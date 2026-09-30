История праздника

Согласно церковному преданию, во II веке в Риме жила благочестивая вдова София. Она воспитала трех дочерей — Веру, Надежду и Любовь — в христианской вере. Сами имена девочек были переводами греческих слов, обозначающих главные христианские добродетели. Во времена гонений на христиан при императоре Адриане мать и дочерей принуждали отречься от веры. После отказа их подвергли мучениям. По преданию, София скончалась на могиле дочерей спустя три дня после их гибели, безутешно оплакивая их.

Святые были причислены к лику мучениц, и их память утвердилась в церковном календаре.