Когда интуиция мешает: как собственник душит рост своей компании

Он хочет контролировать всё. Даже то, в чём не разбирается. Он не доверяет команде — потому что рядом нет никого, на кого действительно можно положиться. Он действует по наитию, руководствуется "чутьем" и «внутренними ощущениями», даже когда речь идёт о сложных управленческих или экономических решениях. Он не отпускает — потому что боится. И в результате компания топчется на месте, задыхаясь под тяжестью микроменеджмента.
Откуда берётся управленческий контроль без понимания?
Часто гиперконтроль — это не вопрос характера, а вопрос обстоятельств. Механизм выглядит примерно так:
Владелец растил компанию один. Затем начал нанимать людей — друзей, знакомых, родственников, проверенных, но не профессионалов. Постепенно понял: полагаться на них нельзя. Ошибки повторяются, управлять приходится через ручное управление, ответственность всё равно возвращается к нему.
В итоге рождается логичная, но деструктивная модель: "Лучше я сам, пусть и не эксперт, но хоть с душой и контролем". И вот уже владелец лично принимает решения в IT, маркетинге, финансах и найме, не имея профильных знаний, а лишь опираясь на интуицию, догадки и опыт, который ограничен только собственной историей.
Что будет при масштабировании
Такой стиль управления в малом бизнесе ещё может держаться на плаву. Но как только компания начинает расти — ломается всё.
Появляются новые процессы, увеличиваются риски, необходима структура и профессиональное делегирование.
Если владелец продолжает управлять интуитивно, всё рушится:
Проекты не завершаются, потому что приоритеты меняются каждый день.
Ключевые специалисты уходят, устав от неуважения к своей экспертизе.
Деньги уходят в никуда — на "эксперименты", не подтверждённые цифрами.
Компания теряет устойчивость: вместо того чтобы опираться на профессионалов, она продолжает быть тенью воли одного человека.
История знает вдохновляющие примеры: Стив Джобс, Ричард Брэнсон — интуиты, которые меняли индустрии. Да, они существовали. Но они — исключение. По статистике, только около 5% предпринимателей добиваются серьёзного успеха, следуя лишь чутью.
Остальные 95% теряют деньги, команды и бизнес, надеясь, что смогут "почувствовать рынок" без анализа и фактов.
Мы знаем этих единиц, восхищаемся ими, но забываем, что они — вершина айсберга. А подавляющее большинство — под водой. Их провалы никто не цитирует на конференциях.
Если хочешь делать сам — учись
Быть вовлечённым — не порок. Но быть некомпетентным — опасно.
Если владелец хочет сам принимать решения в операционных, кадровых или стратегических вопросах — он обязан учиться. В любом возрасте.
Читать.
Проходить курсы.
Изучать бизнес-кейсы.
Смотреть, как это делают в других странах и компаниях.
Опыт одного бизнеса — это слишком узкая линза. Мир давно накопил достаточно знаний и практик, чтобы не полагаться лишь на свой путь. Понимание взаимосвязей, циклов, типичных ошибок — это не блажь, это инструмент выживания.
Если не хочешь учиться — строй сильную команду
Если владелец не готов погружаться в профильные области — он должен создавать сильную команду. Не просто "проверенных", не "тех, кто не предаст", а профессионалов.
Выбирать нужно осторожно, но давать волю — обязательно. Нельзя душить специалистов своей необразованностью и страхом потери контроля. Нельзя требовать решений, когда сам не понимаешь проблему.
Профессионалы — не угроза, а опора.
Да, они могут быть умнее. И это хорошо. Это не повод для конкуренции, а шанс вырасти самому и двинуться вперёд как компании.
Главная ценность — люди, а не станки
Здания, оборудование, лицензии — важны. Но компания — это не стены и техника. Это люди.
Команда — сердце любого дела. И если она набрана из родственников, подхалимов, друзей и «своих» без учёта профессионализма, сердце бьётся вразнобой. Сбивается ритм. Тело слабеет.
Чтобы команда сияла, нужна простая формула:
Я забочусь о тебе — ты о моём бизнесе.
Когда сотрудники чувствуют уважение, открытость, диалог — они отдают больше. Идеи, вовлечённость, энергию. А если над ними стоит владелец с кнутом, подозрениями и лозунгом "делай, как я сказал", они превращаются в винтики. Пока платят — работают. Как только платят меньше — уходят.
Не душите своими рамками — дайте людям работать
С ростом бизнеса владелец обязан трансформироваться:
Из надзирателя и контролёра — в вдохновителя и стратега.
Из человека, который всё делает сам — в человека, который строит систему и доверяет людям.
Большинство бизнес-процессов в мире давно изучены. Производство, логистика, финансы, продажи, HR — уже не требуют постоянных изобретений.
Их нужно просто внедрять. Проверенные, эффективные подходы. А интуиции, желания "сделать по-своему" — стоит оставить для зон, где действительно нужна уникальность: маркетинг, продукт, бренд.
Бизнес — это всегда про людей. Стартап может держаться на одном. Но большую компанию один человек не вытащит.
Разорвёт.
Либо он трансформируется, доверит команде, вырастет как лидер — и компания вырастет вместе с ним.
Либо останется тем, кто всё решает сам. И всё теряет — тоже сам.
Комментарии3
отличная статья! в заголовок (к интуиции) я бы добавила - жадность
Ох уж этот микроменеджмент — как надежный бухгалтер, который каждый чек трижды проверяет, но при этом боится отпустить калькулятор и вдруг упустить деньгу.
А @Татьяна-Васильевна, возможно, ещё в подзаголовок добавить "Упертость: как медленный марш по граблям — так это и звучит"?!