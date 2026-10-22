Почему спрос на наличные растет в 2026 году

Распространение банковских карт, мобильных приложений и Системы быстрых платежей не устранило зависимость расчетов от цифровой инфраструктуры. Техническая неисправность в дата-центре банка, отключение электричества или ограничение интернета делают безналичные средства недоступными.

В последние месяцы Банк России фиксировал увеличение спроса на физические деньги. Эксперты связывали эту динамику с регулярными перебоями мобильного интернета, неполадками программного обеспечения, ограничениями при оплате и изменением контроля за переводами.

С 1 июля банки, участвующие в Системе быстрых платежей, обязаны указывать ИНН клиента по каждой операции. Усиление контроля за платежами физических лиц могло повысить настороженность части клиентов.

Интерес к физическим рублям начал увеличиваться еще в 2025 году. По данным исследования Банка России, доля граждан, хранящих сбережения в наличных рублях, достигла 36% против 32% в 2024 году. Банковские вклады при этом оставались наиболее популярным способом размещения накоплений — их выбрали 39% опрошенных.