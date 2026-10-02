Должник выводит активы перед судом: как кредитору не выиграть дело «впустую»

В арбитражном споре опасно смотреть только на перспективу иска. Решение можно получить через несколько месяцев, но к этому моменту у должника уже не будет ни денег, ни имущества, ни нормальной хозяйственной деятельности.

Поэтому в серьезных спорах я всегда разделяю две задачи: доказать долг и сохранить источник его погашения. Вторая задача иногда важнее первой.

Если есть признаки, что контрагент готовится к взысканию, обычной претензии уже недостаточно. Нужно одновременно анализировать активы, движение бизнеса и возможность обеспечительных мер.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, обеспечительные меры, оспаривание сделок и споры о выводе активов.