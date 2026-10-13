За 15 лет на Севере доплата 4 792 рубля к пенсии

Что такое северная надбавка и как она работает

Северная надбавка — это повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера (РКС) или приравненных к ним местностях (МКС). Правовая основа — часть 4 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Механизм простой: базовая фиксированная выплата в 2026 году составляет 9 584,69 рубля. Для граждан, отработавших 15 календарных лет в РКС, она увеличивается на 50% — до 14 377,04 рубля. Для тех, кто трудился 20 лет в МКС, — на 30% — до 12 460,10 рубля (точная сумма: базовая выплата + 2 875,41 рубля).

Важно понимать: надбавка начисляется не ко всей пенсии, а только к её фиксированной части. Страховая часть, рассчитанная из пенсионных баллов, остаётся неизменной.