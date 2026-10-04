Когда ждать магнитные бури в октябре 2026 года

Прогноз составлен на основе 27-дневного обзора Центра прогнозирования космической погоды NOAA (Space Weather Prediction Center), выпущенного 28 сентября 2026 года. Данные актуальны на 5 октября.

Прогноз вероятностный и может уточняться — лучше сверять свежую сводку на сайте SWPC NOAA или в российских источниках (Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН / ИСЗФ СО РАН, xras.ru).

Общая картина по декадам:

1-я декада (1–10 октября): в начале месяца преимущественно спокойно. 4–6 октября ожидается повышенная активность (Kp до 4) из-за влияния корональной дыры. 7–8 октября — неустойчивые условия (Kp около 3). 9–10 октября — снова спокойнее.

2-я декада (11–20 октября): в основном спокойная или слабовозмущенная обстановка. 11–14 октября возможны небольшие возмущения (Kp около 3), далее до 20 октября — преимущественно спокойно.

3-я декада (21–31 октября): наиболее заметный период повышенной активности — 21–24 октября. На 22 октября по текущему прогнозу возможен выход на уровень слабой бури G1 (Kp до 5). 23–24 октября активность остается повышенной (Kp около 4). Данные по последней неделе месяца будут уточняться в следующих выпусках прогноза.

На 5 октября 2026 года (текущий день по краткосрочному прогнозу) возможны условия уровня G1 из-за влияния положительной полярности корональной дыры.

Период октября 2026 Ожидаемая геомагнитная обстановка Источник и дата прогноза 1–10 октября Спокойно в начале, повышенная активность 4–6 окт. (Kp до 4), неустойчиво 7–8 окт. NOAA 27-day outlook, 28.09.2026 11–20 октября Преимущественно спокойно, слабые возмущения 11–14 окт. (Kp ~3) NOAA 27-day outlook, 28.09.2026 21–31 октября Повышенная активность 21–24 окт., возможна слабая буря G1 22 октября (Kp до 5) NOAA 27-day outlook, 28.09.2026

Прогноз может измениться. Актуальную сводку на конкретный день лучше смотреть за 1–3 суток до интересующей даты.