Заказчик не платит за выполненные работы: как взыскать деньги через арбитражный суд

Споры о неоплате работ редко сводятся только к одному вопросу: есть акт или нет. Намного важнее понять, что фактически произошло между сторонами. Работы могли быть выполнены, результат передан, заказчик начал им пользоваться, но акт КС-2, КС-3 или обычный акт оказанных услуг так и не подписал. В другой ситуации заказчик подписал документы, но затем заявил о недостатках и использует их как основание не платить.

Для подрядчика критично не зацикливаться на одной бумаге. В арбитражном споре нужно показать всю цепочку исполнения: что было поручено, что именно сделано, когда результат передан, как заказчик себя вел после получения результата и почему его отказ от оплаты не соответствует реальному ходу отношений.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по подряду, взысканию задолженности и оплате выполненных работ.