Основные тренды внешнеэкономической деятельности в условиях санкций
Это может привести к трудностям в расчетах в валюте, сбоям в поставках, проблемам в логистических цепочках и, в конечном итоге, к значительному увеличению расходов. Чтобы правильно и с минимальными потерями адаптироваться к современным реалиям, стоит рассмотреть основные нюансы и условия ведения ВЭД для российских предпринимателей. В данной статье рассмотрим ключевые тренды,формирующие новую реальность в условиях ограничений.
Санкции и ответные меры. Введение экономических санкций против России привело к необходимости поиска новых торговых партнеров, развитию импортозамещения и адаптации к новым логистическим цепочкам.
1.Переориентация торговых потоков: Одним из главных последствий санкций стало смещение торговых и финансовых потоков с традиционных рынков (ЕС,США) на альтернативные направления:
Азия и ближний восток-Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Иран стали ключевыми партнерами в экспорте и импорте.
2.Ограничение валютных операций: Санкции против банковской системы и заморозки резервов ускорили отказ от доллара в международных расчетах:
Расчет в национальных валютах (рубль,юань,рупи,дирхам)-снижения зависимости от SWIFT
Использование криптовалют- Bitcoin,USDT(Tether) и CBDC (цифровые валюты центробанков) для обхода ограничений.
Развитие альтернативных платежных систем-(SPFS-российский аналог SWIFT, CIPS-китайская система).
Изменения в таможенном законодательстве. Произошли изменения в таможенном законодательстве, направленные на упрощение процедур таможенного оформления и повышение эффективности контроля за перемещением товаров через границу.
3.Поддержка экспорта. Государство активизировало меры поддержки экспорта, включая предоставление субсидий, страхование экспортных кредитов и организацию выставок и торговых миссий.
4.Развитие цифровых технологий. В сфере ВЭД активно внедряются цифровые технологии, такие как электронный документооборот, единый портал государственных услуг и системы управления рисками.
5.Новые правила происхождения товаров. В связи с изменением торговых соглашений и введением новых ограничений, были изменены правила определения страны происхождения товаров, что повлияло на условия экспорта и импорта.
6.Изменение ставок таможенных пошлин. В целях защиты отечественных производителей или в рамках торговых переговоров могут быть изменены ставки таможенных пошлин на различные группы товаров.
Заключение
Санкции стали катализатором глубоких изменений во внешнеэкономической деятельности. Ключевые тренды-переориентация на Азию,импортозамещение,логистическая адаптация и новые формы кооперации формируют новую архитектуру международной торговли.
Бизнес и государства,способные гибко реагировать на вызовы,не только минимизировать потери,но и находить новые возможности для роста. В долгосрочной перспективе санкции могут привести к формированию многополярной экономической системы с альтернативными центрами влияния.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию