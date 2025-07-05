Маркетплейсы наделяют полномочиями налогового агента

Интересно, как именно маркетплейсы будут рассчитывать налоги, в частности УСН, если, например, при УСН 'доходы' налоговые органы считают, что налоговая база - это оборот продаж с личного кабинета селлера. Хотя согласно пункту 1 статьи 346.17 НК РФ, датой получения доходов при УСН считается день поступления денежных средств на счета в банках, на счёт цифрового рубля или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). Возможно будут исключения для верного расчёта налога.