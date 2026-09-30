Бухджоб: работа, где можно ещё и поговорить

Искать работу обычно выглядит так: открываешь большой сайт вакансий, продираешься через объявления «ищем звезду за три копейки», откликаешься в пустоту и ждёшь. С другой стороны стола не веселее: компания ищет одного толкового человека и получает сотню резюме, половина из которых вообще не про то.

Мы сделали Бухджоб — площадку для всех, кто ищет работу, и для тех, кто ищет людей. Здесь вакансии, резюме, компании и живое сообщество в одном месте. И да, всё бесплатно: и для соискателей, и для работодателей.