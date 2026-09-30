Медведи выходят к людям: что происходит в Сибири и при чем здесь вырубка лесов

Я живу в Красноярске. И последние недели в местных чатах только одна тема: медведи. Они выходят в сёла, заходят на окраины городов, в национальные парки. Закрыли Торгашинскую лестницу — самую длинную туристическую лестницу в России . Закрыли «Красноярские Столбы» .

По официальным данным, в 2026 году в России от нападений медведей погиб 21 человек. Из них 7 — в Красноярском крае . Только с 31 августа. Это не «сезонная активность». Это что-то другое.

И когда люди пытаются объяснить происходящее, появляются версии. Про «чипы». Про «запрограммированную агрессию». Про то, что медведи «мстят» за что-то.

Я не биолог и не охотовед. Но я умею считать и видеть причинно-следственные связи. И когда смотришь на факты, картина выстраивается сама.