«РСК «МиГ» перевел бухгалтерский и налоговый учет с голландской ERP-системы на отечественную

В связи с необходимостью провести импортозамещение, дальнейшее развитие и использование системы BAAN было признано нецелесообразным, и в 2022 году было принято решение о переходе на «1С:ERP Управление предприятием 2» («1С:ERP»), а также – об автоматизации системы ИТ-процессов и отчетности по гособоронзаказу (ГОЗ). Проект стартовал осенью 2022 года.

Бухгалтерский учет «МиГа», а также учет резервов НДС были не стандартными и не укладывались в базовый функционал «1C:ERP», поэтому требовали доработок системы. BAAN был интегрирован с рядом сторонних систем. Принципы работы в системах BAAN и «1С:ERP Управление предприятием» отличались как в плане технической составляющей, так и в методологии.

Для решения проблем установки соответствия аналитик, документов, операций двух систем были составлены максимально полные и подробные таблицы соответствий, которые использовались при моделировании, вводе новой системы в эксплуатацию и обучении пользователей.

Было написано множество обменов для учета затрат, автоматизировано формирование производственных документов, необходимых бухгалтерии обработок.

Эксплуатация «1С:ERP» была начата с января 2023 года. Его реализация проходила силами двух компаний, партнеров «1С».

– Проекты внедрения на предприятиях с историческими информационными системами (ИС) всегда несут в себе сюрпризы для команды автоматизации, – отметил генеральный директор «АиБ Цифровизации» Дмитрий Смирнов. – Сложности часто касаются исторических систем, которые были созданы в стародавние времена: при их интеграции или переносе из них данных в новую ИС часто выясняется, что не хватает специалистов, которые могут решить эту задачу на должном уровне. Процессы хозяйственных операций в разных системах значительно отличаются. В связи с этим относительно несложная процедура автоматизации предприятия по части бухгалтерского, налогового, раздельного учета значительно усложнилась, в проекте периодически появлялись новые данные и уточнялись требования к выполнению задач, но мы справились.

В ходе проекта на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» автоматизированы функциональные блоки учета затрат и расчета себестоимости, раздельный учет по ГОЗ, бухгалтерский и налоговый учет, интеграции с внешними системами. Автоматизировано 140 рабочих мест.