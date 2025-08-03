Налоговые органы Москвы делегируют банкротство юридических лиц

Ранее в нашей статье (доступна по ссылке - https://www.klerk.ru/user/2583129/655718/) мы публиковали о том как Федеральная налоговая служба меняет подход к банкротству юридических лиц при отсутствии имущества у должников. Сегодня же речь пойдет о новых процессах в изменениях налоговых органов.

Еще несколько лет назад Федеральная налоговая служба начала кардинально менять свою структуру - большинство регионов перешли на двухуровневую систему ликвидировав налоговые инспекции, некоторые регионы начали создавать так называемые “центры компетенции”, которые выполняют определенные функции уже не привязанные к территории как это было раньше.

На сегодняшний день замечена новая тенденция в работе Федеральной налоговой службы. Так, начиная с 1 июля 2025 года в картотеке арбитражных дел в производстве АС г. Москвы появилось огромное количество заявлений о признании юридических лиц банкротами поданные не кем иным как - УФНС России по Кировской области. При этом, исходя из сведений о юридических лицах все организации находятся на территории г. Москвы. В иных регионах подобных заявлений не замечено.

г. Киров находится на достаточно отдаленном расстоянии от Москвы и как смена заявителя в деле о банкротстве налогового органа повлияет на процедуры банкротство в настоящий момент неизвестно.

И самый главный вопрос - куда и к чему ведет реорганизация ФНС в таком масштабе, особенно отдавая налогоплательщиков Москвы в дальние регионы.