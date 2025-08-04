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Что ни месяц — то новые изменения: какие новшества ждут бизнес в августе 2025 года

Что ни месяц — то новые изменения: какие новшества ждут бизнес в августе 2025 года

Август — не только разгар отпусков, но и время, когда в силу вступают важные законодательные нововведения. Часть из них касается всех: от корпоративных процедур до финансового контроля. Разбираем, какие изменения вступают в силу и на что бизнесу стоит обратить внимание уже сейчас.

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Корпоративные отношения: один учредитель — не препятствие

С 1 августа хозяйственное общество, состоящее из одного лица, официально сможет быть единственным учредителем (или участником, или акционером) другого ООО или АО — если законом или уставом не установлено иное.

Это изменение устранит неопределённость в корпоративной практике: раньше такие ситуации вызывали споры, особенно при проверках. Теперь правило прямо закреплено в Гражданском кодексе РФ, а также в законах об ООО и АО.

Дополнительно уточнили: решения единственного акционера по вопросам компетенции общего собрания не нужно удостоверять, если устав не требует этого. Речь идёт о случаях, когда один акционер владеет всеми голосующими акциями.

Документы:
– Федеральный закон от 07.07.2025 № 201-ФЗ
– Федеральный закон от 24.06.2025 № 178-ФЗ

Ответственность за уклонение от проверок: общее правило для всех видов контроля

С 3 августа вступают в силу изменения в статью КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за препятствие законным проверкам или уклонение от них.

Новое правило универсально: теперь оно распространяется на все контрольно-надзорные мероприятия.

Это означает, что штрафы и санкции могут быть применены не только в рамках классических налоговых или санитарных проверок, но и:

– при муниципальном контроле,
– при спецрежимах,
– при надзоре в рамках полномочий по федеральным законам,
– по актам президента и правительства.

Формально речь идёт об уточнении статьи, но по факту — это расширение сферы действия норм, и бизнесу стоит быть особенно внимательным при взаимодействии с проверяющими органами.

Документ: Федеральный закон от 23.07.2025 № 236-ФЗ

Отказ от СМС-рассылок: появится универсальный порядок

С 1 августа у абонентов появится официальная возможность отказаться от СМС-рассылок — и сделать это можно будет в порядке, установленном правительством.

Оператор связи, получив заявление, будет обязан прекратить рассылку уже на следующий календарный день. Отказ можно будет оформить лично или онлайн — это должен быть удобный, массовый и обязательный механизм.

Речь, прежде всего, о рекламных рассылках, которые часто доставляются даже без согласия получателя. Теперь на стороне клиента — чёткий правовой инструмент, который нельзя проигнорировать.

Документ: Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ

«Антиотмывочный» контроль: список операций пересматривают

С 20 августа начнут действовать изменения в перечень операций, подлежащих обязательному контролю в рамках закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

Что исключают:
внесение физлицом наличных в уставный капитал;
получение наличных по чеку на предъявителя, если чек выдан нерезидентом.

Эти операции больше не нужно контролировать, если они превышают 1 млн рублей.

Что добавляют в список:
покупку физлицом у банка инвестиционных драгоценных металлов;
продажу банку таких металлов физлицом.

Таким образом, контроль смещается от учредительских операций к инвестиционным, особенно если речь идёт о работе с драгоценными активами.

Документ: Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ

Другие нововведения, которые важно не пропустить

Банковские счета несовершеннолетним — только с согласия

С 1 августа при открытии банковского счёта на имя подростка от 14 лет потребуется согласие родителей, попечителя или усыновителей.

До сих пор такие счета могли открываться без ограничений, что создавало риски — в том числе в рамках семейных споров или недобросовестного использования финансов несовершеннолетних.

Теперь банки будут запрашивать соответствующий документ — в общем порядке.

Новый срок подачи заявки на патент

С 3 августа авторы изобретений получат целый год на подачу заявки на патент, если информация о разработке была раскрыта ранее.

Речь идёт о случаях, когда изобретение было показано на выставке, публично описано в СМИ или раскрыто другим способом. Сейчас такой срок — всего 6 месяцев.

Нововведение позволит защитить изобретения, даже если автор заранее поделился идеей. При этом новизна не будет считаться утраченной.

Договоры на рекламу финуслуг: последний срок — 31 августа

До конца лета — до 31 августа 2025 года — компании должны привести в соответствие все договоры на распространение рекламы финансовых услуг, заключённые до 1 марта 2025 года.

Речь идёт о новых требованиях, которые были введены в 2025 году — они касаются формата, содержания, ответственности и раскрытия информации в рекламных материалах.

Если договоры не приведены в порядок — велика вероятность претензий со стороны регулятора и контрагентов.

Что это значит для бизнеса

Изменения августа 2025 года касаются сразу нескольких сфер: от корпоративного управления и рекламы до работы с физлицами, инвестициями и контролем проверок.

Часть поправок — технические. Другие напрямую влияют на ежедневную практику:
– кто и как открывает банковский счёт;
– какие документы обязан запрашивать оператор связи;
– на какие действия нужно реагировать при проверке;
– какие операции банк обязан контролировать по закону № 115-ФЗ.

Чем раньше бизнес адаптирует внутренние процессы под новые правила, тем ниже риски — и юридические, и финансовые.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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