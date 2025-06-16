Закон о локализации такси убьёт бизнес?

Как отменить его с помощью антикоррупционной экспертизы

Если у вас есть потребность в изменении новых норм закона о такси, вам необходимо инициировать проведение независимой антикоррупционной экспертизы.

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла законопроект о локализации такси. В соответствии с новыми правилами, в такси смогут работать только автомобили, произведённые на территории Российской Федерации, которым присвоено более 3200 баллов локализации, либо произведённые в рамках специнвестконтрактов (СПИК), заключённых в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Одной из ключевых целей принятия данного закона является поддержка отечественного автомобилестроения.

Какие нормы закона нарушают права служб такси?﻿

Принятый закон содержит положения, которые с позиции Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» можно рассматривать как коррупциогенные, так как они устанавливают неопределённые и трудновыполнимые требования.

К числу таких положений принятого закона относятся следующие:

ч.7 п.1

1) совокупное количество баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации технологических операций (условий) при производстве указанного транспортного средства соответствуют совокупному количеству баллов, установленному НПА Правительства Российской Федерации для осуществления закупок продукции автомобилестроения для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Применение бальной системы можно рассматривать как чрезмерное, трудновыполнимое требование. Кроме того, непонятна отсылка к нормативным правовым актам, регулирующим систему гозсакупок, которые не регулируют такси. Для простоты применения, снижения рисков разночтений в данном пункте достаточно указать, что используемые в такси машины должны быть произведены на территории России.

Даты, указанные в п. 9

Действие положений части 7 настоящей статьи не распространяется на транспортные средства, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси до 1 марта 2026 года, а на транспортные средства, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси Калининградской области, ― до 1 марта 2028 года, в региональные реестры легковых такси субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, ― до 1 марта 2028 года, в региональные реестры легковых такси субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, ― до 1 марта 2030 года.

Сроки, указанные в данном пункте, являются чрезмерно короткими, ввиду чего трудновыполнимыми. Исходя из того, что средний срок окупаемости автомобиля, используемого для работы в такси, составляет 5 лет, сроки, указанные в данном пункте, следует увеличить на 4 года.

Как антикоррупционная экспертиза поможет отменить закон?

Устранить чрезмерность и неопределённость регулирования, устанавливаемые данным законом, можно с помощью проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Антикоррупционная экспертиза включает в себя исследование нормативных правовых актов на предмет выявления норм, способствующих возникновению и развитию коррупции.

Нормативный правовой акт, содержащий такие нормы, в обязательном порядке должен быть направлен на доработку; проект новой нормы должен содержаться в тексте заключения эксперта.

Независимую антикоррупционную экспертизу проектов и действующих НПА могут проводить граждане, имеющие высшее юридическое образование, стаж юридической работы более 5 лет и прошедшие специальную аккредитацию в Министерстве юстиции Российской Федерации.

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