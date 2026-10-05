Запрос прокуратуры юридическому лицу: как правильно ответить, какие документы предоставлять и чего делать нельзя

Запрос из прокуратуры для юридического лица нельзя воспринимать как обычное деловое письмо. Ошибка в ответе может привести к дополнительной проверке, требованию новых документов, представлению прокурора или вопросу о привлечении должностных лиц к ответственности.

При этом другая крайность тоже опасна: направлять в прокуратуру весь архив компании только потому, что в запросе перечислен широкий круг сведений.

Как адвоката меня в такой ситуации в первую очередь интересуют четыре вещи: что именно проверяет прокуратура, какие документы относятся к предмету проверки, обязан ли бизнес их иметь и не создает ли сам ответ новые риски для компании.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю прокурорские проверки, запросы государственных органов и защиту юридических лиц при привлечении к ответственности.