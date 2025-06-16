ЦОК Общая ПРОФК 14.06 Мобильный (2)
Любовь Николаева
Получили письмо от налоговой в США, хотя уже оплатили налоги?

Получили письмо от налоговой в США, хотя уже оплатили налоги?

Если вы подали декларацию и оплатили налоги до 15 апреля, но сейчас вдруг получили письмо от IRS с требованием доплаты и даже штрафами - вы не одни. В 2025 году с такой ситуацией столкнулись тысячи налогоплательщиков.

Почему IRS присылает письма, если налоги уже оплачены?

Речь идёт о письмах CP14 - это уведомление о том, что у вас якобы есть задолженность по федеральному подоходному налогу. В письме может быть указана сумма долга, начисленные пени и срок оплаты, часто - 21 день с момента отправки письма.

Причина в технической задержке. В сезон массовой сдачи деклараций IRS не всегда успевает оперативно обработать все поступившие платежи. Часто зачислением средств занимается сторонний сервис (например, при оплате через кредитную карту), и пока платёж доходит до системы IRS, автоматическое письмо уже формируется и уходит к вам.

В результате - вы всё сделали правильно, но система ещё не успела это отразить.

Пример письма от IRS CP14 в 2024 и 2025 годах

Что делать, если пришло такое письмо?

  1. Не паниковать. Это распространённая ситуация, и IRS уже признало, что подобные письма могут быть ошибочными.

  2. Не платить повторно.

  3. Проверить онлайн-кабинет IRS:

Перейдите по ссылке IRS Online Account и войдите в систему.

  • Если ваш баланс = $0, и платёж виден - значит, всё в порядке. Письмо можно проигнорировать.

  • Если сумма долга всё ещё указана - возможно, платёж действительно не прошёл, либо завис. В этом случае стоит разбираться.

Что важно сохранить?

Обязательно сохраните подтверждение оплаты налога:

  • электронную квитанцию,

  • выписку из банка,

  • или хотя бы скриншот из личного кабинета IRS, где отображён успешный платёж.

Это поможет, если всё-таки придётся связываться с IRS или отправлять ответ.

IRS официально подтвердило, что такие ошибки возможны

Это не ваша вина. На официальном сайте IRS опубликовано заявление, в котором налоговая служба объясняет, что CP14 могут приходить даже тем, кто всё оплатил, из-за временного технического сбоя.

Когда нужно реагировать, и что делать дальше?

Если через пару недель после получения письма в системе IRS по-прежнему отображается задолженность - тогда уже стоит позвонить в IRS по номеру (800) 829-1040, или отправить ответ с копиями подтверждений оплаты.

💡 Обратите внимание: ожидание на линии может занять длительное время. Запаситесь терпением.

Если вы всё сделали правильно - не паникуйте

Просто проверьте онлайн-кабинет, сохраните подтверждение и немного подождите. В большинстве случаев ситуация решается сама собой. Но если долг действительно висит - лучше разобраться с этим как можно раньше, чтобы не пошли дополнительные пени за просрочку платежа и штраф за не оплату налогов.

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Информации об авторе

Любовь Николаева

Любовь Николаева

Бухгалтер в Самозанятая

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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