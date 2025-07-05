ЦОК ОК УСН 03.07 Мобильный
Юлия Капустина
Маркетплейсы

Маркетплейсы наделяют полномочиями налогового агента

Минфин предлагает наделать маркетплейсы полномочиями налогового агента. Об этом сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Интересно, как именно маркетплейсы будут рассчитывать налоги, в частности УСН, если, например, при УСН 'доходы' налоговые органы считают, что налоговая база - это оборот продаж с личного кабинета селлера. Хотя согласно пункту 1 статьи 346.17 НК РФ, датой получения доходов при УСН считается день поступления денежных средств на счета в банках, на счёт цифрового рубля или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). Возможно будут исключения для верного расчёта налога.

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Юлия Капустина

Юлия Капустина

Главный бухгалтер

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