Нейросети для создания графиков и диаграмм: 5 бесплатных сервисов

Справедливо это утверждение, только если оформлена такая схема правильно, а на это придется потратить немало времени и сил. Когда же эти ресурсы у работника в дефиците, то лучше обратиться за помощью к нейросетям.

Диаграммы и графики нередко используются для отчетов или прогнозирования. Кроме того, работа по их оформлению существенно повышает нагрузку на бухгалтера, так как подобное стоит отнести к дополнительным задачам специалиста.

Нередко нейросети не воспринимают с достаточной серьёзностью. Для многих это средство развлечения или новомодная неотточенная технология. На самом деле, уровень развития современных моделей машинного интеллекта находится на той ступени, когда их можно с заметным успехом применять для решения многих задач. К примеру, при оформлении диаграмм и графиков ИИ помогают:

Схемы и графики помогают бухгалтеру выгодно интерпретировать информацию. Однако для этого нужно правильно выбрать тип диаграммы и оформить её, а сделать это вручную по силам не каждому. Поэтому намного лучше обратить внимание на один из предложенных ниже сервисов.

И более того, бухгалтер обязан уметь оформлять по каждому пункту своей деятельности понятный отчет, который лучше воспринимается слушателем в виде диаграмм и графиков. Такая визуализация позволяет:

Обязанности бухгалтеров многих фирм не ограничиваются простым ведением поточных документов и работой с финансовыми операциями. Сегодня работники этой сферы должны:

Лучшие сервисы для создания диаграмм через нейросеть

Ознакомьтесь со списком лучших сайтов для создания диаграмм и графиков через ИИ. В подборке представлены только самые эффективные сервисы, которые с легкостью создадут информативную диаграмму.

Julius.AI – сайт для анализа данных

Julius.AI – это ресурс с ИИ, основной задачей при обучении которого было формирование модели для анализа и преобразования статистических данных. Основные функции, из-за которых эта платформа будет полезна бухгалтеру, заключаются в: оценке маркетинговых операций;

прогнозировании эффективности;

исследовании клиентской базы. Вся обработанная информация формируется в схему или диаграмму. Скачать генерацию можно в GIF или PNG. Как исходник подойдет любой текстовый файл или Google документ.

Presentacium.ru – бесплатный сайт для оформления презентации

Пример созданной презентации и создание диаграммы на одном из слайдов. Presentacium – сайт, незаменимый в вопросах оформления таблиц, диаграмм и графиков в готовую презентацию. Стоит понимать, что в чистом виде различные схемы используются редко. Всегда лучше вставить их в один из слайдов, так как такой метод визуализации позволяет: добиться комплексного подхода;

понятно донести информацию даже для тех, кто не смыслит в специфике бухгалтерского учета;

получить готовую работу за считанные минуты. ИИ платформы умеет самостоятельно оформлять диаграммы. Однако, если нужно, чтобы схема наверняка присутствовала в презентации, свой вариант можно добавить внутрь текста, по которому будут создаваться слайды. Второй способ – оформить схематическую визуализацию внутри онлайн-редактора.

GraphMaker.AI – удобный ИИ для генерации графиков и диаграмм

Пример созданной диаграммы GraphMaker.AI – сайт, неограничивающий пользователя в вариантах схематической визуализации. В зависимости от данных, анализируемых через него, можно сгенерировать: График;

Диаграмму;

Циклограмму;

Гексаграмму;

Схему другого типа. После загрузки исходников, платформа сама предлагает варианты запросов, которые она формирует, опираясь на данные пользовательского файла. Если подходящих вариантов для работы не было предложено, посетитель сайта может сформулировать его самостоятельно с нуля.

ChartAI.io – сайт для поиска и анализа сторонней информации

ChartAI.io – платформа, собранная на базе популярной модели GPT4. Хоть она больше похожа на классический чат-бот, специфика её работы кроется именно в анализе данных и представлении их в виде диаграмм. В отличие от аналогов, в интерфейсе не предусмотрена загрузка информации из пользовательского файла. Её можно ввести вручную или воспользоваться возможностями ИИ для поиска исходников в сети. Сайт будет полезным, если провести анализ нужно, а собственных исследований у компании нет или информация в них крайне ограничена. Помимо базового функционала, сервис также можно использовать, чтобы: выявлять зависимости в поведении рынка;

планировать бизнес-идеи;

отслеживать оптимальное время для торговых операций;

визуализировать клиентский опыт;

искать статистическую информацию в сети. После составления запроса и генерации, платформа выводит данные в текстовом, структурированном виде. Для их преобразования в диаграмму или график необходимо задать соответствующее задание в поле чата.

Kampus.ai – многофункциональная нейросеть для учебы