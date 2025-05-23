Дайджест новостей недели из мира финансов, налогов и права

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ
🔹 Порог освобождения от НДС для общепита будет повышен до 3 млрд руб. — данное решение позволит укрепить развитие отрасли.
🔹 ФНС требует отчёт по зарубежным счетами и иностранным электронным кошелькам — необходимо предоставить до 2 июня.
ПРАВО
🔹 Верховный суд запретил сдавать комнаты в коммуналках без согласия соседей.
🔹 Граждан обяжут бороться с борщевиком на своих участках — Госдума готовит ко второму чтению законопроект, предусматривающий уничтожение борщевика как на частных участках, так и в лесах.
АКТИВЫ ️
🔹 Доля вторичного жилья в совокупном количестве ипотечных выдач в апреле 2025 года показала резкий рост — впервые за полгода превысила 50%.
🔹В Госдуму внесен проект о ликвидации ЖСК — после завершения строительства, собственники обязуются перейти на управление через ТСЖ или другие формы.
Комментарии1
Пруфы бы еще )