Как правильно перейти с инвалидностью с социальной пенсии на страховую

Граждане, признанные инвалидами I, II или III группы, получают пенсионное обеспечение от государства. Однако не все знают, что вид этой пенсии может быть разным. Если у человека нет ни одного дня официального трудового стажа, ему назначается социальная пенсия по инвалидности. Если же хотя бы один день официальной работы есть, возникает право на страховую пенсию по инвалидности, размер которой обычно выше. Многие инвалиды годами получают социальную выплату, не подозревая, что могут перейти на страховую и существенно увеличить свой доход. Разберёмся детально, как работает этот переход, какие условия необходимо соблюсти и какие документы потребуются.
Прежде чем говорить о переходе, важно понять принципиальную разницу между двумя видами пенсий.
Социальная пенсия по инвалидности назначается гражданам, которые никогда не работали официально и, соответственно, не имеют страхового стажа. Она финансируется из федерального бюджета и представляет собой фиксированную сумму, зависящую только от группы инвалидности. Право на социальную пенсию по инвалидности также имеют дети-инвалиды и инвалиды с детства — независимо от наличия стажа.
Страховая пенсия по инвалидности назначается гражданам, имеющим хотя бы один день страхового стажа. Согласно статье 9 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы. Ключевое условие: наличие страхового стажа продолжительностью не менее одного рабочего дня. Причина инвалидности, время её наступления и факт текущего трудоустройства значения не имеют.
Таким образом, главное условие для перехода — наличие хотя бы одного дня официальной работы, за которую работодатель уплачивал страховые взносы в Социальный фонд России (СФР).
Кто может перейти на страховую пенсию
Перейти с социальной пенсии по инвалидности на страховую может любой гражданин, признанный инвалидом I, II или III группы, у которого появился страховой стаж. Это может быть:
человек, который ранее не работал, но устроился на официальную работу после установления инвалидности;
инвалид, у которого были периоды официальной работы, но по каким-то причинам они не были учтены при назначении социальной пенсии;
гражданин, у которого работодатель уплачивал страховые взносы, но сведения об этом не попали в индивидуальный лицевой счёт.
Важно: при переходе на страховую пенсию человек не теряет право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), набор социальных услуг (НСУ) и другие меры поддержки. Меняется только вид пенсионного обеспечения и его размер.
Размеры пенсий в 2026 году: сравнение
Чтобы понять, насколько выгоден переход, необходимо сравнить размеры обеих пенсий в текущем году.
С 1 апреля 2026 года базовый размер социальной пенсии составляет 9 424,12 рубля. Конкретные размеры по группам инвалидности:
Страховая пенсия по инвалидности в 2026 году
Страховая пенсия по инвалидности рассчитывается по формуле: ИПК × стоимость балла + фиксированная выплата (ФВ). С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) составляет 156,76 рубля, а базовый размер фиксированной выплаты — 9 584,69 рубля.
Размер фиксированной выплаты зависит от группы инвалидности:
Важно: инвалидам I группы также положена надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля, что в сумме даёт 20 583,24 рубля.
Сравнение на примере
Рассмотрим ситуацию: инвалид III группы, имеющий один день страхового стажа и, например, 5 накопленных ИПК.
Социальная пенсия: 8 010,52 рубля.
Страховая пенсия: 5 × 156,76 + 4 792,35 = 783,80 + 4 792,35 = 5 576,15 рубля.
В этом случае страховая пенсия окажется ниже социальной. Однако если ИПК больше, ситуация меняется. Например, при 20 ИПК:
Страховая пенсия: 20 × 156,76 + 4 792,35 = 3 135,20 + 4 792,35 = 7 927,55 рубля. Это всё ещё ниже социальной.
При 50 ИПК: 50 × 156,76 + 4 792,35 = 7 838 + 4 792,35 = 12 630,35 рубля. Здесь страховая пенсия уже превышает социальную.
Вывод: переход выгоден не всегда. Если у инвалида мало пенсионных баллов, страховая пенсия может оказаться ниже социальной. Именно поэтому переход осуществляется только по заявлению — государство не переводит автоматически, чтобы не ухудшить положение гражданина.
Как перейти: пошаговый алгоритм
Процедура перехода с социальной пенсии по инвалидности на страховую регулируется Приказом Минтруда России от 03.06.2026 № 238н, который утвердил Правила обращения за страховой пенсией и перевода с одного вида пенсии на другой.
Шаг 1. Убедитесь в наличии страхового стажа
Первый шаг — проверить, есть ли у вас хотя бы один день официального стажа. Для этого запросите выписку из индивидуального лицевого счёта (ИЛС) через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в МФЦ. Если в выписке отражены периоды работы, значит, право на страховую пенсию у вас есть.
Шаг 2. Оцените выгодность перехода
Прежде чем подавать заявление, рассчитайте примерный размер страховой пенсии. Для этого можно обратиться в клиентскую службу СФР за предварительным расчётом. Специалисты фонда помогут определить, будет ли переход выгоден в вашем случае.
Шаг 3. Подготовьте документы
Для перехода потребуются следующие документы:
заявление о переводе с одного вида пенсии на другой;
паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;
СНИЛС;
справка МСЭ об установлении инвалидности;
документы, подтверждающие страховой стаж: трудовая книжка, трудовые договоры, справки от работодателей, выписки из приказов;
документы о заработке (если требуется);
документы, подтверждающие изменение фамилии (свидетельство о браке или о разводе).
