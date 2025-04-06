Загадки американской подлодки АПЛ «Трешер»

Эта трагедия стала загадкой атомного подводного флота США. 10 апреля 1963 года новейшая американская атомарина "Трешер" навсегда канула в бездну Атлантического океана, унеся жизни 129 человек. Катастрофа потрясла США. И, как говорят некоторые эксперты, исподволь подтолкнула американцев к ускорению так называемой Лунной программы.

Гибель в мирное время лодки, созданной с учетом новейших достижений науки и техники, нанесла колоссальной силы удар по гордости американцев. Но и в Советском Союзе гибели подлодки "потенциального противника" отнюдь не радовались. Хватало всяких аварий, в том числе и радиационных, и у нас.

Самая короткая лекция по аварийности атомных субмарин была посвящена именно катастрофе американской АПЛ "Трешер". И, наверное, не только потому, что, скажем, советским разведчикам не удалось добыть нужных данных. Просто и сами американцы не знали подробностей о последних минутах и даже часах своей лодки. Лишь в последние годы в западной прессе начали появляться некоторые более подробные данные о "Трешере". Ну что ж, попробуем хотя бы немного приоткрыть завесу тайны первой в мире гибели атомной субмарины, ориентируясь на эти публикации.

"Трешер" в переводе с английского означает "Морская лисица", тип сельдевой акулы — когда-то у американцев модно было называть субмарины именами морских рыб. Ее корпус имел округлую форму, издали как раз напоминающую эту акулу. Все эти составляющие — и лисица, и акула, — создали на американском флотском жаргоне своеобразное название: субмарину окрестили "смертельным охотником". Она, по проекту, была целевым образом предназначена для поиска и уничтожения кораблей противника, в первую очередь, подводных лодок.

За всю историю флота известно восемь атомных подводных лодок, затонувших в результате аварии. Первой в этом скорбном списке была американская лодка «Трешер», которая все еще покоится на дне океана.

Американская многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) USS Thresher (SSN-593) была головной в серии из четырнадцати подобных судов. Первая лодка, как и вся серия, получила свое название в честь одного из видов акул - морских лисиц. Заложенная на верфях Портсмута в мае 1958 года, SSN-593 вошла в строй после длительных испытаний в 1961-м.

Утром 9 апреля 1963 года, она вышла из гавани Портсмута, штат Нью-Гэмпшир. Капитан-лейтенант Джон Уэсли Харвей впервые командовал таким судном. До «Трешера» Харвей три года прослужил офицером на «Наутилусе», первой американской атомной подводной лодке, и даже принял участие в легендарном походе подо льдами Северного Ледовитого океана. После ходовых испытаний субмарину законсервировали в гавани Портсмута на девять месяцев планового техосмотра. Теперь же «Трешеру» предстояло совершить двухдневное погружение в водах восточного побережья США. Такая проверка необходима после длительной стоянки на верфи. Именно поэтому на борту «Трешера» не было торпед, оснащенных атомными боеголовками.

Такие торпеды способны поразить любой корабль на расстоянии до 50 километров. Размеры субмарины впечатляли. В длину «Трешер» достигала почти 85 метров; ее корпус из высокопрочной стали имел округлую форму, издали напоминавшую кита. Кроме традиционных горизонтальных и вертикального рулей, которые несла заостренная корма, на маленькой башне, расположенной в первой трети корпуса, дополнительно были оборудованы небольшие рули стабилизации. Корпус судна был настолько гладкий, что во время надводного плавания находившимся на палубе матросам приходилось носить туфли со специальной подошвой. Субмарина могла разворачиваться в довольно узком пространстве и резко менять курс. Все внутренние отсеки и коридоры были снабжены поручнями, чтобы люди в любой момент могли удержаться на ногах. Этот колосс водоизмещением 4300 тонн под водой был мобильнее самолета в небе. Самую современную боевую подводную лодку ВМС США с регистрационным номером SSN-593 нарекли «Трешер» («Морская лисица»).

