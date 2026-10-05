Недействительная сделка и реституция: почему нельзя вернуть имущество только одной стороне

Когда суд признает сделку недействительной, спор на этом не заканчивается. Самый сложный вопрос часто возникает уже после: что именно и в каком размере каждая сторона должна вернуть другой.

Верховный Суд вновь обратил внимание на базовый, но часто забываемый принцип. Недействительность сделки не должна приводить к тому, что одна сторона восстанавливает свое первоначальное имущественное положение, а исполнение другой стороны фактически остается без учета. Если по спорной сделке уже передавались деньги, имущество или иное встречное предоставление, суд должен оценить последствия для обеих сторон.

Для бизнеса это особенно важно при оспаривании реструктуризации долга, новации, купли-продажи, займа и других уже частично исполненных соглашений.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о недействительности сделок, реституции, взыскании задолженности и возврате активов.