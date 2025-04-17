5 признаков того, что ваш отдел продаж похож на цирк (и как с этим жить)

Привет, дорогие предприниматели, измученные "творческим подходом" своих продажников! Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, ваш отдел продаж напоминает не слаженный механизм, а труппу фокусников-любителей.

Давайте вместе посмеёмся над ситуациями, которые до боли знакомы каждому владельцу бизнеса.

1. У вас есть "звезда продаж", без которой наступит апокалипсис

Как это выглядит в реальности:

В вашем отделе есть Валера. Все знают Валеру. Валера приносит 70% выручки и ведет себя как рок-звезда. Опаздывает на планерки, не заполняет CRM, забывает о дедлайнах. Но все прощают Валере, потому что... ну, это же Валера!

Почему это смешно (но грустно):

Когда Валера уходит в отпуск, весь офис погружается в траур. А когда он намекает на увольнение, вы готовы продать почку, лишь бы он остался.

Как спасаться:

Начните документировать "магию Валеры". Что именно он говорит клиентам? Какие фразы использует? Создайте "Валера-скрипт" и начните обучать других сотрудников. Пусть ваш бизнес держится не на одном человеке, а на системе имени Валеры.

2. График выручки напоминает кардиограмму после пяти чашек эспрессо

Как это выглядит в реальности:

Январь: "Мы все умрём!"

Февраль: "Мы богаты!"

Март: "Ой, а где деньги?"

И так по кругу, без какой-либо логики или сезонности.

Почему это смешно (но грустно):

Вы не можете планировать будущее. Вместо стратегических совещаний вы проводите еженедельные собрания в стиле "как дожить до пятницы".

Как спасаться:

Внедрите систему прогнозирования, основанную на цифрах, а не на интуиции директора.

Сколько звонков → сколько встреч → сколько сделок.

Математика спасет мир!

3. Вы знаете о звонках своих менеджеров больше, чем о жизни собственных детей

Как это выглядит в реальности:

"Так, Маша, почему ты сказала клиенту 'перезвоню' вместо 'давайте уточню и свяжусь с вами'?"

"А ты, Петя, почему сделал паузу на 3 секунды дольше, чем указано в скрипте?"

Почему это смешно (но грустно):

Вы настолько погрязли в микроменеджменте, что знаете, сколько раз моргнул каждый сотрудник во время разговора с клиентом. А вот стратегия компании на следующий год... Что это вообще такое?

Как спасаться:

Разработайте систему KPI и автоматизированную отчётность. Пусть CRM сама показывает, кто молодец, а кого пора напрячь.

Освободите себе 20+ часов в неделю и наконец-то съездите на ту рыбалку, о которой мечтали весь прошлый год.

4. Новички в вашей компании размножаются как бактерии – делением и очень быстро

Как это выглядит в реальности:

"А где Сергей?" – "Уволился."

"А кто это?" – "Новенький."

"А где Аня?" – "Тоже уволилась, не прошла испытательный."

"А кто эти 5 человек?" – "Новенькие, взамен тех 7, что ушли на прошлой неделе."

Почему это смешно (но грустно):

Ваш HR тратит больше на размещение вакансий, чем вы на зарплаты действующим сотрудникам. Вы уже подумываете установить револьверную дверь на входе в офис – так быстрее.

Как спасаться:

Создайте нормальную систему адаптации!

Пошаговый чек-лист:

— день 1 – знакомство с продуктом

— день 3 – первые звонки

— день 10 – первая сделка

И не забудьте про наставника (только не Валеру — он слишком занят спасением компании).

5. Ваши клиенты не знают название компании, но требуют "того парня с усами"

Как это выглядит в реальности:

Звонок в офис: "Здравствуйте, это компания... эээ... не помню, как называется. Мне нужен Олег, который в синей рубашке был на встрече. Только с ним буду разговаривать!"

Почему это смешно (но грустно):

Вы годами строите бренд, а в итоге ваша компания известна как "те ребята, где работает Олег с усами".

Как спасаться:

Внедрите модель "хантер-фермер". Пусть харизматичные "звёзды" привлекают клиентов, а методичные "фермеры" их сопровождают.

Бонус: когда "звезда" решит уйти в закат, клиент уже будет привязан к системе, а не к личности.

Заключение: есть ли жизнь после цирка?

Если вы узнали свой бизнес хотя бы в трёх пунктах из пяти – не отчаивайтесь! Вы в хорошей компании. По статистике, которую я только что выдумал, 99% предпринимателей проходят через эту весёлую (но болезненную) стадию.

Главное помните: успешный бизнес – это не поиск гениев продаж, а создание системы, в которой обычные люди могут показывать выдающиеся результаты.

Как говорил великий философ (или это был мой сосед после третьей рюмки?):

"Лучше средненькая система, чем гениальный хаос."

А теперь признавайтесь в комментариях: сколько Валер работает в вашей компании?

P.S.

Если вы дочитали до конца и не ушли плакать в углу – поздравляю! У вас отличное чувство юмора.

А мы в следующей статье расскажем, как превратить цирк в бизнес-систему, не потеряв при этом веселье и энтузиазм.