На флотском жаргоне субмарину окрестили «смертельным охотником». Ее основное назначение — выслеживать и топить вражеские подводные лодки. Носовая часть судна была оборудована сонаром — системой звуковой локации, позволяющей по подводным шумам устанавливать местоположение вражеского судна с точностью до одного метра. Сонар не оставил места для торпедных аппаратов, так что последние располагались у «Трешера» сбоку от башни, по два с каждой стороны. Субмарина имела атомный реактор S5W2, сравнительно небольшое устройство, охлаждаемое водой. Мощность реактора составляла 15 тысяч лошадиных сил, он не только снабжал паром турбины, но и питал энергией системы очистки воздуха и воды. Теоретически, не всплывая «Трешер» мог преодолеть 200 тысяч километров, то есть совершить пятикратное кругосветное путешествие со скоростью около 55 километров в час. Никто из непосвященных тогда точно не знал, на какую глубину способна погрузиться лодка. Не менее 330 метров, считали многие. Этот показатель в три раза превышал те рекорды, на которые были способны субмарины времен второй мировой войны. Теперь же пробное плавание «Трешера» должно было закончиться погружением на максимальную тестовую глубину. Сопровождал субмарину небольшой специальный катер «Скайларк», задачей которого было следить за лодкой и освобождать водное пространство от других судов. Кроме того, «Скайларк», находившийся под командованием капитан-лейтенанта Стенли Хекера, играл еще и роль спасательного судна, поскольку к тому моменту в атлантических водах американские военные потеряли уже несколько подводных лодок. Находясь под водой, лодка «Трешер» связывалась со «Скайларком» по так называемому подводному телефону, функционирующему посредством звуковых волн.

Итак, «Скайларк» сопровождал «Трешер», держа курс на юго-восток. Ровно в 12.39, когда «Трешер» и сопроводительный катер находились примерно в 50 километрах юго-восточнее Портсмута, прозвучал приказ на погружение. 9 апреля субмарина осуществила несколько погружений на небольшую глубину (260-290 метров) и ночью вышла за пределы континентального шельфа. На борту «Трешера» во время испытаний находились 129 человек: 12 офицеров, 96 старшин и матросов из состава экипажа корабля, 4 офицера Портсмутской верфи, где ремонтировалась лодка, и 17 гражданских специалистов. На сопровождавшем ее «Скайларке» находилась группа водолазов, которые могли выполнять работы на глубине до 30 метров. 10 апреля в 6 часов 23 минуты подводная лодка всплыла на перископную глубину для того, чтобы определить свои координаты перед глубоководным погружением. К этому моменту она уже прошла континентальный шельф и вышла в район впадины Уилкинсона, где глубина Атлантического океана резко возрастает от 300 до 2400 метров. Это было приблизительно в 350 километрах от Портсмута.

В 7 часов 47 минут с борта лодки сообщили об окончании последних приготовлений к погружению. Море было спокойное, видимость отличная, скорость ветра не превышала 3,5 метра в секунду. Харвей передал на катер, что собирается пробыть под водой шесть часов. На «Скайларке» продолжали поддерживать связь по подводному телефону. Во время испытаний погружение происходит по «шагам» примерно каждые 200 футов (около 65 метров) процесс прерывается, идет короткий контроль, затем лодка снова опускается еще на один «шаг» и так далее. После очередных ста футов командир выравнивает субмарину и приводит ее в горизонтальное положение. С каждым метром глубины давление на квадратный метр площади увеличивается на целую тонну. Это значит, что на 300-метровой глубине один квадратный метр сигарообразного корпуса давит 300 тонн! Ни одна подводная лодка не может быть абсолютно герметичной. После очередного «шага» погружения члены экипажа осматривают все помещения в поисках воды и через микрофоны, которые закреплены у них около рта, как у диспетчеров или летчиков, сообщают о наблюдениях на центральный пост. Когда лодка оказывается на глубине 300 футов (90 метров), Харвей собрал информацию со всех отсеков.

Проанализировав отчеты, он решил, что все в норме, а потому приказал продолжать погружение. С каждой секундой давление увеличивалось, и вскоре послышалось клацанье металла в длинных цилиндрах. Да и сама лодка, плотно зажатая в мощнейшие тиски, начала дрожать. Погружение любой субмарины достигается заполнением балластных цистерн забортной водой, а всплывает лодка за счет выдувания воды из цистерн сжатым воздухом. На больших глубинах для удержания лодки на заданной глубине используются горизонтальные рули. В 7.52 «Трешер» выходит на связь и сообщает о погружении на 400 футов (122 метра). В 8.00 на «Скайларк» приходит сообщение о дальнейшем курсе лодки. Катер принимает его и передает свои координаты. Капитан «Скайларк» Хекер решает не наносить курс подлодки на морскую карту.

Дальнейшие события развивались следующим образом. 8 часов 02 минуты. Лодка достигла глубины 120 метров, проведен осмотр прочного корпуса, забортной арматуры и трубопроводов. 8 часов 09 минут. Получено сообщение, что пройдена половина пути до предельной глубины погружения, темп погружения замедляется. 8 часов 24 минуты. Проведен очередной сеанс связи. 8 часов 35 минут. Лодка достигла глубины, которая на 90 метров меньше предельной. 8 часов 53 минуты. Лодка приблизилась к предельной глубине погружения. 9 часов 02 минуты. Получено сообщение, что курс лодки не изменился. 9 часов 09 минут. «Трешер» достигает максимально допустимой глубины погружения — 330 метров. 9 часов 10 минут.

На подлодку посылают сигнал об изменении курса. Но подводная лодка не ответила на вызов… Не было ответа и на повторный вызов через минуту. Обеспокоенный штурман «Скайларка» взял микрофон у гидроакустика и прокричал «У вас все в порядке Отвечайте! Отвечайте, ради Бога!» Но ответа не последовало. В 9.13 на катер поступает тревожная весть «Есть некоторые проблемы. Угол положительный... вертикаль... Пробую продуть... Буду информировать». Что за «некоторые проблемы» Следующие отрывочные фразы означают, что командир Харвей собирался подниматься. «Продуть» — значит накачать сжатый воздух в цистерны лодки, не поднявшись прежде в область менее сильного давления.

Мероприятие весьма сомнительное, и, похоже, Харвею оно не удалось, иначе он не сообщал бы о «попытках», а сказал бы, что «продул». Самую последнюю фразу тоже вряд ли можно назвать обнадеживающей. На «Скайларке» у телефона постоянно дежурил лейтенант Джеймс Д. Уотсон. Как только слышался хоть какой-то намек на сообщение, капитан Хекер тут же придвигался к микрофону и четырежды кричал «У вас все под контролем» Затем он дал координаты катера, запросил «Трешер» и сообщил, что поверхность воды спокойная, — это значит, что подводная лодка может всплывать. Никакого ответа. Вскоре присутствующие в радиорубке услышали шумы, очень похожие на те, что сопровождают выпуск сжатого воздуха. Но вот в 9.16 они получили сообщение и подумали, что среди потока слов могла прозвучать фраза «тестовая глубина». Уотсон к тому же уверял, что перед ней он слышал слово «превысил». В 9.17 пришло последнее сообщение, разобрать которое практически невозможно «900... север». Скорее всего, это данные о местоположении. И все. Больше никаких сигналов. В 9.18 лейтенант Уотсон снова услышал громкий шум. Впоследствии Уотсон охарактеризовал этот шум как «треск ломающихся отсеков прочного корпуса», знакомый ему по опыту второй мировой войны. Однако в тот момент на «Скайларке» еще не осознали весь трагизм происшедшего. Начиная с 9.20 капитан Хекер приказал посылать запросы каждую минуту.

Согласно выпискам из вахтенного журнала, события развивались следующим образом:

8.00 - произведена проверка звукоподводной связи;

8.02 - глубина 120 метров. Осмотр прочного корпуса;

8.09 - глубина 180 метров;

8.24 - очередной сеанс связи;

8.35 - глубина 270 метров;

8.53 - ПЛ приблизилась к предельной глубине;

9.02 - сеанс связи, курс прежний;

9.10 - ПЛ не ответила на вызов.

В 9.12 с борта «Трешера» поступило сообщение о наличии неполадок. Лодка имела дифферент на корму и явно пыталась продуть главный балласт. Акустики слышали шум сжатого воздуха в течение 20–30 секунд. Последнее искаженное сообщение капитана было невнятным: «…предельная глубина…»

В 9.17 раздался приглушенный грохот.

В 11.04 командир «Скайларка» дал в штаб радиограмму: «Не имею связи с “Трешер” с 9.17».

В 13.32 по приказу командующего подводными силами Атлантического флота США в район аварии направлены корабли, самолеты и ПЛ «Сивулф».

В 15.30 начальник Главного штаба ВМС США докладывает военно-морскому министру о случившемся. А спустя 15 минут о ЧП сообщили президенту

Зная о ненадежности гидроакустического телефона, командир в этот момент больше беспокоился о безопасности собственного судна подводная лодка при аварийном всплытии могла протаранить «Скайларк». В течение полутора часов «Скайларк» безуспешно ждал всплытия лодки. Напряжение на борту спасательного судна возрастало по мере того, как проходил один 15-минутный период за другим без ответных сигналов с «Трешера». 5, 10, 15 минут... Напрасно прослушивал подводные шумы гидроакустик. Напрасно радист искал позывные «Трешера» в эфире. Напрасно люди на мостике пытались обнаружить знакомый силуэт подводной лодки. Около 10 часов один из сигнальщиков заметил в 3-4 милях серый силуэт, похожий на силуэт подводной лодки. С помощью сигнального прожектора и УКВ-радиостанции были сделаны запросы, но ответа не последовало. Спустя несколько минут силуэт как бы растаял в туманной дымке. Что это было оптический обман или плод воображения уставших людей В 10 часов 40 минут командир «Скайларка» решил перейти к более действенным мерам в воду полетели гранаты, взрывы которых должны были послужить сигналом к немедленному всплытию «Трешера».

