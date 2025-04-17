🚨 VPN под угрозой: как «белый список» РКН изменит доступ к информации в России?

Почему «белый список» расширили в шесть раз?

В 2023 году Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный РКН, начал формировать перечь IP-адресов, которые используют «безопасные» протоколы шифрования, соответствующие российским ГОСТам. За два года список вырос с 12,5 тыс. до 75 тыс. записей.

Основная цель — ограничить применение иностранных стандартов шифрования, которые, по мнению регулятора, могут служить инструментом для доступа к запрещенному контенту. В уведомлении от 10 апреля 2025 года РКН прямо рекомендовал компаниям и пользователям отказаться от таких протоколов, сославшись на «угрозы информационной безопасности».

Что попадает под определение «иностранных протоколов»?

OpenVPN , WireGuard , IKEv2 — популярные стандарты, используемые большинством VPN-сервисов;

TLS 1.3 — протокол, применяемый для защиты данных в мессенджерах и браузерах;

ShadowSocks — технология, популярная в странах с жестким интернет-цензуром.

Российские аналоги, такие как ГОСТ Р 34.11-2012 (алгоритм шифрования «Кузнечик») или ГОСТ Р 34.10-2012 (электронная подпись), должны стать основой для «безопасного» обмена данными.