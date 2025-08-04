Что ни месяц — то новые изменения: какие новшества ждут бизнес в августе 2025 года

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Корпоративные отношения: один учредитель — не препятствие
С 1 августа хозяйственное общество, состоящее из одного лица, официально сможет быть единственным учредителем (или участником, или акционером) другого ООО или АО — если законом или уставом не установлено иное.
Это изменение устранит неопределённость в корпоративной практике: раньше такие ситуации вызывали споры, особенно при проверках. Теперь правило прямо закреплено в Гражданском кодексе РФ, а также в законах об ООО и АО.
Дополнительно уточнили: решения единственного акционера по вопросам компетенции общего собрания не нужно удостоверять, если устав не требует этого. Речь идёт о случаях, когда один акционер владеет всеми голосующими акциями.
Документы:
– Федеральный закон от 07.07.2025 № 201-ФЗ
– Федеральный закон от 24.06.2025 № 178-ФЗ
Ответственность за уклонение от проверок: общее правило для всех видов контроля
С 3 августа вступают в силу изменения в статью КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за препятствие законным проверкам или уклонение от них.
Новое правило универсально: теперь оно распространяется на все контрольно-надзорные мероприятия.
Это означает, что штрафы и санкции могут быть применены не только в рамках классических налоговых или санитарных проверок, но и:
– при муниципальном контроле,
– при спецрежимах,
– при надзоре в рамках полномочий по федеральным законам,
– по актам президента и правительства.
Формально речь идёт об уточнении статьи, но по факту — это расширение сферы действия норм, и бизнесу стоит быть особенно внимательным при взаимодействии с проверяющими органами.
Документ: Федеральный закон от 23.07.2025 № 236-ФЗ
Отказ от СМС-рассылок: появится универсальный порядок
С 1 августа у абонентов появится официальная возможность отказаться от СМС-рассылок — и сделать это можно будет в порядке, установленном правительством.
Оператор связи, получив заявление, будет обязан прекратить рассылку уже на следующий календарный день. Отказ можно будет оформить лично или онлайн — это должен быть удобный, массовый и обязательный механизм.
Речь, прежде всего, о рекламных рассылках, которые часто доставляются даже без согласия получателя. Теперь на стороне клиента — чёткий правовой инструмент, который нельзя проигнорировать.
Документ: Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ
«Антиотмывочный» контроль: список операций пересматривают
С 20 августа начнут действовать изменения в перечень операций, подлежащих обязательному контролю в рамках закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.
Что исключают:
– внесение физлицом наличных в уставный капитал;
– получение наличных по чеку на предъявителя, если чек выдан нерезидентом.
Эти операции больше не нужно контролировать, если они превышают 1 млн рублей.
Что добавляют в список:
– покупку физлицом у банка инвестиционных драгоценных металлов;
– продажу банку таких металлов физлицом.
Таким образом, контроль смещается от учредительских операций к инвестиционным, особенно если речь идёт о работе с драгоценными активами.
Документ: Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ
Другие нововведения, которые важно не пропустить
Банковские счета несовершеннолетним — только с согласия
С 1 августа при открытии банковского счёта на имя подростка от 14 лет потребуется согласие родителей, попечителя или усыновителей.
До сих пор такие счета могли открываться без ограничений, что создавало риски — в том числе в рамках семейных споров или недобросовестного использования финансов несовершеннолетних.
Теперь банки будут запрашивать соответствующий документ — в общем порядке.
Новый срок подачи заявки на патент
С 3 августа авторы изобретений получат целый год на подачу заявки на патент, если информация о разработке была раскрыта ранее.
Речь идёт о случаях, когда изобретение было показано на выставке, публично описано в СМИ или раскрыто другим способом. Сейчас такой срок — всего 6 месяцев.
Нововведение позволит защитить изобретения, даже если автор заранее поделился идеей. При этом новизна не будет считаться утраченной.
Договоры на рекламу финуслуг: последний срок — 31 августа
До конца лета — до 31 августа 2025 года — компании должны привести в соответствие все договоры на распространение рекламы финансовых услуг, заключённые до 1 марта 2025 года.
Речь идёт о новых требованиях, которые были введены в 2025 году — они касаются формата, содержания, ответственности и раскрытия информации в рекламных материалах.
Если договоры не приведены в порядок — велика вероятность претензий со стороны регулятора и контрагентов.
Что это значит для бизнеса
Изменения августа 2025 года касаются сразу нескольких сфер: от корпоративного управления и рекламы до работы с физлицами, инвестициями и контролем проверок.
Часть поправок — технические. Другие напрямую влияют на ежедневную практику:
– кто и как открывает банковский счёт;
– какие документы обязан запрашивать оператор связи;
– на какие действия нужно реагировать при проверке;
– какие операции банк обязан контролировать по закону № 115-ФЗ.
Чем раньше бизнес адаптирует внутренние процессы под новые правила, тем ниже риски — и юридические, и финансовые.
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