Но и это не дало никаких результатов. Убедившись, что связь с лодкой потеряна, командир передал на военно-морскую базу в Нью-Лондоне радиограмму «Не имею связи с «Трешером» с 9.17. Вызываю лодку каждую минуту по системе UQC (гидроакустический телефон) и QRB (УКВ-радиостанция), каждые 10 минут сбрасываю сигнальные патроны. Все попытки обнаружить лодку оказались безуспешными. Последнее принятое сообщение сильно искажено. Можно понять, что лодка на глубине, которая близка к предельной. Мои координаты — 41 градусов 43 минуты северной широты, 64 градуса 57 минут восточной долготы. Продолжаю поиски». В 13.02 радиограмма со «Скайларка» была вручена офицеру штаба подводных сил в Нью-Лондоне. В 13.32 о случившемся информировали заместителя командующего подводными силами Атлантического флота США, а еще через 5 минут был передан сигнал тревоги.

Верховный главнокомандующий подводными лодками в Атлантике находился в это время в Анаполисе. Он узнал о таинственном исчезновении «Трешера» лишь в 14.35, когда все командование возвратилось в штаб-квартиру в Норфолк, штат Вирджиния. На поиски подводной лодки тотчас отправились самолеты и специальное судно «Рикавери». В 15.35 в Пентагоне, в кабинете адмирала Джорджа В. Андерсона, руководителя военно-морскими операциями, раздался телефонный звонок. Положив трубку, Андерсон в течение получаса информировал о чрезвычайном происшествии всех важных военных чинов и политиков, включая президента Джона Кеннеди, которые только теперь — то есть шесть часов спустя! — получили известие об исчезновении новой субмарины. Одна из двух подводных лодок, «Си Вульф», неожиданно выловила странное излучение и непонятные звуки, а в 17.30 с «Рикавери» пришло сообщение в семи милях южнее того места, где еще в 9.17 находился катер «Скайларк», на поверхности воды обнаружена масляная пленка. Чуть позже там выловили несколько кусков пробки и пластика размером со стандартную папку для бумаг. Пробкой, служившей изоляционным материалом, была выложена вся внутренняя часть корпуса «Трешера», а обнаруженный пластик обычно использовался на атомных подводных лодках для защиты от радиации. С рассветом 11 апреля действия спасателей приняли организованный характер. В состав поисковой группы к этому времени уже входили крейсер, шесть эскадренных миноносцев, две атомные подводные лодки, дизель-электрическая подводная лодка, три спасательных судна.

В тот же день к ним присоединилась научно-исследовательское судно «Атлантис II», оснащенная новейшей электронной аппаратурой. Появились первые находки. В районе исчезновения лодки были подобраны в воде куски пробки и пластмассы, несколько резиновых перчаток, которые подводники обычно надевают при работе в реакторном отсеке, пластмассовые бутылки и стаканы. Все выловленные предметы могли принадлежать «Трешеру», но могли и не иметь к нему отношения, поскольку подобные вещи используются практически на всех американских кораблях и судах. Проходили часы, а терпящую бедствие лодку на поверхности обнаружить не удавалось. Глубина океана в этом районе настолько велика, что мысль о том, что поврежденный «Трешер» может лежать на грунте в ожидании помощи, исключалась полностью. Поэтому в 10 часов 30 минут начальник штаба ВМС США адмирал Андерсон сделал заявление журналистам «Печальная необходимость вынуждает меня прийти к заключению, что подводная лодка «Трешер», которую мы в течение некоторого времени считали пропавшей, в действительности затонула. Безусловно, за прошедшие часы у нее было много возможностей дать знать о себе...

С глубоким прискорбием и с чувством огромного горя я вынужден объявить о том, что атомная подводная лодка «Трешер», на борту которой находилось 129 человек, погибла». С этого момента 129 человек считаются не пропавшими, а погибшими, что гарантирует семьям несчастных выплату денежных компенсаций. Президент Кеннеди в своем выступлении выражает им глубокое соболезнование. В пятницу 12 апреля на верфи в Портсмуте приспускают флаг. Верфь, едва ли не самое оживленное место города, на несколько минут словно вымирает. Уже 11 апреля начинает работать комиссия по расследованию происшествия. Председателем назначается контр-адмирал Бернард Л. Остин, начальник Ньюпортского военно-морского колледжа. Члены комиссии собираются в Нью-Лондоне, родном порту «Трешера». Чтобы восстановить хронологию происшедшего, комиссия пользуется данными океанографической атлантической системы (ОАС), представляющей собой группу сонаров, измерителей постоянного действия, установленных в Атлантике американцами.

