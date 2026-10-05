Недействительная сделка и реституция: почему нельзя вернуть имущество только одной стороне

Когда суд признает сделку недействительной, спор на этом не заканчивается. Самый сложный вопрос часто возникает уже после: что именно и в каком размере каждая сторона должна вернуть другой.
Верховный Суд вновь обратил внимание на базовый, но часто забываемый принцип. Недействительность сделки не должна приводить к тому, что одна сторона восстанавливает свое первоначальное имущественное положение, а исполнение другой стороны фактически остается без учета. Если по спорной сделке уже передавались деньги, имущество или иное встречное предоставление, суд должен оценить последствия для обеих сторон.
Для бизнеса это особенно важно при оспаривании реструктуризации долга, новации, купли-продажи, займа и других уже частично исполненных соглашений.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о недействительности сделок, реституции, взыскании задолженности и возврате активов.
Что происходит после признания сделки недействительной
Распространенная ошибка — воспринимать недействительность как простую отмену договора.
На практике этого недостаточно.
Если стороны уже начали исполнять соглашение, необходимо определить, кто и что фактически получил. Только после этого можно понять, каким должно быть имущественное положение после признания сделки недействительной.
Именно здесь работает двусторонняя реституция: каждая сторона возвращает другой все полученное по недействительной сделке, если иной порядок не установлен законом и не вытекает из характера отношений.
Почему нельзя восстановить право только одной стороны
Представим, что стороны заключили соглашение о реструктуризации долга. Кредитор получил по нему часть денег, но впоследствии само соглашение признано недействительным.
Нельзя просто восстановить первоначальную задолженность в полном размере и одновременно забыть о деньгах, которые кредитор уже получил в период действия соглашения.
Иначе его положение станет лучше, чем было до сделки.
Именно поэтому суд должен смотреть не только на первоначальное обязательство, но и на фактическое исполнение, состоявшееся после заключения спорного соглашения.
Что меня как адвоката интересует в таком споре в первую очередь
Не только основание недействительности.
Еще до подачи иска я хочу понять, что уже произошло экономически.
Мне важно установить, какие платежи прошли, какое имущество было передано, какие обязательства прекратились или изменились и какое имущественное положение стороны хотят получить после признания сделки недействительной.
Это принципиальный вопрос. Можно выиграть спор о недействительности и одновременно получить очень неудобные последствия по реституции, если заранее их не просчитать.
Почему реституцию нужно считать еще до подачи иска
Допустим, компания хочет оспорить сделку на 20 млн руб.
На первый взгляд кажется, что после признания ее недействительной она просто вернет имущество стоимостью 20 млн. Но если за период исполнения компания уже получила 12 млн руб. встречного предоставления, эти деньги также придется учитывать.
Поэтому я бы всегда рассматривал два вопроса одновременно:
Вопрос
Что нужно определить
Можно ли признать сделку недействительной
Есть ли предусмотренные законом основания
Что произойдет после этого
Кто, что и в каком размере должен вернуть
Иногда второй вопрос экономически важнее первого.
Что изменил подход Верховного Суда
В рассмотренном 25 сентября споре вопрос возник после признания недействительными соглашений о реструктуризации облигационной задолженности.
За время действия соглашений держатели облигаций уже получили определенные выплаты. Поэтому после признания реструктуризации недействительной нельзя было просто восстановить первоначальные требования по облигациям так, будто никаких платежей не происходило.
Верховный Суд исходил из необходимости восстановить положение обеих сторон, а не только одной из них.
Это и есть нормальная логика реституции: недействительная сделка должна быть развернута назад с учетом реального движения имущества и денег.
Почему это важно не только для облигаций
Та же проблема возникает в гораздо более привычных для бизнеса отношениях.
Например, стороны заключили новацию: старый долг заменили новым обязательством, часть нового обязательства уже исполнили, а затем новацию признали недействительной.
Или компания продала имущество, получила часть цены, а договор впоследствии оспорили.
Или стороны подписали соглашение о реструктуризации задолженности, по которому должник несколько месяцев платил по новому графику.
Во всех этих ситуациях нельзя оценивать последствия недействительности только по первоначальному договору.
Что происходит с уже уплаченными деньгами
Они должны получить правовую оценку.
Если платеж совершен именно во исполнение сделки, которая впоследствии признана недействительной, суд должен определить, как этот платеж влияет на взаимные расчеты сторон.
Нельзя автоматически считать его «исчезнувшим» только потому, что договор больше не имеет силы.
Для кредитора особенно опасна ситуация, когда он просит восстановить первоначальное требование в полном размере, хотя часть экономического результата уже получил.
Можно ли получить больше, чем было до сделки
По общему смыслу реституции — нет.
Задача не наказать одну сторону и не обогатить другую, а вернуть участников к положению, которое существовало до недействительной сделки, с учетом фактически полученного.
Именно поэтому суд должен исследовать взаимное исполнение, а не ограничиваться формальным признанием договора недействительным.
Что я проверяю перед иском о недействительности сделки
В таких делах меня обычно интересуют четыре блока.
Первый — основание недействительности. Без этого нет самого спора.
Второй — исполнение сделки. Какие деньги, имущество, права или иное предоставление уже перешли между сторонами.
Третий — первоначальное обязательство. Что существовало до спорной сделки и что может восстановиться после ее недействительности.
Четвертый — итоговая экономика. Кто окажется должен кому после применения всех последствий.
Если четвертый блок не просчитан, иск может оказаться юридически успешным, но экономически невыгодным.
Что делать, если суд признал сделку недействительной, но не разрешил вопрос о встречном исполнении
Это потенциально создает новый спор.
Если суд восстановил требование одной стороны, но не учел уже произведенное исполнение другой, имущественный баланс остается нарушенным.
Именно поэтому последствия недействительности лучше заявлять и обосновывать сразу, а не рассчитывать, что они разрешатся автоматически.
Для бизнеса это вопрос процессуальной экономии: один правильно построенный спор лучше двух последовательных процессов о тех же денежных потоках.
Практический вывод
В спорах о недействительности сделки нельзя останавливаться на вопросе: «можно ли отменить договор?»
Как адвоката меня не меньше интересует второй вопрос: «что останется у каждой стороны после того, как договор отменят?»
Если сделка уже исполнялась, нужно заранее восстановить всю финансовую картину: какие обязательства существовали изначально, какие платежи прошли, какое имущество передавалось и что должно вернуться каждой стороне.
Именно такой подход позволяет избежать ситуации, когда сделка признана недействительной, но спор о деньгах фактически только начинается.