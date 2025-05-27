Что не так с дизайном, или Почему я переориентировал свое агентство на веб-разработку полного цикла

Начало пути. Почему я выбрал дизайн

Я учился на программиста в белорусском университете, но направление мне не зашло. Причиной была структура обучения и слабая программа. На втором курсе я пошел в веб-дизайн, так как на тот момент уже имел кое-какой опыт работы с Photoshop. Купил в переходе книжку а-ля «Фотошоп для чайников» и начал учиться.

Конкретно дизайн я выбрал из-за ощущения, что программирование — это вообще не мое, что я больше визуал. Ты рисуешь и видишь, что получается, а не смотришь на набор абстрактных цифр.

После получения базовых навыков работы с Photoshop я начал собирать на фрилансе портфолио. Следом пришло время искать работу.

2008 год:

Устраиваюсь на работу, где мне платят 100 долларов. Через полгода получил надбавку всего 15 долларов. Уволился.

2008-2009 год:

Перешел работать дизайнером в белорусскую айтишку Move Your Web. Заказов на дизайн почти не было, но я получил неплохую практику в общении с клиентами. Уволился через год.

2009-2010 год:

Устроился в компанию Orange Label, совмещал ее с фрилансом. Уволился через 2 года, когда решил расти финансово.

2010 год:

Попробовал зайти в стартап. Это был сомнительный проект с БАДами. Вопросов к продукту было больше, чем ответов, а обманывать людей — это не мое. Ушел и решил открыть студию Nineseven.