Как только в океане случается катастрофа или бедствие, разного рода комиссии обращаются к ОАС. Назначение ее примерно то же, что у авиационного «черного ящика». В случае с «Трешером» сонары ОАС дважды, с 9.09 до 9.11 и с 9,13 до 9.14, уловили шумы, которые могли исходить от лодки во время накачки балластных цистерн сжатым воздухом. Кроме того, в 9.18 был зарегистрирован сильный низкочастотный помеховый сигнал. Возможно, это был взрыв «Трешера», стальной корпус которого не выдержал чудовищного давления. Масляная пленка на воде и какие-то кусочки пластика — все, что на первый взгляд осталось от подводной лодки и ее экипажа, — с таким же успехом могли быть обыкновенным мусором, оставленным любым судном. И все же комиссии контр-адмирала Остина удалось локализовать поиски. Возможные внешние причины катастрофы — нападение врага, встреча с НЛО, столкновение с другим кораблем, саботаж — были быстро отвергнуты.

Еще полтора часа «Скайларк» патрулировал район в месте погружения субмарины. В воду сбрасывали гранаты, что служило сигналом к немедленному всплытию. Спустя несколько часов о происшествии был уведомлен президент США Джон Кеннеди.

Вскоре в поисках любых следов «Трешера» участвовал чуть ли не весь Атлантический флот. К концу дня нашли только масляное пятно и несколько кусков пластмассы, использовавшейся на атомных подлодках. Ничего не оставалось, как признать судно утраченным.

Остатки «Трешера» наверняка покоились на глубине 2500 метров. Сначала очертания обломков сфотографировали специальными подводными камерами Эджертона. Это позволило определить точное место гибели субмарины, куда летом 1963 года отправили батискаф «Триест». Тот обнаружил резиновый чехол для ботинок с буквами SSN, которые указывали на принадлежность к атомной подлодке, и цифрой 5 — первой из номера «Трешера» (593). Там же нашли воздушный баллон, бумагу и много других легковесных обломков. Само же разорванное судно погрузилось глубоко в ил.

По мнению специалистов, «Трешер» падал на дно кормой вниз с очень высокой скоростью. Где-то у самого дна субмарина разломилась на две части. Но что послужило причиной ее гибели?

Точного ответа на этот вопрос никто никогда не сможет дать. Тем не менее сформированная комиссия изучила все возможные материалы и сформулировала наиболее правдоподобную причину катастрофы.

В первую очередь тщательно исследовали последние донесения капитана «Трешера». Так, в 9:12 он сообщил о неких незначительных проблемах. То есть ситуация еще не была критической. Но следом звучит тревожная фраза «Пытаюсь продуть цистерны». Тревожной ее делает слово «пытаюсь». Следовательно, возникла некая нештатная ситуация, которая вынудила команду подниматься. Однако продуть цистерны, видимо, не получилось.

А что значит «900 n» — первая часть неразборчивой фразы, произнесенной, скорее всего, непосредственно перед гибелью субмарины? С цифрой легче всего. В комиссии предположили, что 900 — это обозначение по шкале инцидентов с кораблем, когда 0 — все нормально, а 1000 — полная потеря судна. Литера «n» обозначала либо ответ «negative» на запросы «Скайларка» типа «Все ли в порядке?», либо указывала на северное направление движения подлодки.

Следственная комиссия опросила 120 свидетелей. Их показания, многочисленные фотографии, карты и схемы составили 12 томов дела. Вывод комиссии был неутешителен: «…полученные данные не позволяют определенно утверждать, что же в действительности произошло с подводной лодкой…»

Расследование пришло к выводу, что гибель «Трешера» стала возможной из-за стечения обстоятельств, когда вместе сошлись сразу две неисправности. Предполагается, что непосредственной причиной аварии стала течь трубопровода системы забортной воды. Из-за нее реакторный отсек в мгновение ока заполнился водой. Не исключено, что сработала аварийная защита, обесточившая сам реактор и всю подлодку. Чтобы всплыть, экипаж попытался продуть цистерны сжатым воздухом. И здесь сработал второй фактор — обледенение клапанов: скопившаяся в них влага замерзла и не дала пропустить воздух. Оказалось, что такая проблема довольно часто встречалась в американских подлодках предыдущего поколения.

