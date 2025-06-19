Основные тренды внешнеэкономической деятельности в условиях санкций

Грамотное ведение внешнеэкономической деятельности предоставляет компаниям возможность успешно работать и адаптироваться к условиям рынка во время действия санкций. Регулярное введение ограничений может негативно сказываться на ВЭД российских компаний.

Это может привести к трудностям в расчетах в валюте, сбоям в поставках, проблемам в логистических цепочках и, в конечном итоге, к значительному увеличению расходов. Чтобы правильно и с минимальными потерями адаптироваться к современным реалиям, стоит рассмотреть основные нюансы и условия ведения ВЭД для российских предпринимателей. В данной статье рассмотрим ключевые тренды,формирующие новую реальность в условиях ограничений.

Санкции и ответные меры. Введение экономических санкций против России привело к необходимости поиска новых торговых партнеров, развитию импортозамещения и адаптации к новым логистическим цепочкам.

1.Переориентация торговых потоков: Одним из главных последствий санкций стало смещение торговых и финансовых потоков с традиционных рынков (ЕС,США) на альтернативные направления:

Азия и ближний восток-Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Иран стали ключевыми партнерами в экспорте и импорте.

2.Ограничение валютных операций: Санкции против банковской системы и заморозки резервов ускорили отказ от доллара в международных расчетах:

Расчет в национальных валютах (рубль,юань,рупи,дирхам)-снижения зависимости от SWIFT

Использование криптовалют- Bitcoin,USDT(Tether) и CBDC (цифровые валюты центробанков) для обхода ограничений.

Развитие альтернативных платежных систем-(SPFS-российский аналог SWIFT, CIPS-китайская система).

Изменения в таможенном законодательстве. Произошли изменения в таможенном законодательстве, направленные на упрощение процедур таможенного оформления и повышение эффективности контроля за перемещением товаров через границу.

3.Поддержка экспорта. Государство активизировало меры поддержки экспорта, включая предоставление субсидий, страхование экспортных кредитов и организацию выставок и торговых миссий.

4.Развитие цифровых технологий. В сфере ВЭД активно внедряются цифровые технологии, такие как электронный документооборот, единый портал государственных услуг и системы управления рисками.

5.Новые правила происхождения товаров. В связи с изменением торговых соглашений и введением новых ограничений, были изменены правила определения страны происхождения товаров, что повлияло на условия экспорта и импорта.

6.Изменение ставок таможенных пошлин. В целях защиты отечественных производителей или в рамках торговых переговоров могут быть изменены ставки таможенных пошлин на различные группы товаров.

Заключение

Санкции стали катализатором глубоких изменений во внешнеэкономической деятельности. Ключевые тренды-переориентация на Азию,импортозамещение,логистическая адаптация и новые формы кооперации формируют новую архитектуру международной торговли.

Бизнес и государства,способные гибко реагировать на вызовы,не только минимизировать потери,но и находить новые возможности для роста. В долгосрочной перспективе санкции могут привести к формированию многополярной экономической системы с альтернативными центрами влияния.