Когда друзья тормозят компанию: опасная привычка владельцев, за которую платит бизнес

За доверие не платят. Платят за результат

Ошибкой многих владельцев становится ставка на «проверенных людей». Аргумент простой: «Я ему доверяю». Но доверие не является компетенцией. Ваш друг не станет стратегом только потому, что давно рядом. Ваш племянник не научится управлению персоналом, если он в этом не разбирается. Ваш сват не выстроит учёт, если не имеет опыта и инструментов.



Профессионал, в отличие от «доверенного лица», знает, как нужно делать. Он не просто исполняет — он видит слабые места, оценивает риски, предлагает альтернативы. Он не боится возразить, потому что знает, как сделать лучше. Он не ваш «человек» — он человек своей профессии. Именно таких людей боятся подхалимы и псевдо-менеджеры. Потому что они показывают уровень. Потому что рядом с ними нельзя прятаться за «я старался». Рядом с ними надо работать.



Да, хороший специалист стоит дорого. Но он стоит в десятки раз дешевле, чем цена ошибок, потерь, штрафов, срывов сроков и разрушенного имиджа. Он сэкономит вам время, деньги и нервы. А главное — даст компании расти без вас.