Более вероятным представляется неожиданный сбой техники, из-за которого субмарина на несколько мгновений вышла из-под контроля. Такой дефект мог возникнуть только в двух случаях. Либо это халатность во время девятимесячных судостроительных работ, либо очень серьезный конструкторский просчет. Контр-адмирал Остин и его коллега расследуют оба возможных варианта и в итоге вскрывают такую массу преступных ошибок и недочетов, что ее с лихвой хватило бы, чтобы посадить на дно целый флот. О недостатках конструкционного материала, из которого был изготовлен корпус погибшей лодки, низком качестве сварочных работ говорил на заседаниях комиссии конгресса адмирал Риковер «Микротрещины в сварных соединениях прочного корпуса, изготовленного из стали HY-80, давно беспокоили меня. Как это ни печально, но основной конструкционный материал наших атомных подводных лодок весьма склонен к усталостному разрушению в местах сварных соединений...» Большинство американских специалистов все же склонны считать, что атомная лодка «Трешер» погибла в результате поступления воды внутрь прочного корпуса через поврежденные трубопроводы или забортную арматуру. Подобные аварии и раньше происходили на подводных лодках. Первопричиной их являются скрытые технологические или конструктивные дефекты. Комиссия контр-адмирала Остина обнаружила, что сборка в Портсмуте двух жизненно важных систем «Трешера» произведена не в полном соответствии с установленными техническими нормами и требованиями.

После проверки «на профпригодность» техники в Портсмуте снова обследовали «Трешер» ультразвуком. С июля по ноябрь 1962 года было заменено в общей сложности 13,8% паевых соединений. Почему же подводная лодка была отправлена в испытательный поход при наличии явного брака в паяных соединениях. Почему не была проведена полная проверка всех соединений, если результаты выборочной дефектоскопии оказались столь обескураживающими. Ответы на эти вопросы дал председатель следственной комиссии ВМС вице-адмирал Остин «Начальник Портсмутской верфи, санкционировавший последний поход «Трешера», впоследствии признал свою оплошность. Однако тогда главная его забота состояла в соблюдении срока окончания ремонтных работ. Полная дефектоскопия задержала бы нанесение изоляции на трубопроводы, что, в свою очередь, привело бы к отсрочке окончания ремонта. Вы знаете, чем грозит подобная задержка...» 20 июня 1963 года комиссия по расследованию представила на суд общественности краткий отчет о проделанной работе. Он выглядит весьма общим, поскольку большинство данных считаются секретными. На основании выявленных просчетов комиссии удалось установить возможные последствия и загрузить полученные исходные данные для анализа в ЭВМ.

За наиболее вероятную версию катастрофы компьютер принял следующую утром 10 апреля «Трешер» находился на максимальной тестовой глубине, то есть на глубине не менее 330 метров. Лодка шла со скоростью 15 километров в час и вскоре сменила курс. В 9.09 в корпусе субмарины или в трубопроводной системе появилась пробоина примерно с ноготь величиной. В ту же минуту резко упала мощность насоса, поставляющего холодную воду для реактора. Командир Харвей приказал «продуть» цистерны и подниматься на поверхность. В 9.11 «продувка» внезапно прервалась, вероятно, из-за короткого замыкания в электрической цепи, после чего появились сбои в системе сжатого воздуха, вызванные возможным оледенением. В 9.12 отключился реактор в следствие короткого замыкания. Электрическому двигателю, который в аварийных случаях замещает реактор, требуется «на разгон» от 10 до 50 секунд. Естественно, в этот период неизбежно падает скорость судна, что и случилось с «Трешером». В 9.13 с лодки пришло последнее сообщение. Одновременно была проведена вторая попытка накачать цистерны сжатым воздухом, шум которого был слышен снова 30 секунд спустя. В этот момент отказали практически все жизненно важные системы «Трешера».

Компьютер заключает «Гибель в 9.18». Комиссия предлагает еще две версии, отличающиеся несколькими деталями и кажущиеся менее вероятными, но все же возможными. Однако в одном версии сходятся между повторной попыткой «продува» и катастрофой прошло 4 минуты. Что же происходило с «Трешером» в эти последние минуты? Никто не знает. Что бы там ни было, но именно в этот промежуток времени всем на борту субмарины стало ясно — спастись никому не суждено. После трагедии «Трешера» в конструкцию атомных подводных лодок были внесены соответствующие изменения, тщательной проверке стали подвергаться трубы балластных систем, которые были одним из слабых мест сложных систем подводных лодок. Резко сократилось количество систем, подвергающихся воздействию давления воды. Дальнейшие поиски затонувшей подводной лодки проводились, чтобы «успокоить» общественное мнение (ведь не исключалась и авария атомного реактора!) и попытаться установить причину катастрофы. Поиски продолжались в течение 1963-1964 годов и завершились частичным успехом на грунте были найдены и многократно сфотографированы обломки легкого корпуса и ограждения выдвижных устройств подводной лодки, определена принадлежность «Трешеру» деталей, поднятых со дна с помощью батискафа «Триест».

