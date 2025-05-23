Дайджест новостей недели из мира финансов, налогов и права

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ

🔹 Порог освобождения от НДС для общепита будет повышен до 3 млрд руб. — данное решение позволит укрепить развитие отрасли.

🔹 ФНС требует отчёт по зарубежным счетами и иностранным электронным кошелькам — необходимо предоставить до 2 июня.

ПРАВО

🔹 Верховный суд запретил сдавать комнаты в коммуналках без согласия соседей.

🔹 Граждан обяжут бороться с борщевиком на своих участках — Госдума готовит ко второму чтению законопроект, предусматривающий уничтожение борщевика как на частных участках, так и в лесах.

АКТИВЫ ️

🔹 Доля вторичного жилья в совокупном количестве ипотечных выдач в апреле 2025 года показала резкий рост — впервые за полгода превысила 50%.

🔹В Госдуму внесен проект о ликвидации ЖСК — после завершения строительства, собственники обязуются перейти на управление через ТСЖ или другие формы.