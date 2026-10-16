Как правильно перейти с инвалидностью с социальной пенсии на страховую

Что такое социальная и страховая пенсия по инвалидности: ключевые различия

Прежде чем говорить о переходе, важно понять принципиальную разницу между двумя видами пенсий.

Социальная пенсия по инвалидности назначается гражданам, которые никогда не работали официально и, соответственно, не имеют страхового стажа. Она финансируется из федерального бюджета и представляет собой фиксированную сумму, зависящую только от группы инвалидности. Право на социальную пенсию по инвалидности также имеют дети-инвалиды и инвалиды с детства — независимо от наличия стажа.

Страховая пенсия по инвалидности назначается гражданам, имеющим хотя бы один день страхового стажа. Согласно статье 9 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы. Ключевое условие: наличие страхового стажа продолжительностью не менее одного рабочего дня. Причина инвалидности, время её наступления и факт текущего трудоустройства значения не имеют.

Таким образом, главное условие для перехода — наличие хотя бы одного дня официальной работы, за которую работодатель уплачивал страховые взносы в Социальный фонд России (СФР).