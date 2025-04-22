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Ростислав Равинский

Словарь настоящего бизнесмена: как переводить корпоративный жаргон на человеческий язык

Привет, друзья! Если вы когда-нибудь сидели на совещании и чувствовали, что коллеги говорят на каком-то инопланетном наречии — этот текст для вас.

Сегодня мы расшифруем самые запутанные термины корпоративного мира, чтобы вы больше никогда не кивали с умным видом, когда внутри кричите: "Что это значит?!"

💼 Бизнес-язык vs Человеческий язык

"Синергия"

Как звучит в переговорной: "Нам нужно активировать синергию между департаментами для оптимизации клиентского опыта."

Перевод на человеческий: "Было бы здорово, если бы отделы просто поговорили друг с другом, а не перекидывали клиентов как горячую картошку."

"Делегирование"

Официальное определение: "Метод выполнения задач руками подчиненных через доступные объяснения задачи, ее идеального конечного результата, установки дедлайна и системы контроля выполнения."

Как используется в реальности: "Я скинул тебе задачу, разберись" (и пропал на неделю).

📊 Бизнес-процессы понятным языком

"КЭВ (ключевой этап воронки)"

По документам: "Один из этапов воронки продаж, который позволяет достичь максимальной стадии теплоты и доверия с клиентом для последующей продажи ему продукта."

На самом деле: Тот магический момент, когда клиент перестает смотреть на вас как на надоедливого продавца и начинает воспринимать как человека, который действительно может помочь. Чаще всего наступает после фразы "Я вас понимаю, у меня был похожий случай..."

"Идеальная картина"

Как объясняют консультанты: "В любой деятельности есть две картины: идеальная и существующая. Идеальная картина — описание того, как дела должны идти."

Простыми словами: То, как видит бизнес владелец после трех бокалов шампанского на корпоративе. Мечта, к которой стремимся, но которая при столкновении с реальностью обычно разбивается вдребезги.

🧠 Должности и роли без прикрас

"Реаниматолог"

Официально: "Сотрудник, чья задача оживить бывших или потенциальных клиентов, которые ранее обращались в компанию или сотрудничали с ней, но по какой-либо причине перестали работать."

На деле: Человек, который звонит клиентам, пропавшим год назад, и пытается убедить их, что они не сбрасывали ваши звонки 15 раз подряд. Обладает нервами из титана и оптимизмом уровня "стакан всегда полон, даже когда он пуст".

"Хантер"

В глоссарии: "Сотрудник отдела продаж, отвечающий только за первичное привлечение клиентов, но не за их последующее сопровождение."

В реальной жизни: Человек, для которого любой незнакомец — это потенциальный клиент, даже если это просто сосед в лифте. Способен вычислить ЛПР даже по походке через улицу.

"Фермер"

По документам: "Сотрудник отдела продаж, который отвечает за удержание уже купивших клиентов, а также за увеличение объема продаж по ним."

По факту: Человек, который помнит дни рождения всех детей и кошек ваших клиентов и знает, что директор компании-партнера не пьет кофе после трех, потому что у него начинается изжога.

🔥 Корпоративные ситуации в переводе

"Правило: Уперся — сообщи"

Официальная трактовка: "Если сотрудник уперся в какую-то проблему, которая препятствует выполнению его должностного функционала или боевого плана, и сам решить ее не может — он обязан немедленно сообщить об этом своему руководителю."

Как работает на практике: "Босс, я пытался, правда пытался, но... короче, теперь это твоя проблема."

"Оргполитика 'Голову отключать нельзя'"

В документах: "Никто из сотрудников не должен «отключать голову» во время работы."

В разговоре у кулера: "Да, представляешь, я думал, что раз в регламенте не написано, что нельзя сливать базу конкурентам, то можно! А мне сказали, что я голову отключил."

📝 Бонус: Расшифровка популярных бизнес-фраз

  • "Давайте обсудим это офлайн" = Я не хочу отвечать на этот вопрос при всех, поймай меня потом, если сможешь.

  • "Мы рассматриваем все варианты" = У нас нет ни малейшего понятия, что делать.

  • "Нужно поставить это на радар" = Я, скорее всего, забуду об этом к концу совещания.

  • "Это не баг, а фича" = Да, мы облажались, но будем делать вид, что так и задумано.

  • "Давайте возьмем это на заметку" = Этот вопрос отправляется в черную дыру корпоративного забвения.

А какие еще корпоративные термины вызывают у вас приступы смеха или недоумения? Поделитесь в комментариях! И помните: иногда самое сложное в бизнесе — это не стратегия или финансы, а просто понять, о чем говорят за соседним столом.

Информации об авторе

Ростислав Равинский

Ростислав Равинский

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