Социальные пенсии повысятся на 14,75% с 1 апреля. Разбираемся, какие суммы ожидать

Важная информация для всех тех, кто получает социальные пенсии.

С 1 апреля 2025 года вступает в силу постановление о ежегодной индексации социальных пенсий, согласно которому размеры выплат увеличится на 14,75%

Обращаем внимание, данная индексация касается лишь социальных пенсий и не затрагивает страховые пенсии по старости, которые уже были проиндексированы в начале года на 9,5%.

Основание: Постановление Правительства № 287 от 07.03.2025

Как изменятся суммы социальных пенсий?

Инвалиды с детства I группы

Дети-инвалиды

Их пенсия вырастет с 18 455,42 ₽ до 21 177,59 ₽, прибавка составит 2 722,17 ₽

Инвалиды I группы

Инвалиды с детства II группы

Дети до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, потерявшие обоих родителей или дети умершей одинокой матери

Дети, оба родителя которых неизвестны

Их выплаты увеличатся с 15 379,73 ₽ до 17 648,24 ₽, что добавляет 2 268,51 ₽

Пенсионеры по старости, если нет права на страховую пенсию из-за нехватки стажа и ИПК.

Инвалиды II группы, за исключением инвалидов с детства.

Дети до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, потерявшие одного из родителей.

Граждане из числа малочисленных народов Севера (с 50 лет для женщин, с 55 - для мужчин).

Выплаты увеличатся с 7 689,83 ₽ до 8 824,08 ₽, что равняется прибавке 1 134,25 ₽.

Инвалиды III группы

Получат с 1 апреля 7 500,53 ₽ вместо 6 536,41 ₽, прибавка составит 964,12 ₽