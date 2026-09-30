Бухджоб: работа, где можно ещё и поговорить

Искать работу обычно выглядит так: открываешь большой сайт вакансий, продираешься через объявления «ищем звезду за три копейки», откликаешься в пустоту и ждёшь. С другой стороны стола не веселее: компания ищет одного толкового человека и получает сотню резюме, половина из которых вообще не про то.
Мы сделали Бухджоб — площадку для всех, кто ищет работу, и для тех, кто ищет людей. Здесь вакансии, резюме, компании и живое сообщество в одном месте. И да, всё бесплатно: и для соискателей, и для работодателей.
Вакансии без лишнего шума
На главной сразу лента вакансий. Слева фильтры: город, удалёнка или офис, занятость, зарплата от скольких-то тысяч. Каждая карточка честно показывает деньги, компанию и суть работы, без мелкого шрифта и сюрпризов на собеседовании.
Понравилась вакансия — жмёшь «Откликнуться». Работодатель тут же получает уведомление в Telegram с вашим контактом и кнопкой «Написать». Отклика без контактов у нас просто не бывает, так что история «хочу позвать на собес, а некуда» здесь не случится. Статусы своих откликов видно в разделе «Мои отклики».
Под каждой вакансией есть комментарии. Можно спросить про график или нагрузку до того, как отправлять резюме.
Резюме: пусть работодатель найдёт вас сам
Не хочется листать вакансии? Разместите резюме, и оно попадёт в общую ленту, которую смотрят работодатели. К резюме тоже можно оставлять комментарии, так что иногда разговор начинается прямо там.
Компании и их рейтинг
У каждой компании есть своя страница: чем занимается, какие вакансии открыты, что о ней пишут. В Топе компаний видно, кто сейчас активнее всех нанимает, а тройка лидеров стоит на подиуме.
Проверенные компании и люди помечены галочкой у аватара. Мелочь, а спокойнее.
Работодателям доступен кабинет: там вакансии, отклики по каждой и кнопка «Написать в Telegram». В компанию можно позвать коллег, чтобы разбирать отклики вместе.
Форум, где отвечают свои
Вакансии вакансиями, а иногда нужно просто спросить. Сколько сейчас платят за такую работу, как не завалить собеседование, стоит ли уходить на фриланс. Для этого есть Форум — для тех, кто нанимает, и тех, кто ищет работу.
Темы разложены по разделам, а рядом с разделом горит «+N»: столько новых тем и ответов появилось с вашего прошлого визита. Задать свой вопрос можно с картинками и нормальным форматированием. Если хочется просто поболтать, есть общий чат с живой лентой и реакциями.
Здесь живые люди
В боковой колонке есть блок «Сейчас онлайн». В нём видно, кто сидит на сайте и чем занят: читает вакансию, смотрит резюме, сидит на форуме. Там же «Пульс Бухджоба», сводка дня: сколько сегодня вышло вакансий, резюме, откликов и комментариев. Сразу понятно, что ты тут не один.
На любой комментарий можно ответить или поставить реакцию, а автор узнает об этом сразу. Имя и аватар везде ведут в профиль человека. Активных участников мы отмечаем наградами, они видны в профиле. А если глаза устали после долгого рабочего дня, в шапке есть лампочка: она включает тёмную тему.
Всё то же самое, но в Telegram
Зарегистрироваться можно в один клик через Telegram, без паролей и писем с подтверждением. Дальше боты берут рутину на себя:
@BuhJobKlerk_bot — создать вакансию прямо в переписке, посмотреть отклики и получать уведомления;
@buhhanter_bot — второй наш бот, тоже с уведомлениями обо всём важном;
канал @buhjob — свежие вакансии в ленте мессенджера;
канал @buhhanter — свежие резюме соискателей.
Комментарии под постами в каналах и на сайте связаны. Написали в Telegram — увидят на сайте, и наоборот. Обсуждение не делится на два лагеря.
Мы продолжаем и рассказываем
Бухджоб обновляется почти каждый день. Все новинки мы выкладываем в «Что нового», с картинками и нормальным объяснением. Под каждым релизом можно написать, что понравилось и чего не хватает. Мы читаем и часто делаем именно то, о чём просили.
Что сделать прямо сейчас:
ищете работу — откройте ленту вакансий или разместите резюме;
ищете сотрудника — опубликуйте вакансию и загляните в резюме;
хотите поговорить — вам на Форум.
Вход через Telegram, платить ничего не нужно. Заходите, мы тут.
Фантастика, что происходит, конечно.
Мы оживили два умирающих Telegram-канала — «Бухджоб» и «Бухантер», собрали вокруг них сайт - Бухджоб. На сайте есть двусторонняя синхронизация: сайт- ТГ-канал, свой форум и чат.
Вся разработка заняла три дня! Одним человеком @Дмитрий Покотилов. Дима активно юзает ИИ в работе.
Если бы делали обычной командой программистов, тестировщиков, проджектов и продактов делали бы три недели. Наверное, только описывали три недели.
Сегодня на сайте уже 400 уникалов в день.