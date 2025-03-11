Про налогообложение майнинга криптовалют физическими лицами

🔥 В декабре случилась мега! важная на мой взгляд штука: принят Федеральный закон от 29.11.2024 № 418-ФЗ, который наконец-то прояснил порядок налогообложения майнинга криптовалют - в общем определил «правила игры» с точки зрения налогообложения в этой стремительно набирающей оборот сфере!

Постараюсь как можно понятнее попытаться разобрать тему налогообложения операций с майнингом криптовалют - на первый взгляд все не так уж и сложно - но на самом же деле - вангую, что не мало копий будет сломано в попытках налогового сообщества совместными усилиями попытаться ответить на все возникающие и возникающие вопросы!

Приступим к рассмотрению некоторых вопросов налогообложения операций по майнингу криптовалют - начнем с майнинга, осуществляемого физическими лицами.

Итак, некий гражданин (или гражданка) намайнил себе немного (или много – тут кто как потрудился) криптовалюты – и вот как это теперь все выглядит с точки зрения Налогового кодекса РФ.

В соответствии с подпунктом 9.3 пункта 1 статьи 208 НК РФ доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга цифровой валюты в РФ, относятся к доходам от источников в РФ.

Налоговая база по доходам в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга цифровой валюты, входит в совокупность налоговых баз, в отношении которой применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 НК РФ – общая шкала ставок – от 13 до 22 %.

Доход в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга относится к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме. (пункт 1 статьи 211 НК РФ).

При получении налогоплательщиком дохода в натуральной форме в виде криптовалюты налоговая база определяется как стоимость этой криптовалюты, исчисленная исходя из следующего порядка:

- доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга цифровой валюты, определяются исходя из рыночной котировки такой цифровой валюты на дату признания дохода - дату фактического получения - в порядке, предусмотренном статьей 282.3 НК РФ – которая устанавливает универсальный порядок определения рыночных котировок цифровой валюты - и для НДФЛ, и для налога на прибыль организаций:

Рыночной котировкой цифровой валюты признается цена закрытия, рассчитываемая иностранным организатором торговли (в т.ч. биржами) по сделкам, совершенным через него в течение торгового дня. Иностранным организатором торговли (в т.ч. биржа) может быть лицо, объем торгов по сделкам с цифровой валютой которого превышает 100 миллиардов рублей за соответствующий торговый день, при условии, что информация о рыночных котировках цифровой валюты размещается на его официальном сайте в сети "Интернет" в течение трех лет, предшествующих дате совершения операций с цифровой валютой.

Если по одной и той же цифровой валюте сделки совершались через двух и более иностранных организаторов торговли (в т.ч. биржи), налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из указанных иностранных организаторов торговли (в т.ч. биржи).

Если по одной и той же цифровой валюте сделки совершались по ценам в разных валютах и (или) в иностранных цифровых правах, курс которых привязан к курсу иностранной валюты (далее - торговые пары), налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать торговую пару, цена закрытия которой будет признаваться рыночной котировкой цифровой валюты.

Цена закрытия цифровой валюты, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату признания дохода.

Цена закрытия цифровой валюты, выраженная в иностранных цифровых правах, курс которых привязан к курсу иностранной валюты, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату признания дохода.

Датой фактического получения доходов признается дата, на которую у налогоплательщика – майнера возникает право распоряжаться цифровой валютой – в соответствии с пунктом 1.3 статьи 223 НК РФ.

С порядком определения дохода и ставками разобрались – теперь к вычетам.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 220 НК РФ при определении налоговой базы при получении дохода в виде цифровой валюты, полученной налогоплательщиком в результате майнинга цифровой валюты налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением майнинга такой цифровой валюты.

Хочу еще раз обратить ваше внимание на это обстоятельство – как только вы получили криптовалюту в результате процесса майнинга и можете ей распоряжаться – у вас уже образовался объект налогообложения налогом на доходы физических лиц! Сразу! Еще до момента ее последующей реализации!

Также необходимо отметить, что физическое лицо – гражданин Российской Федерации, не являющийся индивидуальным предпринимателем, вправе осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пуле) без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, при условии, что потребляемая энергия при осуществлении такой деятельности не превышает лимитов энергопотребления, установленных Правительством Российской Федерации. В настоящее время такой лимит составляет 6000 киловатт-часов в месяц.

Информацию об объеме полученной цифровой валюты в случае получения цифровой валюты в результате майнинга цифровой валюты, предоставляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в ФНС России в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором цифровая валюта была получена, в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2024 № 1466.

Заполнение и направление в налоговые органы вышеуказанной информации уже доступно на сайте ФНС России в Личном кабинете налогоплательщика через специальный раздел сервиса, который доступен при входе в личный кабинет физлиц в разделе «Майнинг» - нужно заполнить форму и подписать ее с помощью квалифицированной электронной подписи.

Стоит иметь в виду и следующие ограничения для осуществления деятельности по майнингу криптовалюты – его не могут осуществлять следующие категории физических лиц: