Словарь настоящего бизнесмена: как переводить корпоративный жаргон на человеческий язык

💼 Бизнес-язык vs Человеческий язык

"Синергия"

Как звучит в переговорной: "Нам нужно активировать синергию между департаментами для оптимизации клиентского опыта."

Перевод на человеческий: "Было бы здорово, если бы отделы просто поговорили друг с другом, а не перекидывали клиентов как горячую картошку."

"Делегирование"

Официальное определение: "Метод выполнения задач руками подчиненных через доступные объяснения задачи, ее идеального конечного результата, установки дедлайна и системы контроля выполнения."

Как используется в реальности: "Я скинул тебе задачу, разберись" (и пропал на неделю).