Также не исключалась и возможность взрыва подводной лодки, в том числе в результате боевого воздействия «неизвестного подводного противника».

Ученые предполагают, что причиной гибели подводной лодки стали внутренние волны. В тот день в районе испытаний свирепствовал циклон, который и мог их вызвать. Позднее здесь были зарегистрированы мощные внутренние волны высотой до 100 метров и периодом колебаний около восьми минут. Такие волны могли легко «затащить» лодку на глубину ниже предельной, на которую был рассчитан ее прочный корпус. Превышение максимальной глубины погружения «Трешера» на 50 метров (то есть на глубину 410 метров) и привело к катастрофе: не хватило запаса прочности.

Советские ученые отмечали еще одну возможную причину. Циклон вызвал сильное вихревое движение океанских вод в районе погружения лодки, а это способствовало интенсивному перемешиванию верхнего слоя океана. В результате более легкая теплая вода из верхнего слоя могла быть затянута вниз. Если «Трешер» неожиданно попал в слой теплой воды вблизи предельной глубины, то он мог попросту провалиться ниже максимально допустимой отметки. Экипаж не успел продуть балластные цистерны, и «Трешер» затонул на глубине 2800 метров.

Катастрофа, конечно, привлекла внимание и советских специалистов. Из печати вышла книга А.А. Нарусбаева и Т.П. Лисова «Тайна гибели “Трешера”» (Л., 1964). Вот что пишут они:

«Около 9.12 случилось непоправимое: колоссальное забортное давление сорвало арматуру или разорвало трубопровод в одном из кормовых отсеков. Пробоина была не очень большой, иначе бы лодка затонула мгновенно. Гарвей отдал необходимые распоряжения, вызвал “Скайларк” и спокойным голосом произнес: “Столкнулись с небольшой проблемой… Имеем дифферент на корму. Пытаемся продуться”. Судя по интонации, командир еще не представлял масштабов беды.

Между тем обстановка в корме была ужасной. Струя воды буквально косила оказавшихся на ее пути людей. Плотный туман окутал отсек, вызвав короткое замыкание. Это вывело из строя системы, жизненно важные для управления кораблем. Быстро нарастающий на корму дифферент вскоре превысил допустимую величину, что привело к срабатыванию защиты реактора. Корабль лишился хода.

Получив отрицательную плавучесть и лишившись управления, лодка начала проваливаться за предельную глубину. Вышедшая из строя связь не дала возможности капитану сообщить что-либо на “Скайларк”.

Финал трагедии наступил в 9.17, когда под действием забортного давления разрушился один из отсеков (глухой треск, который слышали спасатели). В считанные секунды вода смела все водонепроницаемые переборки и затопила корабль. Оказавшийся в отсеках воздух сжимался до такой степени, что возникали пожары, которые тут же тушились массой поступающей воды. Смерть экипажа была мгновенной». Лодка падала более двух километров со скоростью 110–160 узлов и при ударе, возможно, углубилась в грунт на 150 метров…

Так или иначе, судить о причинах гибели лодки, которая лежит на дне океана на огромной глубине, можно скорее только теоретически. В акте комиссии по расследованию причин гибели "Трешера" в свое время было отмечено: "…Полученные данные не позволяют определенно утверждать, что же в действительности произошло с подводной лодкой". Так была поставлена безжалостная точка на самой первой трагедии в атомном подводном флоте…

