Новые игроки на российском рынке: кто и зачем регистрирует бизнес в 2025 году?

Российская экономика переживает период трансформации, когда на смену ушедшим западным корпорациям приходят компании из Азии, Африки и Ближнего Востока. Согласно новому совместному исследованию GLOBAL TAX ASSISTANT и Kokoc Group, только в первом полугодии 2025 года было подано около 3000 заявок на регистрацию бизнеса от иностранных инвесторов.

География нового бизнес-наступления

Индия уверенно лидирует по количеству регистраций — более 1000 компаний выбрали Россию для развития фармацевтического бизнеса, IT-решений и проектов в энергетике. Китайские предприниматели, занявшие второе место с 800+ заявками, сосредоточились на потребительских товарах и телекоммуникациях. Особый интерес вызывает активность турецкого бизнеса в строительном секторе и производстве бытовой техники, а также проникновение компаний из Нигерии и Кении в агропромышленный комплекс и финтех.

Экономическая логика нового пришествия

Парадоксально, но именно санкционное давление создало уникальные условия для новых игроков. Освободившиеся рыночные ниши, рост внутреннего спроса и государственная поддержка локализации сделали Россию привлекательной для азиатских и ближневосточных инвесторов. Как отмечают эксперты, ключевым фактором стала стабильность российской экономики: рост ВВП на 4,3% в 2024 году и увеличение реальных доходов населения на 8,5% создают благоприятную среду для бизнеса.

Однако путь на российский рынок не усыпан розами. По данным GLOBAL TAX ASSISTANT, до 70% иностранных компаний сталкиваются с серьезными трудностями при регистрации. Основные камни преткновения — юридические ограничения по видам деятельности, ошибки в документах и сложности с легализацией иностранных сотрудников. Российский рынок требует строгого соблюдения процедур — от выбора юридического адреса до прозрачной налоговой модели», подчеркивают эксперты GLOBAL TAX ASSISTANT.

Из совместного исследования Kokoc Group и GLOBAL TAX ASSISTANT

IT-революция по-новому

Особый интерес у иностранных инвесторов вызывает российский IT-сектор. Причем каждая страна развивает те направления, в которых имеет исторические преимущества: китайские компании сосредоточены на телекоммуникациях и финтехе, индийские — на аутсорсинге и разработке ПО. Примечательно, что многие из них не просто регистрируют торговые представительства, а создают полноценные локальные структуры, адаптируя свои решения под российские реалии.

Параллельно наблюдается уникальное явление — активный «хантинг» российских IT-специалистов иностранными компаниями. Как отмечают эксперты, сочетание фундаментальной подготовки, способности решать сложные задачи и привлекательной стоимости услуг делает российских программистов желанными сотрудниками для международных корпораций. Только за 2024 год несколько тысяч российских IT-специалистов были трудоустроены в иностранные компании.

Региональный аспект инвестиций

Интересен и географический разброс новых инвестиционных проектов. Свежим примером может служить встреча губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных с послом Бахрейна, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в строительстве, сельском хозяйстве и янтарной отрасли. «Для наших аграриев это большие возможности по поставкам калининградского зерна», — отметил губернатор, комментируя планы создания совместного хаба для экспорта российской пшеницы.

Санкции как катализатор изменений

Ирония ситуации в том, что санкции, призванные изолировать российскую экономику, стали катализатором ее переориентации на новые рынки. Компании научились обходить ограничения через партнерские сети и создание локальных юридических лиц. Более того, как отмечают аналитики, снижение конкуренции и растущий спрос на ИТ-решения создают условия для быстрой окупаемости инвестиций.

2025 год стал переломным не случайно — за три года сформировались четкие правовые и экономические условия для входа новых игроков: упрощенная регистрация компаний, налоговые преференции в ключевых отраслях, стабилизация курса рубля. Россия постепенно превращается в площадку, где пересекаются интересы бизнесов из разных уголков мира, создавая новую, полицентричную модель экономического сотрудничества.

Как отмечают эксперты, успех на этом рынке ждет тех, кто готов не просто зайти на освободившееся место, но и глубоко интегрироваться в российскую деловую среду. В этом смысле 2025 год может стать точкой отсчета для новой эпохи в развитии российской экономики — эпохи, когда Восток и Юг становятся основными векторами сотрудничества.