Статья 575 ГК РФ: сколько по закону может стоить подарок учителю?

По подпункту 2 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса работникам образовательных организаций запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей. Это ограничение действует и в 2026 году.

Действующий лимит для подарка по закону — 3 000 рублей. Превышение может повлечь дисциплинарную ответственность для учителя (ст. 192 ТК). Если в действиях усматривается состав получения взятки, возможна и уголовная ответственность по статье 290 УК.

Коллективный подарок от класса юристы чаще всего рассматривают как единый акт дарения. Поэтому простое дробление общей суммы не всегда снимает риски. Безопаснее оформлять сбор прозрачно, сохранять чеки и при сомнениях уточнять позицию администрации школы.

В марте 2026 года в Государственную Думу внесен законопроект № 1168833-8 о повышении лимита до 10 000 рублей. На момент публикации он рассматривается и в силу не вступил. Действует прежняя норма — 3 000 рублей.