Вместе с тем большая часть данных о поиске, расследовании и результатах анализа обломков всё ещё остается засекреченной, что приводит к спекуляциям на тему «истинной» причины гибели АПЛ «Трешер» различных экспертов и конспирологов. Так, к примеру, аналитик управления военно-морской разведки США Брюс Рул, специализирующийся на акустике, опубликовал свою версию произошедшего. Основываясь на данных со «Скайларка», а также системы Atlantic SOSUS, чьи данные были строго засекреченными на момент расследования гибели подлодки, он пришёл к выводу, что причиной катастрофы была не некачественная сварка, а неисправность электрооборудования, питающего насосы охладительной жидкости реактора. Из-за этого сработало аварийное отключение реактора, что привело к потере электропитания на всей подводной лодке. Продувка балластных цистерн не удалась, так как в трубопроводах из-за нарушения согласованности систем лодки начали образовываться ледяные пробки. Что и привело к погружению ниже предельной глубины. В пользу этой гипотезы говорит то, что если бы, как говорится в официальной версии гибели АПЛ, произошли разгерметизация и затопление отсека, то этот шум, особенно на такой глубине, был бы зафиксирован «Скайларком». Кроме того, в сообщении с «Трешера» о затоплении отсека никогда не сообщили бы, как о «незначительных проблемах». В 2020 году ВМФ США заявил, что в связи с пандемией коронавируса он приостанавливает публикацию документов, касающихся инцидента с АПЛ «Трешер», из-за ограниченности ресурсов и низкой приоритетности. Даже на сегодняшний день, спустя более чем полвека, большая часть этих документов всё так же остаётся засекреченной. 9 июля 2021 года ВМС США всё же рассекретили часть данных, полученных с USS Seawolf, принимавшей участие в поисках. Согласно документам, акустики USS Seawolf фиксировали шумы 23,5 кГц и 3,5 кГц, а также металлические удары в предполагаемом месте гибели «Трешера». В тот момент их интерпретировали, как исходящие от возможно выживших членов экипажа затонувшей подводной лодки. Однако капитан USS Seawolf запретил приближаться к источнику шумов и приказал прекратить активное использование сонара, чтобы не мешать другим участниками поисков. Впоследствии на закрытом заседании было постановлено, что зафиксированные звуки «… не соответствовали тому, что могло исходить от людей…».

По мнению ученых, именно гибель "Трешера" привела, ка ни странно, к активному развитию американской Лунной программы! Американские конгрессмены, возмущенные гибелью новейшей супердорогостоящей субмарины, критически урезали бюджет подводного кораблестроения. Президент Джон Кеннеди просто не успел его отстоять — через полгода после трагедии "Трешера", 22 ноября 1963 года, он был застрелен наемным убийцей.

Длительные поиски в течение дня привели к обнаружению масляных пятен на воде, и только. Поисковая операция с использованием эхолотов и тралов в районе дала сначала несколько стандартных пластиковых уплотнителей, которые могли быть на "Трешере" (а могли и попасть на дно с другого американского корабля). 30 мая расшифрованные снимки морского дня, где эхолотами были обнаружены "бугорки", показали ограждение рубки, горизонтальные рули и часть корпуса "Трешера"

Точно определить место гибели пропавшей подлодки и исследовать обломки удалось лишь на следующий год. В 1964 году купленное и переоборудованное специально под поиски «Трешера» судно USNS Mizar (MA-48/T-AGOR-11/T-AK-272) за два дня работы сумело точно установить место гибели. Останки «Трешера» обнаружились на глубине примерно 2600 метров. Их рассеяло на площади почти в 134000 квадратных метров. Спускаемый батискаф сделал множество фотографий, а судно Recovery ASR 43 подняло на поверхность большое количество обломков.



Между тем атомный реактор «Трешера» все еще покоится где-то на дне океана — батискаф «Триеста» не нашел от него и следа. Еще 11 апреля 1963 года ВМС США замерили радиоактивность океанской воды. Показатели не превышали нормы. Высшие американские офицеры поспешили уверить, что реактор не опасен. Морские глубины, дескать, охлаждают его и препятствуют плавке ядра, а активная зона ограничена прочным и нержавеющим контейнером…

Был задержан ввод в строй 31 строящейся подводной лодки, а также началось внедрение строгой системы анализа и инспекции по безопасности – SUBSAFE. Эта программа, запущенная в 1963 году, привела к тому, что после её ввода в эксплуатацию ВМФ США потерял только одну лодку, USS Scorpion (SSN-589), причина гибели которой остается на текущий момент неизвестной.



Гибель «Трешера» вызвала усиление, с одной стороны, производственного контроля на верфях. Это было попросту необходимо, так как элементарные проверки выявили огромное число нарушений. Доходило до того, что некоторые эпизоды всерьез рассматривались как намеренное вредительство.

С другой стороны, менялись и уже воплощенные в металл инженерные решения, которые могли вызывать катастрофические последствия. Как ни цинично это прозвучит, но иногда лучше потерять одну лодку, и сделать далеко идущие выводы.

На всякий случай, чтобы сбить тяжелое моральное состояние, весь тип атомоходов, ранее именовавшийся «Трешер» (лодка была головной в серии) переименовали в «Пермит» (по второму кораблю серии), что, вообще говоря, не совсем характерно даже для суеверных флотских. Впрочем, потеря лодки всегда очень трудно воспринимается, особенно если причины произошедшего в полном объеме не удается восстановить иначе, как системой допущений.

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Источник: https://dzen.ru/a/ZJhDvtaaKBbLRA6P