Шаг 4. Подайте заявление
Заявление о переводе можно подать несколькими способами:
лично в клиентской службе СФР по месту жительства;
через МФЦ;
через портал «Госуслуги» (онлайн).
Шаг 5. Дождитесь решения
СФР рассматривает заявление о переводе в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. Решение о переводе принимается, если соблюдены все условия.
С какого момента производится перерасчёт
Согласно статье 22 Федерального закона № 166-ФЗ, перевод с одного вида пенсии на другой производится с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором пенсионером подано соответствующее заявление.
Пример: если заявление подано 15 октября 2026 года, перевод будет произведён с 1 ноября 2026 года.
Важно: если вы обратились за страховой пенсией по инвалидности не позднее чем через 12 месяцев со дня признания вас инвалидом, пенсия может быть назначена со дня признания инвалидом. Однако это правило касается первичного назначения, а не перевода с другого вида пенсии.
Судебная практика и спорные ситуации
Переход с социальной пенсии на страховую не всегда проходит гладко. Судебная практика демонстрирует несколько типичных проблем.
Отказ в переводе из-за отсутствия документального подтверждения стажа
СФР может отказать в переводе, если не удаётся документально подтвердить периоды работы. Если трудовая книжка утеряна, а архивные документы не сохранились, подтвердить стаж можно через суд — с помощью свидетельских показаний или иных доказательств.
Спор о праве на страховую пенсию при неполном стаже
В одном из дел суд рассматривал иск о переводе с социальной пенсии по инвалидности на страховую пенсию по старости. Истец считал, что имеет право на досрочное назначение страховой пенсии при наличии требуемого стажа и двоих детей в возрасте 50 лет.
Включение нестраховых периодов в стаж
Если в стаж не были включены нестраховые периоды (уход за детьми, служба в армии), это может стать основанием для перерасчёта и последующего перехода на страховую пенсию. Судебная практика знает примеры успешного оспаривания таких отказов.
Что нужно для перехода с социальной пенсии на страховую по инвалидности?
Достаточно иметь хотя бы один день официального страхового стажа. Кроме того, необходимо подать заявление в СФР через МФЦ или портал «Госуслуги».
В каком случае переход может быть невыгодным?
Если у инвалида мало накопленных пенсионных коэффициентов, страховая пенсия может оказаться ниже социальной. Поэтому переход производится только по заявлению, а не автоматически.
С какого момента производится перерасчёт при переходе?
С 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Какие документы нужны для перехода?
Паспорт, СНИЛС, справка МСЭ, трудовая книжка и документы, подтверждающие страховой стаж, а также заявление о переводе.
Сохраняются ли ЕДВ и НСУ при переходе на страховую пенсию?
Да, при переходе на страховую пенсию все социальные выплаты сохраняются. Меняется только вид пенсионного обеспечения.
Можно ли перейти на страховую пенсию, если я никогда не работал?
Нет. Для перехода необходим хотя бы один день страхового стажа. Если стажа нет совсем, остаётся социальная пенсия.
Нужно ли платить госпошлину при подаче заявления о переводе?
Нет, госпошлина не взимается. Все услуги СФР по назначению и переводу пенсий предоставляются бесплатно.
Что делать, если СФР отказывает в переводе?
Получите письменное решение об отказе, проверьте, все ли документы подтверждают ваш стаж, и обжалуйте отказ в вышестоящем органе СФР, прокуратуре или суде.
Влияет ли причина инвалидности на право перехода?
Нет. Страховая пенсия по инвалидности назначается независимо от причины инвалидности, времени её наступления и факта трудоустройства.
Можно ли перейти на страховую пенсию, если инвалидность установлена бессрочно?
Да, срок установления инвалидности не имеет значения. Главное — наличие страхового стажа.
Что важно запомнить
Переход с социальной пенсии по инвалидности на страховую — это право, а не обязанность. Он выгоден не всем, но при наличии достаточного количества пенсионных баллов может существенно увеличить доход.
Ключевые факты:
Условие перехода — хотя бы один день страхового стажа. Причина инвалидности и текущее трудоустройство значения не имеют.
Социальная пенсия в 2026 году: инвалиды I группы — 18 848,32 рубля, II группы — 9 424,12 рубля, III группы — 8 010,52 рубля.
Страховая пенсия рассчитывается как ИПК × 156,76 рубля + фиксированная выплата. ФВ для инвалидов I группы — 19 169,38 рубля, II группы — 9 584,69 рубля, III группы — 4 792,35 рубля.
Переход невыгоден, если у инвалида мало пенсионных баллов — страховая пенсия может быть ниже социальной.
Заявление подаётся лично в СФР, через МФЦ или портал «Госуслуги».
Перерасчёт производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Все социальные выплаты (ЕДВ, НСУ) сохраняются при переходе.
Госпошлина не взимается.
Если вы получаете социальную пенсию по инвалидности и у вас есть хотя бы один день официального стажа, проверьте, не будет ли переход на страховую пенсию выгоднее. Обратитесь в клиентскую службу СФР за предварительным расчётом. Если страховая пенсия окажется выше, подайте заявление — это ваш законный доход.