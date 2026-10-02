Заказчик не платит за выполненные работы: как взыскать деньги через арбитражный суд

Споры о неоплате работ редко сводятся только к одному вопросу: есть акт или нет. Намного важнее понять, что фактически произошло между сторонами. Работы могли быть выполнены, результат передан, заказчик начал им пользоваться, но акт КС-2, КС-3 или обычный акт оказанных услуг так и не подписал. В другой ситуации заказчик подписал документы, но затем заявил о недостатках и использует их как основание не платить.
Для подрядчика критично не зацикливаться на одной бумаге. В арбитражном споре нужно показать всю цепочку исполнения: что было поручено, что именно сделано, когда результат передан, как заказчик себя вел после получения результата и почему его отказ от оплаты не соответствует реальному ходу отношений.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по подряду, взысканию задолженности и оплате выполненных работ.
Если акт не подписан, можно ли все равно взыскать оплату
Да, отсутствие подписи заказчика не всегда означает отсутствие права на деньги. Суд смотрит не только на акт, но и на то, был ли результат фактически создан и передан. Если заказчик получил результат, допустил подрядчика на объект, использует выполненные работы, не заявил своевременных мотивированных замечаний или частично оплатил договор, это может подтверждать исполнение.
Именно поэтому перед иском важно собрать не один документ, а весь массив доказательств. Это могут быть переписка, журналы работ, пропуска на объект, исполнительная документация, фотографии, накладные, акты допуска, служебные письма, электронная переписка, данные о частичной оплате и документы, подтверждающие фактическое использование результата заказчиком.
Что делать, если заказчик просто молчит
Молчание само по себе не всегда означает приемку. Но если договор предусматривает конкретный порядок рассмотрения актов, а заказчик его нарушил, это уже важный аргумент.
Например, если по договору заказчик должен в течение пяти рабочих дней подписать акт или направить мотивированные замечания, но не сделал ни того, ни другого, подрядчик получает более сильную позицию. Особенно если потом заказчик продолжил использовать результат и не требовал устранения недостатков.
В таких спорах полезно отдельно показывать хронологию: дата выполнения, дата направления акта, дата получения заказчиком, срок для замечаний и дальнейшее поведение сторон. Иногда одна такая таблица объясняет спор лучше нескольких страниц текста.
Если заказчик говорит, что работы выполнены плохо
Тогда спор переходит из вопроса «были ли работы» в вопрос «какого они качества».
Для подрядчика здесь важно, заявлялись ли замечания своевременно, оформлялись ли дефектные акты, вызывали ли его для осмотра, давали ли возможность устранить недостатки и насколько сами претензии связаны именно с выполненными работами.
Очень часто возражения о качестве появляются уже после претензии об оплате. Если до этого заказчик месяцами пользовался результатом и никаких требований не предъявлял, такие обстоятельства нужно отдельно подчеркивать.
Может ли заказчик полностью не платить из-за отдельных недостатков
Не всегда.
Если недостатки устранимы или относятся только к части работ, полный отказ от оплаты может быть несоразмерным. Тогда нужно разделять стоимость надлежащего результата и спорную часть.
Для подрядчика выгодно не спорить абстрактно о том, что «все выполнено хорошо», а показать, какие работы приняты, какие используются и какая часть претензий заказчика действительно имеет отношение к неоплаченной сумме.
Что делать, если заказчик ссылается на отсутствие исполнительной документации
Это частая причина удержания оплаты в строительных спорах.
Но здесь нужно смотреть договор. Иногда исполнительная документация прямо определена как обязательное условие приемки и оплаты. В других договорах ее отсутствие не лишает сами выполненные работы потребительской ценности.
Поэтому сначала нужно установить, что именно не передано, почему это мешает или не мешает использовать результат и действительно ли договор ставит оплату в зависимость от передачи конкретного пакета документов.
Если часть работ выполнена дополнительно
Это отдельный риск.
Подрядчик нередко выполняет дополнительные объемы по просьбе заказчика, а потом получает ответ: «в договоре этого нет, платить не будем».
В такой ситуации нужно доказывать не только факт выполнения, но и то, что заказчик знал о работах, согласовал их необходимость, принял результат или фактически им воспользовался. Чем слабее формальное согласование, тем больше значение переписки, протоколов совещаний, служебных писем и поведения заказчика на объекте.
Какие доказательства я бы собирал перед подачей иска
Не просто договор и акт.
Нужно собрать полную картину: договор, приложения и смету, переписку о ходе работ, доказательства допуска на объект, акты, КС-2, КС-3, исполнительную документацию, фотографии, претензии, ответы заказчика, платежи и документы об использовании результата.
После этого отдельно готовится расчет: что оплачено, что осталось, есть ли неустойка, проценты, удержания и за какой период они посчитаны.
Нужно ли сначала направлять претензию
В большинстве договорных споров между компаниями да, если это предусмотрено законом или договором.
Но претензию лучше делать не формальной. В ней стоит кратко изложить ход исполнения, перечислить документы, указать размер задолженности, срок оплаты и предупредить о взыскании неустойки или процентов.
Хорошо подготовленная претензия потом становится частью судебной позиции.
Когда стоит просить обеспечительные меры
Если заказчик перестает платить не только вам, продает имущество, закрывает счета или переводит деятельность на другую компанию, не стоит ждать решения несколько месяцев.
В такой ситуации можно оценивать обеспечительные меры. Но суду нужно показать конкретный риск, а не просто написать, что ответчик «может вывести активы».
Чем лучше подтверждено ухудшение финансового положения заказчика, тем выше шансы на защиту будущего взыскания.
Почему подрядчики часто проигрывают даже при реально выполненных работах
Обычно проблема не в отсутствии результата, а в плохой фиксации.
Работы выполнены, но акты не направлены надлежащим образом. Замечания заказчика остались без письменного ответа. Дополнительные объемы согласовывались устно. Фотографии есть, но непонятно, к какому объекту и периоду они относятся.
Поэтому в арбитражном споре важна не только реальность исполнения, но и способность восстановить ее по документам.
Практический вывод
Если заказчик не платит за выполненные работы, не стоит сводить спор к вопросу, подписан акт или нет. Сильная позиция строится шире: что было поручено, что выполнено, как передавался результат, какие замечания заявлялись и пользовался ли заказчик результатом.
Нормальная схема взыскания выглядит так: собрать доказательства исполнения, зафиксировать задолженность, направить претензию, подготовить расчет и только потом подавать иск.
Чем лучше эта цепочка собрана до суда, тем меньше у заказчика пространства для формальных возражений.