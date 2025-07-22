Суд запретил переносить уже заявленные вычеты по НДС: разбор ключевой судебной позиции

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Документ: постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22.05.2025 № Ф10-862/2025.

Что стало поводом для спора

Организация, применяющая общую систему налогообложения, заявила вычет по НДС по одному из контрагентов в декларации за 1-й квартал 2021 года. Всё было в рамках закона: вычет прошёл камеральную проверку и был принят ИФНС.

Но спустя год компания решила изменить налоговый период применения вычета. Руководствуясь положением о трёхлетнем сроке, в течение которого допускается заявить НДС к вычету, организация:

подала уточнённую декларацию за 1 квартал 2021 года, исключив из неё спорные вычеты;

включила те же суммы в декларацию за 2 квартал 2022 года.

Этот шаг вызвал возражения со стороны налоговой инспекции — и в итоге дело дошло до суда.

Как рассудил суд

Суд подтвердил: п. 1.1 ст. 172 НК действительно предоставляет налогоплательщику право заявить вычет в течение трёх лет, но это право не распространяется на перенос уже заявленного и принятого вычета в другой налоговый период.

Суть позиции:

Если сумма налога уже была предъявлена к вычету и декларация прошла проверку без претензий со стороны ИФНС, возвращаться к этой сумме и переносить её на другие периоды нельзя.

Цитата из постановления:

«Налогоплательщик не вправе произвольно уменьшать ранее заявленные налоговые вычеты и предъявлять ту же сумму к вычету повторно в ином налоговом периоде. Подобная форма налоговой оптимизации не предусмотрена действующим законодательством и не является основанием для подачи уточнённой декларации (п. 1 ст. 81 НК РФ).»

По сути, суд прямо указывает: трехлетний срок — это возможность заявить вычет, если вы этого ещё не сделали. Но это не инструмент для манипуляций с налоговыми периодами в целях оптимизации нагрузки.

Напоминаем: кто может применять вычет по НДС

Право на вычет есть только у налогоплательщиков, применяющих:

общую систему налогообложения (ОСНО);

ЕСХН (при условии, что освобождение от НДС не оформлено).

Условия для применения вычета

Чтобы заявить НДС к вычету, должны быть соблюдены следующие требования:

Поставщик предъявил налог — то есть в счёте-фактуре или УПД выделен НДС. Документы оформлены корректно — в частности, счёт-фактура или универсальный передаточный документ. Цель приобретения — товары, работы или услуги предназначены для перепродажи или для использования в деятельности, облагаемой НДС. Отражение в учёте — все затраты должны быть надлежащим образом оформлены в бухгалтерской и налоговой документации.

Важно: оплата поставщику не является обязательным условием для принятия НДС к вычету — кроме отдельных случаев. Например, по импортным товарам вычет возможен только после уплаты налога на таможне.

Ключевой вывод

Постановление по делу № А54-622/2024 — это важный ориентир для всех налогоплательщиков, работающих с вычетами по НДС. Суд однозначно подтвердил: уже заявленный вычет нельзя «перенести» в другой период, даже если с момента покупки прошло менее трёх лет.

Такие действия трактуются как недопустимая налоговая оптимизация — и могут повлечь споры с ИФНС и доначисления.

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