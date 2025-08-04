Что ни месяц — то новые изменения: какие новшества ждут бизнес в августе 2025 года

Корпоративные отношения: один учредитель — не препятствие

С 1 августа хозяйственное общество, состоящее из одного лица, официально сможет быть единственным учредителем (или участником, или акционером) другого ООО или АО — если законом или уставом не установлено иное.

Это изменение устранит неопределённость в корпоративной практике: раньше такие ситуации вызывали споры, особенно при проверках. Теперь правило прямо закреплено в Гражданском кодексе РФ, а также в законах об ООО и АО.

Дополнительно уточнили: решения единственного акционера по вопросам компетенции общего собрания не нужно удостоверять, если устав не требует этого. Речь идёт о случаях, когда один акционер владеет всеми голосующими акциями.

Документы:

– Федеральный закон от 07.07.2025 № 201-ФЗ

– Федеральный закон от 24.06.2025 № 178-ФЗ