде.

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Ликвидация организации

Ликвидацией называется полное прекращение компанией хозяйственно-экономической деятельности. Чаще всего она начинается по инициативе учредителей, которые решили закрыть бизнес. Процедура идет в несколько этапов и занимает от 3 месяцев до 1 года.

На сегодняшний день используются основная и упрощенная ликвидации. 

Основная процедура включает в себя принятие решения о ликвидации, уведомление налоговой и фондов, извещение работников и кредиторов, публикацию в СМИ. 

Она подходит для любых предприятий вне зависимости от количества сотрудников и оборотов. В ходе данной процедуры в том числе закрываются долги перед кредиторами, определяется судьба активов и имущества компании. Благодаря упрощенной процедуре достаточно только принять решение и подать заявление в налоговую. Это сильно экономит время и силы учредителей.

 Однако упрощенная ликвидация доступна не для всех компаний. Среди условий: отсутствие долгов и ценного имущества, налогообложение без уплаты НДС, вхождение в реестр МСП.

Кроме того, ликвидацию организации может инициировать контролирующий орган. Такой обязанности у налоговой нет, но право она имеет. Процедура может быть запущена, если компания в течение 12 месяцев не отправляла отчеты (даже нулевые) и не проводила операции по своим расчетным счетам. В результате у собственников возникает целый ряд сложностей. Например, они могут получить штраф и запрет на регистрацию новых компаний в течение 3х лет. Налоговая может через суд обязать учредителей ликвидировать компанию, то есть пройти все перечисленные выше этапы с закрытием оставшихся обязательств.

Результатом любой ликвидации будет исключение юридического лица из ЕГРЮЛ. С этого момента компания прекращает свое существование.

Исключение из ЕГРЮЛ

Исключение из ЕГРЮЛ — фактическое признание компании не действующей с занесением соответствующей записи в реестр. Оно может произойти в результате как ликвидации, так и других процедур.

Компания может быть исключена в результате реорганизации: слияния, присоединения, разделения, преобразования. 

Фактически организация перестанет существовать, хотя ее обязательства и долги переходят к компании-правопреемнику. 

Еще один пример возможности исключения из ЕГРЮЛ — несоответствие данных в реестре с реальными. Например, если у налоговой возникают сомнения по поводу адреса регистрации, то она может принять соответствующее решение. Учредители могут в течение 3 месяцев исправить несоответствия и подать заявление в налоговую. Когда этого не происходит, то компания прекращает свое существование.

Исключение из ЕГРЮЛ — это констатация факта прекращения деятельности компании без закрытия ее обязательств перед третьим лицами.

Исключение компании из ЕГРЮЛ само по себе никак не регулирует отношения компании с кредиторами и сотрудниками. А главное, оно не дает никаких гарантий относительно ценного имущества. 

В законодательстве нет положений, которые могли бы сделать судебную практику в этом вопросе однозначной. Иногда судьи выделяют часть в имуществе соответственно доле учредителя, но есть и противоположные решения. 

В результате компания считается закрытой, но у собственников могут возникнуть проблемы. Кредиторы могут подать на них в суд, надеясь получить долги за счет продажи имущества организации с торгов. Сами учредители могут лишиться доли в недвижимости или транспортных средствах, которые записаны на компанию. 

Управлять этим процессом гораздо сложнее, чем ликвидацией.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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